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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10949109501095110952

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:37

  Hotab написав:І про бойових роботів.
в смысле про тебя? робот сломался?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:37

Ще прийде час і "надважливих в тилу"!)))

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Кріміногенна ситуація набула дещо інших особливостей.
Стало багато битовухи.
Хтось когось уибав важким предметом без особливої на то причини.
В ухилянтів сзчешників та членів їх родин, почалися стійкі психічні розлади з реактивними проявами агресії.

У нас на днях в городе. В квартире веселуха. Потом стрельба. Атошник завалил двух женщин. Поднялся сосед сделать замечание, что за шум ночью. Стрелок и его застрелил и потом сам в голову себе...
Вывод.... - теперь кому то делать замечание НЭЗЯ - если не хочешь иметь дырку во лбу.
А Будівельник мені не вірить, що він ПЕРШИЙ в зоні такого ризику! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:38

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Но интересно было бы сравнить ваши цифры с такими же, например, в Союзе.

в США
38 рік - 0.35$ за фунт
45 рік - 0.5$

совок
38 рік - 3 рублі за кг.
45 рік - 6-8 рублів.

Англія
38 рік - 0.75 фунтів за кг.
45 рік - 0.9 фунтів

Уточните, пожалуйста, это цены чёрного рынка? И источник?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:44

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:І про бойових роботів.
в смысле про тебя? робот сломался?

Навіщо тобі мій?

А Будівельник мені не вірить, що він ПЕРШИЙ в зоні такого ризику! :lol: :mrgreen:


А від кого загроза? Від дезертира, пролюбившого дрона?
Hotab
 
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  #<1 ... 10949109501095110952
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