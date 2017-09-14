RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10950109511095210953

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:08

  Wirująświatła написав:Hotab ты костюм на новый год уже подбирал? вот держи и как раз твой размер
https://elka.ua/tovar-kostyum-gorilly?s ... oTBoy5kc5k

Там "скучне обличчя"!
Такому, навіть Флер не дасть/візьме! :lol:
Хоча, які тільки дива не роблять дорогі окуляри!🤦🏻 :lol: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 17 лис, 2024 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7125
З нами з: 18.03.21
Подякував: 234 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:09

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:Якщо підсумувати WW2 то гроші закінчилися у всіх, крім США, а США позичили совкам і англійцям.
Зараз гроші починають закінчуватись в москалів. Чекаю, як в січні-лютому ФНБ раптово зменшиться вдвічі.

ФНБ нету уже год как. Из профицитной экономики оркостан превратился в дефицитную. Высокая ставка пытается погасить гиперинфляцию, но танки надо печатать и нужна дешёвая ставка. Гипер 90х или чуть меньше, покажет время.

Нужно запомнить этот прогноз великой финдирки, умеющей считать и обязательно непременно, по вашим же правилам группы, ткнуть носом в собственные "фекалии"
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3882
З нами з: 17.12.22
Подякував: 107 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:10

  Бетон написав:Нужно запомнить этот прогноз великой финдирки, умеющей считать и обязательно непременно, по вашим же правилам группы, ткнуть носом в собственные "фекалии"

Я понимаю вашу обиду за мой отказ ) что бы хоть кому пристроить свои яйца покопайтесь в своей голове )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5336
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:16

  stm написав:
  Water написав:
  stm написав:ФНБ нету уже год как. Из профицитной экономики оркостан превратился в дефицитную.

А де про все можна почитать? Вроді вониж усі ціфірі засекретили.
Гипер 90х или чуть меньше, покажет время.

Який час, рік, десять, сто, більше? Тоді можливо.

После увольнения Сахипзадовны почитаете )

Я думав коли пуйло того... А шо, Наєібуліну вже звільняють?
Water
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:25

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу.

Гроші закінчилися в 44:
Беремо ціну 1 кг. масла в Берліні:
39 рік - 1 марка.
40 рік - 1 марка.
.....
44 рік - 100 марок
45 рік - 1000+ марок.

масло то такое...
44й+
не было керосина и дизеля, танки и самолеты стояли мертвым грузом т.к. нечего было залить в баки...

Не знаю, что такое 45+.
Может, и не было, но Арденнскую операцию организовать сумели.
И вот что писал генерал Паттон:
4 января 1945 г. я сделал в дневнике одну важную пометку перед датой — заявление, которого никогда прежде не делал, написав: „Мы всё ещё имеем шанс проиграть эту войну“…».
И Черчилль 5 и 6 января обращался к Сталину с просьбой:
сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть.

И "12 января 1945, на 8 дней раньше намеченного срока, для помощи союзникам, советские войска начали Висло-Одерскую наступательную операцию".
http://surl.li/isfmqy
Кому не нравится русская Вики, можете посмотреть другие источники.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31359
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:30

Як Порошнко розмовляє з персоналом
Хомякоид
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2942 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 01:27

  M-Audio написав:
  katso написав:
Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою.


А вот тут давайте поподробнее. Люди всю жизнь платили Украине налоги в надежде что она их защитит. Но нет, внезапно (где разведка?) и непредсказуемо (где аналитики?) началась (вот так вот как дождь) война и люди оказались в оккупации - так что прикажете им делать, харакири?

Уезжать. Возможностей было много. Тем более, что оттуда после оккупации без особых сложностей можно было выехать в Европу, где помогали, и до сих пор помогают выжить. Напоминаю, речь идёт о трудоспособных гражданах, работающих удалённо. С пенсионеров спрос другой, конечно.
А оставаться жить с теми, кто пришёл тебя убивать, да ещё и при этом периодически демонстрировать лояльность -- противоестественно. На это способны только те, которые изначально считали, что "не всё так однозначно", или "ущемленные за язык". И вот этим гражданам платить зарплаты, да ещё и из бюджета? Фактически спонсируя экономику оккупанта?


Ну так они ж что-то удаленно делают за эту зарплату, или им просто так из бюджета эти деньги дарят? И воообще, есть ли проблема или это "сферический конь в вакууме"? Кто эти мифические мариупольские непенсионеры-бюджетники в расцвете сил вернувшиеся в оккупацию и непоехавшие за немецкой социалкой, сколько их и кто когда об этом узнал и как это вообще возможо узнать даже в теории? В изначальном сообщении было лишь о том что 30 % выехавших из Мариуполя вернулось обратно (а 70% не вернулись) - ну можно по окнам в домах посчитать - но о возрасте поле и месте работе не были ничего.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 02:36

  katso написав:Ну так они ж что-то удаленно делают за эту зарплату, или им просто так из бюджета эти деньги дарят?
Это важно?
И воообще, есть ли проблема или это "сферический конь в вакууме"?
Не очень понятно, какой вы хотите критерий наличия проблемы. Мне кажется, что если такая ситуация вообще возможна на третьем году полномасштабной войны, то это проблема.
Кто эти мифические мариупольские непенсионеры-бюджетники в расцвете сил вернувшиеся в оккупацию и непоехавшие за немецкой социалкой, сколько их и кто когда об этом узнал и как это вообще возможо узнать даже в теории?
Поскольку люди работают всё-таки не сами по себе, рано или поздно становится известно. Особенно если есть контакты по обе стороны.
В изначальном сообщении было лишь о том что 30 % выехавших из Мариуполя вернулось обратно (а 70% не вернулись) - ну можно по окнам в домах посчитать - но о возрасте поле и месте работе не были ничего.
Является ли это явление массовым, утверждать не могу. Повторяю первый вопрос -- это важно?

Данная нить обсуждения, напомню, началась с вопроса, насколько вообще законно возвращение на оккупированные территории. Моя мысль была в том, что не только законом не запрещено, но некоторые даже ухитряются оттуда работать и получать зарплату отсюда. Да, понятно, что получают на счёт в украинском банке, но всё равно каким-то образом деньги ведь оказываются на той стороне.
M-Audio
 
Повідомлень: 3301
З нами з: 23.03.11
Подякував: 614 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 02:38

Просто удивительно, что делает с людьми многолетняя пропаганда.
Насколько знаю, взгляды Солонина далеко не считаются общепризнанными среди историков, даже у настроенных антисоветски.
Но у наших форумных специалистов нет ни тени сомнения в его абсолютной правоте. Причём, только до тех пор, пока он говорит о СССР. Как только он начинает говорить о сегодняшней ситуации и им не нравится то, что он говорит, то это наративи російської пропаганди. Он, действительно, преувеличивает силу РФ, но рациональное зерно у него есть. Совсем не обязательно, что будет так, как он говорит, он не пророк. Но прислушаться к его словам и задуматься стоит. Варианты возможны разные и как будет в действительности, не знает никто.
Тут многие взялись гадать, что и как сделает Трамп. Очень боюсь, что пока он и сам этого не знает
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31359
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 10950109511095210953
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 73992
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873820
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (938)
17.11.2024 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.