RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10950109511095210953>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:37

  Hotab написав:І про бойових роботів.
в смысле про тебя? робот сломался?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25705
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:37

Ще прийде час і "надважливих в тилу"!)))

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Кріміногенна ситуація набула дещо інших особливостей.
Стало багато битовухи.
Хтось когось уибав важким предметом без особливої на то причини.
В ухилянтів сзчешників та членів їх родин, почалися стійкі психічні розлади з реактивними проявами агресії.

У нас на днях в городе. В квартире веселуха. Потом стрельба. Атошник завалил двух женщин. Поднялся сосед сделать замечание, что за шум ночью. Стрелок и его застрелил и потом сам в голову себе...
Вывод.... - теперь кому то делать замечание НЭЗЯ - если не хочешь иметь дырку во лбу.
А Будівельник мені не вірить, що він ПЕРШИЙ в зоні такого ризику! :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7125
З нами з: 18.03.21
Подякував: 234 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:38

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Но интересно было бы сравнить ваши цифры с такими же, например, в Союзе.

в США
38 рік - 0.35$ за фунт
45 рік - 0.5$

совок
38 рік - 3 рублі за кг.
45 рік - 6-8 рублів.

Англія
38 рік - 0.75 фунтів за кг.
45 рік - 0.9 фунтів

Уточните, пожалуйста, это цены чёрного рынка? И источник?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31358
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:44

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:І про бойових роботів.
в смысле про тебя? робот сломался?

Навіщо тобі мій?

А Будівельник мені не вірить, що він ПЕРШИЙ в зоні такого ризику! :lol: :mrgreen:


А від кого загроза? Від дезертира, пролюбившого дрона?
Hotab
 
Повідомлень: 13627
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 23:24

  fler написав:"Те, кто ждет деэскалации под руководством Трампа, могут быть шокированы в ближайшие месяцы", — Кулеба
Война в Украине при Трампе может только усилиться — он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном, считает экс-министр иностранных дел.
"Даже если бы Зеленский согласился на неприемлемые условия, внутренние волнения в обществе угрожали бы распадом. Это дало бы путину победу, которую он давно желал. Но ответственность за это ляжет прямо на Трампа. Трамп не позволит, чтобы Украина стала его Афганистаном".

Які коментарі, шановне панство?

Флер ты уже трампистка?
UA
 
Повідомлень: 9021
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2289 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 23:32

Hotab ты костюм на новый год уже подбирал? вот держи и как раз твой размер
https://elka.ua/tovar-kostyum-gorilly?s ... oTBoy5kc5k
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25705
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 23:38

  Wirująświatła написав:Hotab ты костюм на новый год уже подбирал? вот держи и как раз твой размер
https://elka.ua/tovar-kostyum-gorilly?s ... oTBoy5kc5k

Клас. Якщо в Ірпені побачиш - обмочишся?)) Навіть коли я буду десь за 500 км))
Чи ти вже не виходиш з келії про всяк випадок?))
Hotab
 
Повідомлень: 13627
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 23:51

  stm написав:ФНБ нету уже год как. Из профицитной экономики оркостан превратился в дефицитную.

А де про все можна почитать? Вроді вониж усі ціфірі засекретили.
Гипер 90х или чуть меньше, покажет время.

Який час, рік, десять, сто, більше? Тоді можливо.
Water
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Газпромбанк можуть позбавити можливості здійснювати операції з американськими фінансовими установами.
Очікується, що рішення про санкції буде ухвалено до кінця листопада.

Банк став одним з основних «зберігачів» великих валютних резервів, які Росія накопичила за кордоном після заморозки активів Центрального банку на Заході.

За оцінками наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, станом на середину 2024 року ці «тіньові резерви» досягли 180 млрд доларів. Клюге вважає, що ці кошти можуть використати для оплати критичного імпорту або підтримки курсу рубля, якщо ситуація в економіці Росії значно погіршиться.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/san ... 67041.html
Water
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:07

  Water написав:
  stm написав:ФНБ нету уже год как. Из профицитной экономики оркостан превратился в дефицитную.

А де про все можна почитать? Вроді вониж усі ціфірі засекретили.
Гипер 90х или чуть меньше, покажет время.

Який час, рік, десять, сто, більше? Тоді можливо.

После увольнения Сахипзадовны почитаете )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5336
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 10950109511095210953>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 73988
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3584)
16.11.2024 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.