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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут многие взялись гадать, что и как сделает Трамп. Очень боюсь, что пока он и сам этого не знает

Важливо не тільки що Трамп зробить, а і як у відповідь інші політики поведуться. А це на кожному етапі сума сотні векторів. Навряд чи можна прорахувати більш менш надійно кінцевий результат. На день студента маємо сьогодні значну атаку.
"Розкажіть мені про поступки Росії": одеситка показала свою зруйновану квартиру
https://24tv.ua/obstril-odesi-14-listop ... u_n2686387

І варто би покарати агресора, але інший варіант, що таких зруйнованих квартир стане ще значно більше саме в Україні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 09:35

  ЛАД написав:Просто удивительно, что делает с людьми многолетняя пропаганда.
Насколько знаю, взгляды Солонина далеко не считаются общепризнанными среди историков, даже у настроенных антисоветски.
Но у наших форумных специалистов нет ни тени сомнения в его абсолютной правоте. Причём, только до тех пор, пока он говорит о СССР. Как только он начинает говорить о сегодняшней ситуации и им не нравится то, что он говорит, то это наративи російської пропаганди. Он, действительно, преувеличивает силу РФ, но рациональное зерно у него есть. Совсем не обязательно, что будет так, как он говорит, он не пророк. Но прислушаться к его словам и задуматься стоит. Варианты возможны разные и как будет в действительности, не знает никто.
Тут многие взялись гадать, что и как сделает Трамп. Очень боюсь, что пока он и сам этого не знает

Солонін проросійський ЛОМ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 09:36

  pesikot написав:Неспокійний ранок ...

Ніби ніч була спокійна
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 09:45

За словами інсайдера, Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати тему Китаю в контексті російсько-української війни. Мовляв, "Індійсько-Тихоокеанський театр воєнних дій починається в Україні". Саме тому Україна запропонувала надати західним партнерам першочерговий доступ до своїх викопних ресурсів.

Пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа. Витрати на розміщення американських солдатів у Європі дратували Трампа ще під час його першого терміну перебування на посаді.
https://www.unian.ua/politics/viyna-v-u ... 22297.html
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 09:58

  pesikot написав:Неспокійний ранок ...

вспомни детство, упокаивает.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:06

  Прохожий написав:
  BIGor написав:
  fler написав:Тому що Україна вИграє цю війну всупереч всепропальщикам. Це перше. І тому що відновлення піде високотехнологічним шляхом (точніше вже йде), будуватимуться заводи, великий укр. бізнес націлений розвивати виробництво саме в Україні, а не вкладатися за кордон. Це друге.

Можливо на паперах чи у когось в фантазіях і є заводи, але на жаль наші можновладці навіть пороховий завод який коштує 20 млн дол не побудували за 3 роки повномасштабної війни. Що вже казати про якісь високі технології?

один из крупнейших производителей вооружения из Германии УЖЕ запустил завод по производству бронетехники в Украине
не, не слышали?

Читав, приватна фірма відкрила, звучить дуже ПОТУЖНО. Можливо відкрили цех де прикріплюють шильдики на бронетехніку. А я питав, що наші можновладці відкрили? Зе і ОП постійно кажуть про нестачу зброї і снарядів - в результаті ні патронний завод не відкритий, ні пороховий завод, який коштує всього лиш 20 млн. У середньої руки районного чиновника такі гроші є в готівці, а ціла держава не може побудувати
https://zaxid.net/na_poltavshhini_u_eks ... v_n1597871
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили активи на понад 60 млн доларів
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:17

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Я не бачу в цій формулі того, хто буде карати москалів за порушення РПВ, тому формула не має сенсу.

Ніхто не буде карати(нафіг кому треба) крім Вас особисто.

Тоді нануя таке "перемирья"?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:21

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Кріміногенна ситуація набула дещо інших особливостей.
Стало багато битовухи.
Хтось когось уибав важким предметом без особливої на то причини.
В ухилянтів сзчешників та членів їх родин, почалися стійкі психічні розлади з реактивними проявами агресії.

У нас на днях в городе. В квартире веселуха. Потом стрельба. Атошник завалил двух женщин. Поднялся сосед сделать замечание, что за шум ночью. Стрелок и его застрелил и потом сам в голову себе...
Вывод.... - теперь кому то делать замечание НЭЗЯ - если не хочешь иметь дырку во лбу.
А Будівельник мені не вірить, що він ПЕРШИЙ в зоні такого ризику! :lol: :mrgreen:

Довбойоби не тільки кацапи
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:23

  Shaman написав:тому так, мета Московії - цілеспрямоване знищення українських патріотів - цікаво, цю очевидну річ ти хоч колись визнаєш? ;)


ну так значить же не всіх будуть винищувати. він якраз це і мав на увазі.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:25

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Я не бачу в цій формулі того, хто буде карати москалів за порушення РПВ, тому формула не має сенсу.

Ніхто не буде карати(нафіг кому треба) крім Вас особисто.

Тоді нануя таке "перемирья"?



Та хоч би і для демобілізації.
Bobua
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