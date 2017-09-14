Додано: Нед 17 лис, 2024 02:36

katso написав: Ну так они ж что-то удаленно делают за эту зарплату, или им просто так из бюджета эти деньги дарят? Ну так они ж что-то удаленно делают за эту зарплату, или им просто так из бюджета эти деньги дарят?

И воообще, есть ли проблема или это "сферический конь в вакууме"?

Кто эти мифические мариупольские непенсионеры-бюджетники в расцвете сил вернувшиеся в оккупацию и непоехавшие за немецкой социалкой, сколько их и кто когда об этом узнал и как это вообще возможо узнать даже в теории?

В изначальном сообщении было лишь о том что 30 % выехавших из Мариуполя вернулось обратно (а 70% не вернулись) - ну можно по окнам в домах посчитать - но о возрасте поле и месте работе не были ничего.

Это важно?Не очень понятно, какой вы хотите критерий наличия проблемы. Мне кажется, что если такая ситуация вообще возможна на третьем году полномасштабной войны, то это проблема.Поскольку люди работают всё-таки не сами по себе, рано или поздно становится известно. Особенно если есть контакты по обе стороны.Является ли это явление массовым, утверждать не могу. Повторяю первый вопрос -- это важно?Данная нить обсуждения, напомню, началась с вопроса, насколько вообще законно возвращение на оккупированные территории. Моя мысль была в том, что не только законом не запрещено, но некоторые даже ухитряются оттуда работать и получать зарплату отсюда. Да, понятно, что получают на счёт в украинском банке, но всё равно каким-то образом деньги ведь оказываются на той стороне.