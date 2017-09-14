RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10950109511095210953

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:08

  Wirująświatła написав:Hotab ты костюм на новый год уже подбирал? вот держи и как раз твой размер
https://elka.ua/tovar-kostyum-gorilly?s ... oTBoy5kc5k

Там "скучне обличчя"!
Такому, навіть Флер не дасть/візьме! :lol:
Хоча, які тільки дива не роблять дорогі окуляри!🤦🏻 :lol: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 17 лис, 2024 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7125
З нами з: 18.03.21
Подякував: 234 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:09

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:Якщо підсумувати WW2 то гроші закінчилися у всіх, крім США, а США позичили совкам і англійцям.
Зараз гроші починають закінчуватись в москалів. Чекаю, як в січні-лютому ФНБ раптово зменшиться вдвічі.

ФНБ нету уже год как. Из профицитной экономики оркостан превратился в дефицитную. Высокая ставка пытается погасить гиперинфляцию, но танки надо печатать и нужна дешёвая ставка. Гипер 90х или чуть меньше, покажет время.

Нужно запомнить этот прогноз великой финдирки, умеющей считать и обязательно непременно, по вашим же правилам группы, ткнуть носом в собственные "фекалии"
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3881
З нами з: 17.12.22
Подякував: 107 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:10

  Бетон написав:Нужно запомнить этот прогноз великой финдирки, умеющей считать и обязательно непременно, по вашим же правилам группы, ткнуть носом в собственные "фекалии"

Я понимаю вашу обиду за мой отказ ) что бы хоть кому пристроить свои яйца покопайтесь в своей голове )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5336
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:16

  stm написав:
  Water написав:
  stm написав:ФНБ нету уже год как. Из профицитной экономики оркостан превратился в дефицитную.

А де про все можна почитать? Вроді вониж усі ціфірі засекретили.
Гипер 90х или чуть меньше, покажет время.

Який час, рік, десять, сто, більше? Тоді можливо.

После увольнения Сахипзадовны почитаете )

Я думав коли пуйло того... А шо, Наєібуліну вже звільняють?
Water
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:25

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу.

Гроші закінчилися в 44:
Беремо ціну 1 кг. масла в Берліні:
39 рік - 1 марка.
40 рік - 1 марка.
.....
44 рік - 100 марок
45 рік - 1000+ марок.

масло то такое...
44й+
не было керосина и дизеля, танки и самолеты стояли мертвым грузом т.к. нечего было залить в баки...

Не знаю, что такое 45+.
Может, и не было, но Арденнскую операцию организовать сумели.
И вот что писал генерал Паттон:
4 января 1945 г. я сделал в дневнике одну важную пометку перед датой — заявление, которого никогда прежде не делал, написав: „Мы всё ещё имеем шанс проиграть эту войну“…».
И Черчилль 5 и 6 января обращался к Сталину с просьбой:
сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть.

И "12 января 1945, на 8 дней раньше намеченного срока, для помощи союзникам, советские войска начали Висло-Одерскую наступательную операцию".
http://surl.li/isfmqy
Кому не нравится русская Вики, можете посмотреть другие источники.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31358
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:30

Як Порошнко розмовляє з персоналом
Хомякоид
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2942 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 10950109511095210953
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 73988
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3584)
16.11.2024 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.