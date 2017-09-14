Додано: Нед 17 лис, 2024 01:27

M-Audio написав: katso написав: Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою.



А вот тут давайте поподробнее. Люди всю жизнь платили Украине налоги в надежде что она их защитит. Но нет, внезапно (где разведка?) и непредсказуемо (где аналитики?) началась (вот так вот как дождь) война и люди оказались в оккупации - так что прикажете им делать, харакири? А вот тут давайте поподробнее. Люди всю жизнь платили Украине налоги в надежде что она их защитит. Но нет, внезапно (где разведка?) и непредсказуемо (где аналитики?) началась (вот так вот как дождь) война и люди оказались в оккупации - так что прикажете им делать, харакири?

Уезжать. Возможностей было много. Тем более, что оттуда после оккупации без особых сложностей можно было выехать в Европу, где помогали, и до сих пор помогают выжить. Напоминаю, речь идёт о трудоспособных гражданах, работающих удалённо. С пенсионеров спрос другой, конечно.

А оставаться жить с теми, кто пришёл тебя убивать, да ещё и при этом периодически демонстрировать лояльность -- противоестественно. На это способны только те, которые изначально считали, что "не всё так однозначно", или "ущемленные за язык". И вот этим гражданам платить зарплаты, да ещё и из бюджета? Фактически спонсируя экономику оккупанта? Уезжать. Возможностей было много. Тем более, что оттуда после оккупации без особых сложностей можно было выехать в Европу, где помогали, и до сих пор помогают выжить. Напоминаю, речь идёт о трудоспособных гражданах, работающих удалённо. С пенсионеров спрос другой, конечно.А оставаться жить с теми, кто пришёл тебя убивать, да ещё и при этом периодически демонстрировать лояльность -- противоестественно. На это способны только те, которые изначально считали, что "не всё так однозначно", или "ущемленные за язык". И вот этим гражданам платить зарплаты, да ещё и из бюджета? Фактически спонсируя экономику оккупанта?

Ну так они ж что-то удаленно делают за эту зарплату, или им просто так из бюджета эти деньги дарят? И воообще, есть ли проблема или это "сферический конь в вакууме"? Кто эти мифические мариупольские непенсионеры-бюджетники в расцвете сил вернувшиеся в оккупацию и непоехавшие за немецкой социалкой, сколько их и кто когда об этом узнал и как это вообще возможо узнать даже в теории? В изначальном сообщении было лишь о том что 30 % выехавших из Мариуполя вернулось обратно (а 70% не вернулись) - ну можно по окнам в домах посчитать - но о возрасте поле и месте работе не были ничего.