buratinyo написав:Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!
Хтось може пояснити, що пішло не так?? Вже не 5, а 15 пройшло. Де вихлоп?? В чому справа??
хотабу всі винні щось, як не роботів нахаляву, то священний долг. сам же бюджетну сіську сісяє, а результат на діпстейт.
https://www.theconstruct.ai/history-ros/ In order to attack that problem, Eric and Keenan created in 2006 a program at Stanford called the Stanford Personal Robotics Program, with the aim to build a framework that allowed processes to communicate with each other, plus some tools to help create code on top of that. All that framework was supposed to be used to create code for a robot they also would build, the Personal Robot, as a testbed and example to others. They would build 10 of those robots and provide them to universities so that they could develop software based on their framework.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 лис, 2024 11:02, всього редагувалось 2 разів.
Хтось може пояснити, що пішло не так?? Вже не 5, а 15 пройшло. Де вихлоп?? В чому справа??
хотабу всі винні щось, як не роботів нахаляву, то священний долг.
Так просто я раніше собі пояснював, що 2 десятки років в IT, а нема нічого (ні авто, ні красуні дружини з купою дітей) крім пари нахалбудних халамидників розміром з собачу будку - це тому що весь віддавався не рубанню капусти, а за ідею, як голодний художник творив. А виявляється що і тут пусто. Так а де тоді результат 20 років в IT??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 лис, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.