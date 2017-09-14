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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лис, 2024 22:37
Hotab написав:
І про бойових роботів.
в смысле про тебя? робот сломался?
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Wirująświatła
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Додано: Суб 16 лис, 2024 22:38
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Но интересно было бы сравнить ваши цифры с такими же, например, в Союзе.
в США
38 рік - 0.35$ за фунт
45 рік - 0.5$
совок
38 рік - 3 рублі за кг.
45 рік - 6-8 рублів.
Англія
38 рік - 0.75 фунтів за кг.
45 рік - 0.9 фунтів
Уточните, пожалуйста, это цены чёрного рынка? И источник?
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Додано: Суб 16 лис, 2024 22:44
Wirująświatła написав: Hotab написав:
І про бойових роботів.
в смысле про тебя? робот сломался?
Навіщо тобі мій?
А Будівельник мені не вірить, що він ПЕРШИЙ в зоні такого ризику!
А від кого загроза? Від дезертира, пролюбившого дрона?
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