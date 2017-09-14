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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10951109521095310954

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут многие взялись гадать, что и как сделает Трамп. Очень боюсь, что пока он и сам этого не знает

Важливо не тільки що Трамп зробить, а і як у відповідь інші політики поведуться. А це на кожному етапі сума сотні векторів. Навряд чи можна прорахувати більш менш надійно кінцевий результат. На день студента маємо сьогодні значну атаку.
"Розкажіть мені про поступки Росії": одеситка показала свою зруйновану квартиру
https://24tv.ua/obstril-odesi-14-listop ... u_n2686387

І варто би покарати агресора, але інший варіант, що таких зруйнованих квартир стане ще значно більше саме в Україні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 09:35

  ЛАД написав:Просто удивительно, что делает с людьми многолетняя пропаганда.
Насколько знаю, взгляды Солонина далеко не считаются общепризнанными среди историков, даже у настроенных антисоветски.
Но у наших форумных специалистов нет ни тени сомнения в его абсолютной правоте. Причём, только до тех пор, пока он говорит о СССР. Как только он начинает говорить о сегодняшней ситуации и им не нравится то, что он говорит, то это наративи російської пропаганди. Он, действительно, преувеличивает силу РФ, но рациональное зерно у него есть. Совсем не обязательно, что будет так, как он говорит, он не пророк. Но прислушаться к его словам и задуматься стоит. Варианты возможны разные и как будет в действительности, не знает никто.
Тут многие взялись гадать, что и как сделает Трамп. Очень боюсь, что пока он и сам этого не знает

Солонін проросійський ЛОМ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 09:36

  pesikot написав:Неспокійний ранок ...

Ніби ніч була спокійна
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 09:45

За словами інсайдера, Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати тему Китаю в контексті російсько-української війни. Мовляв, "Індійсько-Тихоокеанський театр воєнних дій починається в Україні". Саме тому Україна запропонувала надати західним партнерам першочерговий доступ до своїх викопних ресурсів.

Пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа. Витрати на розміщення американських солдатів у Європі дратували Трампа ще під час його першого терміну перебування на посаді.
https://www.unian.ua/politics/viyna-v-u ... 22297.html
detroytred
 
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