Дюрі-бачі написав:Якщо підсумувати WW2 то гроші закінчилися у всіх, крім США, а США позичили совкам і англійцям. Зараз гроші починають закінчуватись в москалів. Чекаю, як в січні-лютому ФНБ раптово зменшиться вдвічі.
ФНБ нету уже год как. Из профицитной экономики оркостан превратился в дефицитную. Высокая ставка пытается погасить гиперинфляцию, но танки надо печатать и нужна дешёвая ставка. Гипер 90х или чуть меньше, покажет время.
Нужно запомнить этот прогноз великой финдирки, умеющей считать и обязательно непременно, по вашим же правилам группы, ткнуть носом в собственные "фекалии"
ЛАД написав:У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу.
Гроші закінчилися в 44: Беремо ціну 1 кг. масла в Берліні: 39 рік - 1 марка. 40 рік - 1 марка. ..... 44 рік - 100 марок 45 рік - 1000+ марок.
масло то такое... 44й+ не было керосина и дизеля, танки и самолеты стояли мертвым грузом т.к. нечего было залить в баки...
Не знаю, что такое 45+. Может, и не было, но Арденнскую операцию организовать сумели. И вот что писал генерал Паттон:
4 января 1945 г. я сделал в дневнике одну важную пометку перед датой — заявление, которого никогда прежде не делал, написав: „Мы всё ещё имеем шанс проиграть эту войну“…».
И Черчилль 5 и 6 января обращался к Сталину с просьбой:
сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть.
И "12 января 1945, на 8 дней раньше намеченного срока, для помощи союзникам, советские войска начали Висло-Одерскую наступательную операцию". http://surl.li/isfmqy Кому не нравится русская Вики, можете посмотреть другие источники.