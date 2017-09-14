Дюрі-бачі написав:Якщо підсумувати WW2 то гроші закінчилися у всіх, крім США, а США позичили совкам і англійцям. Зараз гроші починають закінчуватись в москалів. Чекаю, як в січні-лютому ФНБ раптово зменшиться вдвічі.
ФНБ нету уже год как. Из профицитной экономики оркостан превратился в дефицитную. Высокая ставка пытается погасить гиперинфляцию, но танки надо печатать и нужна дешёвая ставка. Гипер 90х или чуть меньше, покажет время.
Нужно запомнить этот прогноз великой финдирки, умеющей считать и обязательно непременно, по вашим же правилам группы, ткнуть носом в собственные "фекалии"
ЛАД написав:У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу.
Гроші закінчилися в 44: Беремо ціну 1 кг. масла в Берліні: 39 рік - 1 марка. 40 рік - 1 марка. ..... 44 рік - 100 марок 45 рік - 1000+ марок.
масло то такое... 44й+ не было керосина и дизеля, танки и самолеты стояли мертвым грузом т.к. нечего было залить в баки...
Не знаю, что такое 45+. Может, и не было, но Арденнскую операцию организовать сумели. И вот что писал генерал Паттон:
4 января 1945 г. я сделал в дневнике одну важную пометку перед датой — заявление, которого никогда прежде не делал, написав: „Мы всё ещё имеем шанс проиграть эту войну“…».
И Черчилль 5 и 6 января обращался к Сталину с просьбой:
сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть.
И "12 января 1945, на 8 дней раньше намеченного срока, для помощи союзникам, советские войска начали Висло-Одерскую наступательную операцию". http://surl.li/isfmqy Кому не нравится русская Вики, можете посмотреть другие источники.
Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою.
А вот тут давайте поподробнее. Люди всю жизнь платили Украине налоги в надежде что она их защитит. Но нет, внезапно (где разведка?) и непредсказуемо (где аналитики?) началась (вот так вот как дождь) война и люди оказались в оккупации - так что прикажете им делать, харакири?
Уезжать. Возможностей было много. Тем более, что оттуда после оккупации без особых сложностей можно было выехать в Европу, где помогали, и до сих пор помогают выжить. Напоминаю, речь идёт о трудоспособных гражданах, работающих удалённо. С пенсионеров спрос другой, конечно. А оставаться жить с теми, кто пришёл тебя убивать, да ещё и при этом периодически демонстрировать лояльность -- противоестественно. На это способны только те, которые изначально считали, что "не всё так однозначно", или "ущемленные за язык". И вот этим гражданам платить зарплаты, да ещё и из бюджета? Фактически спонсируя экономику оккупанта?
Ну так они ж что-то удаленно делают за эту зарплату, или им просто так из бюджета эти деньги дарят? И воообще, есть ли проблема или это "сферический конь в вакууме"? Кто эти мифические мариупольские непенсионеры-бюджетники в расцвете сил вернувшиеся в оккупацию и непоехавшие за немецкой социалкой, сколько их и кто когда об этом узнал и как это вообще возможо узнать даже в теории? В изначальном сообщении было лишь о том что 30 % выехавших из Мариуполя вернулось обратно (а 70% не вернулись) - ну можно по окнам в домах посчитать - но о возрасте поле и месте работе не были ничего.
katso написав:Ну так они ж что-то удаленно делают за эту зарплату, или им просто так из бюджета эти деньги дарят?
Это важно?
И воообще, есть ли проблема или это "сферический конь в вакууме"?
Не очень понятно, какой вы хотите критерий наличия проблемы. Мне кажется, что если такая ситуация вообще возможна на третьем году полномасштабной войны, то это проблема.
Кто эти мифические мариупольские непенсионеры-бюджетники в расцвете сил вернувшиеся в оккупацию и непоехавшие за немецкой социалкой, сколько их и кто когда об этом узнал и как это вообще возможо узнать даже в теории?
Поскольку люди работают всё-таки не сами по себе, рано или поздно становится известно. Особенно если есть контакты по обе стороны.
В изначальном сообщении было лишь о том что 30 % выехавших из Мариуполя вернулось обратно (а 70% не вернулись) - ну можно по окнам в домах посчитать - но о возрасте поле и месте работе не были ничего.
Является ли это явление массовым, утверждать не могу. Повторяю первый вопрос -- это важно?
Данная нить обсуждения, напомню, началась с вопроса, насколько вообще законно возвращение на оккупированные территории. Моя мысль была в том, что не только законом не запрещено, но некоторые даже ухитряются оттуда работать и получать зарплату отсюда. Да, понятно, что получают на счёт в украинском банке, но всё равно каким-то образом деньги ведь оказываются на той стороне.
Просто удивительно, что делает с людьми многолетняя пропаганда. Насколько знаю, взгляды Солонина далеко не считаются общепризнанными среди историков, даже у настроенных антисоветски. Но у наших форумных специалистов нет ни тени сомнения в его абсолютной правоте. Причём, только до тех пор, пока он говорит о СССР. Как только он начинает говорить о сегодняшней ситуации и им не нравится то, что он говорит, то это наративи російської пропаганди. Он, действительно, преувеличивает силу РФ, но рациональное зерно у него есть. Совсем не обязательно, что будет так, как он говорит, он не пророк. Но прислушаться к его словам и задуматься стоит. Варианты возможны разные и как будет в действительности, не знает никто. Тут многие взялись гадать, что и как сделает Трамп. Очень боюсь, что пока он и сам этого не знает