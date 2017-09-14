ЛАД написав:Тут многие взялись гадать, что и как сделает Трамп. Очень боюсь, что пока он и сам этого не знает
Важливо не тільки що Трамп зробить, а і як у відповідь інші політики поведуться. А це на кожному етапі сума сотні векторів. Навряд чи можна прорахувати більш менш надійно кінцевий результат. На день студента маємо сьогодні значну атаку.
ЛАД написав:Просто удивительно, что делает с людьми многолетняя пропаганда. Насколько знаю, взгляды Солонина далеко не считаются общепризнанными среди историков, даже у настроенных антисоветски. Но у наших форумных специалистов нет ни тени сомнения в его абсолютной правоте. Причём, только до тех пор, пока он говорит о СССР. Как только он начинает говорить о сегодняшней ситуации и им не нравится то, что он говорит, то это наративи російської пропаганди. Он, действительно, преувеличивает силу РФ, но рациональное зерно у него есть. Совсем не обязательно, что будет так, как он говорит, он не пророк. Но прислушаться к его словам и задуматься стоит. Варианты возможны разные и как будет в действительности, не знает никто. Тут многие взялись гадать, что и как сделает Трамп. Очень боюсь, что пока он и сам этого не знает
За словами інсайдера, Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати тему Китаю в контексті російсько-української війни. Мовляв, "Індійсько-Тихоокеанський театр воєнних дій починається в Україні". Саме тому Україна запропонувала надати західним партнерам першочерговий доступ до своїх викопних ресурсів.
Пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа. Витрати на розміщення американських солдатів у Європі дратували Трампа ще під час його першого терміну перебування на посаді. https://www.unian.ua/politics/viyna-v-u ... 22297.html