Игорь Алексеевич написав:Или план от Трампа или нам пипец. Деньги и оружие может дать только он. А он даст нам и оружие и деньги, если пуйло не захочет принимать его предложения. Или наоборот, пуйло захочет, а мы не захотим, то тогда нам пипец без денег и оружия.
пан Гордон, осталался не раскрытым кейс когда одновременно оба (ни хйло, ни преЗедент) не согласятся на предложение Трампа . Шо тогда будет делать дядя Сем, ой, Трамп ?
А такого не будет. Наоборот, оба будут "двумя руками за, но смотрите, они (тыкая пальцем в оппонента) ведь не соглашаются, а задвигают какую-то дичь".
И Трампу придётся надевать мантию судьи, и решать, чьи требования правомерны, а кто задвигает дичь. Решить на основе права он не сможет, а единолично -- не захочет, поэтому всё закончится в состоянии "я пытался". Что по сути будет решением не в пользу Украины, поскольку "помощь Украине" -- это то, от чего он уже громогласно пообещал отказаться своим избирателям. Только он обещал "закончить войну", а получится -- ну как уж получилось, извините.
budivelnik написав:заслуги сраліна по зменшенню населення України
Загалом у 1941–1945 роках депортація українців могла торкнутися до 700–800 тисяч осіб, до 500 тисяч українців було депортовано за політичними мотивами.
ладів цим не проймеш.. він зараз почне розповідати що сралін збільшив Україну приєднавши до неї Західну Україну. Аргументація що в 2 світовій воювали не тільки педераційники і що УКРАЇНЦІ які воювали в лавах зс срср також внесли вклад в перемогу чим приєднали до себе Західну Україну, Буковину і Закарпаття...
Это я как раз всё время подчёркиваю. И возражаю, когда мы сами начинаем преуменьшать роль украинцев в войне, отказываясь от своей истории и рассказываем о "колониальных войсках". Пост prodigyviewtopic.php?p=5789658#p5789658 - хороший пример: "Українці захищали не свою вітчизну, а воювали за Російську імперію (що до 8 грудня 1991 року звалася Союз РСР) проти гітлерівської імперії."
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 лис, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:для чого був вигадан сталіним термін "великая отечественная", щоб люди не здогадувались про те, що СССР діяв в коаліції з Гітлером і має нести повну відповідальність за цю війну перед всім людством, і це історично-дведений факт.
стосовно того: скільки населення СССР було в оккупації в 1941-44 роках, Сталіна теж цікавила цифра, він запитав Молотова, скільки зараз в окупації? той відповів, що точну цифру назвати важко, але приблизно 37-38млн Сталін сказав: краще би вони всі здохли, бо якщо ні, то будуть працювати на ворога.
Благодарю Вас prodigy за озвучивание важнейших данных касательно жизни украинцев в составе СССР фактически в качестве колонии кремля и во время второй мировой войны, до и во время немецкой оккупации.
Помню как историю в школе нам читали в коммунистической редакции. Вроде все эмоционально красиво и правильно, но из песни слов не выкинешь - сотрудничество кремля с гитлером историк не мог утаить и тем более его приемлемо объяснить - нес пургу про мудрость сталина, перед которым стояла типа задача оттянуть неизбежную войну. И я попытался осторожно выяснить реальное мнение пожилых людей, переживших ту войну.
С удивлением я узнал, что кремлевские т.н. коммунисты творили страшные вещи на территории Украины перед войной и во время войны. Их действия свидетельствовали о том, что они относятся к нам как к завоеванному и покоренному народу. И доят его всеми бессовестными способами. В то же время немцы относились к нашим, попавшим в оккупацию, вполне приемлемо - подкармливали, лечили, давали неплохо оплачиваемую работу, что в украинских селах было на то время невиданным благом. Я думал, что опрошенные мной ошибаются или бредят. Но теперь то мне ясно, что они говорили все правду.
История ведь, как известно, повторяется. Это означает, что оккупация кремлевскими наемниками в этой войне принесет украинцам только горе.
Далее необходимо поднять тему о единственной причине этой войны, которая заключается в требовании отдать неподъемные криминальные долги связанные с российским газом, которые благодаря преступным действиям Ю.Тимошенко в 2001 году изменили свой статус с частных на статус всеукраинских государственных, что фактически означает перевод обязанностей выплатить огромный криминальный долг кремлю на каждого украинца.
Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!
Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.
По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму.
ЛАД написав:Только, я так понимаю, вы привели немецкие цены чёрного рынка.
Так ціни чорного ринку найкраще показують реальну картину. Тут как би виключно економіка- ніякої політики Баланс попиту і пропозиції через ціну. Якщо ціна масла зросла в 1000 разів, то підозррю що ціна хліба/картоплі чи мяса - зросли не менше.
Не обязательно. Если у нас в этом году цена яблок вдвое выше, чем в прошлом, это не значит, что так же выросли остальные цены. Из ссылки, кот. я давал по Англии https://www.svoboda.org/a/2040970.html:
Во время войны у нас практически полностью исчезли многие экзотические продукты, в том числе бананы. Иногда их привозили приезжающие в отпуск военнослужащие, и стоили они огромных денег. В июле 1943 года в лондонском районе Хэмпстед знаменитый актер Дерек Демони устроил аукцион, на котором продавался один-единственный банан. Он ушел с молотка за пять фунтов – перед началом войны пять фунтов считались очень хорошей недельной зарплатой.
Хотя согласен, что цены чёрного рынка более объективны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 лис, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Якщо підсумувати WW2 то гроші закінчилися у всіх, крім США, а США позичили совкам і англійцям. Зараз гроші починають закінчуватись в москалів. Чекаю, як в січні-лютому ФНБ раптово зменшиться вдвічі.
чомусь ніхто не згадує про нафту папісят, і курс уже задано
Дюрі-бачі написав:Зараз гроші починають закінчуватись в москалів. Чекаю, як в січні-лютому ФНБ раптово зменшиться вдвічі.
строго говоря нет, гитлер воевал за свои + что то там выдавливал с колоний, а рф воюет за счёт покупателей её нефти. Деньги у рф закончатся а) если все перестанут покупать их нефть б) если у Китая закончатся юани, а у Индии рупии (то есть никогда)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 16 лис, 2024 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Якщо підсумувати WW2 то гроші закінчилися у всіх, крім США, а США позичили совкам і англійцям. Зараз гроші починають закінчуватись в москалів. Чекаю, як в січні-лютому ФНБ раптово зменшиться вдвічі.
чомусь ніхто не згадує про нафту папісят, і курс уже задано
Дюрі-бачі написав:Якщо підсумувати WW2 то гроші закінчилися у всіх, крім США, а США позичили совкам і англійцям. Зараз гроші починають закінчуватись в москалів. Чекаю, як в січні-лютому ФНБ раптово зменшиться вдвічі.
Совки віддали тільки десяту частину по ленд лізу. Кидати були завжди мастаки
Дюрі-бачі написав:Якщо підсумувати WW2 то гроші закінчилися у всіх, крім США, а США позичили совкам і англійцям. Зараз гроші починають закінчуватись в москалів. Чекаю, як в січні-лютому ФНБ раптово зменшиться вдвічі.
ФНБ нету уже год как. Из профицитной экономики оркостан превратился в дефицитную. Высокая ставка пытается погасить гиперинфляцию, но танки надо печатать и нужна дешёвая ставка. Гипер 90х или чуть меньше, покажет время.