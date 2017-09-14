UA написав:Кріміногенна ситуація набула дещо інших особливостей. Стало багато битовухи. Хтось когось уибав важким предметом без особливої на то причини. В ухилянтів сзчешників та членів їх родин, почалися стійкі психічні розлади з реактивними проявами агресії.
У нас на днях в городе. В квартире веселуха. Потом стрельба. Атошник завалил двух женщин. Поднялся сосед сделать замечание, что за шум ночью. Стрелок и его застрелил и потом сам в голову себе... Вывод.... - теперь кому то делать замечаниеНЭЗЯ - если не хочешь иметь дырку во лбу.
А Будівельник мені не вірить, що він ПЕРШИЙ в зоні такого ризику!
fler написав:"Те, кто ждет деэскалации под руководством Трампа, могут быть шокированы в ближайшие месяцы", — Кулеба Война в Украине при Трампе может только усилиться — он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном, считает экс-министр иностранных дел. "Даже если бы Зеленский согласился на неприемлемые условия, внутренние волнения в обществе угрожали бы распадом. Это дало бы путину победу, которую он давно желал. Но ответственность за это ляжет прямо на Трампа. Трамп не позволит, чтобы Украина стала его Афганистаном".
Газпромбанк можуть позбавити можливості здійснювати операції з американськими фінансовими установами. Очікується, що рішення про санкції буде ухвалено до кінця листопада.
Банк став одним з основних «зберігачів» великих валютних резервів, які Росія накопичила за кордоном після заморозки активів Центрального банку на Заході.
За оцінками наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, станом на середину 2024 року ці «тіньові резерви» досягли 180 млрд доларів. Клюге вважає, що ці кошти можуть використати для оплати критичного імпорту або підтримки курсу рубля, якщо ситуація в економіці Росії значно погіршиться. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/san ... 67041.html