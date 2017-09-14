ЛАД написав:Тут многие взялись гадать, что и как сделает Трамп. Очень боюсь, что пока он и сам этого не знает
Важливо не тільки що Трамп зробить, а і як у відповідь інші політики поведуться. А це на кожному етапі сума сотні векторів. Навряд чи можна прорахувати більш менш надійно кінцевий результат. На день студента маємо сьогодні значну атаку.
ЛАД написав:Просто удивительно, что делает с людьми многолетняя пропаганда. Насколько знаю, взгляды Солонина далеко не считаются общепризнанными среди историков, даже у настроенных антисоветски. Но у наших форумных специалистов нет ни тени сомнения в его абсолютной правоте. Причём, только до тех пор, пока он говорит о СССР. Как только он начинает говорить о сегодняшней ситуации и им не нравится то, что он говорит, то это наративи російської пропаганди. Он, действительно, преувеличивает силу РФ, но рациональное зерно у него есть. Совсем не обязательно, что будет так, как он говорит, он не пророк. Но прислушаться к его словам и задуматься стоит. Варианты возможны разные и как будет в действительности, не знает никто. Тут многие взялись гадать, что и как сделает Трамп. Очень боюсь, что пока он и сам этого не знает
За словами інсайдера, Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати тему Китаю в контексті російсько-української війни. Мовляв, "Індійсько-Тихоокеанський театр воєнних дій починається в Україні". Саме тому Україна запропонувала надати західним партнерам першочерговий доступ до своїх викопних ресурсів.
Пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа. Витрати на розміщення американських солдатів у Європі дратували Трампа ще під час його першого терміну перебування на посаді. https://www.unian.ua/politics/viyna-v-u ... 22297.html
fler написав:Тому що Україна вИграє цю війну всупереч всепропальщикам. Це перше. І тому що відновлення піде високотехнологічним шляхом (точніше вже йде), будуватимуться заводи, великий укр. бізнес націлений розвивати виробництво саме в Україні, а не вкладатися за кордон. Це друге.
Можливо на паперах чи у когось в фантазіях і є заводи, але на жаль наші можновладці навіть пороховий завод який коштує 20 млн дол не побудували за 3 роки повномасштабної війни. Що вже казати про якісь високі технології?
один из крупнейших производителей вооружения из Германии УЖЕ запустил завод по производству бронетехники в Украине не, не слышали?
Читав, приватна фірма відкрила, звучить дуже ПОТУЖНО. Можливо відкрили цех де прикріплюють шильдики на бронетехніку. А я питав, що наші можновладці відкрили? Зе і ОП постійно кажуть про нестачу зброї і снарядів - в результаті ні патронний завод не відкритий, ні пороховий завод, який коштує всього лиш 20 млн. У середньої руки районного чиновника такі гроші є в готівці, а ціла держава не може побудувати https://zaxid.net/na_poltavshhini_u_eks ... v_n1597871
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили активи на понад 60 млн доларів
UA написав:Кріміногенна ситуація набула дещо інших особливостей. Стало багато битовухи. Хтось когось уибав важким предметом без особливої на то причини. В ухилянтів сзчешників та членів їх родин, почалися стійкі психічні розлади з реактивними проявами агресії.
У нас на днях в городе. В квартире веселуха. Потом стрельба. Атошник завалил двух женщин. Поднялся сосед сделать замечание, что за шум ночью. Стрелок и его застрелил и потом сам в голову себе... Вывод.... - теперь кому то делать замечаниеНЭЗЯ - если не хочешь иметь дырку во лбу.
А Будівельник мені не вірить, що він ПЕРШИЙ в зоні такого ризику!