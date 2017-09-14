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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1095310954109551095610957 ... 10959>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:27

  buratinyo написав:Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!


откуда приехала инфа?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:29

  Ой+ написав: На день студента маємо сьогодні значну атаку..
І варто би покарати агресора, але інший варіант, що таких зруйнованих квартир стане ще значно більше саме в Україні.

Панять і прастіть?(с) :evil: Чи що треба зробити з агресором?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:34

Де бойові роботи??


В данный момент существуют все предпосылки для того, что в ближайшие 5 лет будет осуществлён прорыв в робототехнике, после которого интеллектуальные роботы (ИР) войдут в повседневную жизнь человека.


5.11.2009рік

Хтось може пояснити, що пішло не так?? Вже не 5, а 15 пройшло. Де вихлоп?? В чому справа??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хтось може пояснити, що пішло не так?? Вже не 5, а 15 пройшло. Де вихлоп?? В чому справа?

На склад Нової пошти / на конвеєрі заводу пахають.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:44

  Hotab написав:

В данный момент существуют все предпосылки для того, что в ближайшие 5 лет будет осуществлён прорыв в робототехнике, после которого интеллектуальные роботы (ИР) войдут в повседневную жизнь человека.


5.11.2009рік

Хтось може пояснити, що пішло не так?? Вже не 5, а 15 пройшло. Де вихлоп?? В чому справа??

хотабу всі винні щось, як не роботів нахаляву, то священний долг.
сам же бюджетну сіську сісяє, а результат на діпстейт.

https://www.theconstruct.ai/history-ros/
In order to attack that problem, Eric and Keenan created in 2006 a program at Stanford called the Stanford Personal Robotics Program, with the aim to build a framework that allowed processes to communicate with each other, plus some tools to help create code on top of that. All that framework was supposed to be used to create code for a robot they also would build, the Personal Robot, as a testbed and example to others. They would build 10 of those robots and provide them to universities so that they could develop software based on their framework.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 лис, 2024 11:02, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:49

  Bobua написав:
Та хоч би і для демобілізації.

Кого? Прокурорів з держслужбовцями і защитниками атечества . падуставшими?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:51

  BIGor написав:У середньої руки районного чиновника такі гроші є в готівці, а ціла держава не може побудувати
https://zaxid.net/na_poltavshhini_u_eks ... v_n1597871
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили активи на понад 60 млн доларів


и это ключевое. наши власть имущие не воспринимают войну как войну за выживание.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:52

  flyman написав:
  Hotab написав:

В данный момент существуют все предпосылки для того, что в ближайшие 5 лет будет осуществлён прорыв в робототехнике, после которого интеллектуальные роботы (ИР) войдут в повседневную жизнь человека.


5.11.2009рік

Хтось може пояснити, що пішло не так?? Вже не 5, а 15 пройшло. Де вихлоп?? В чому справа??

хотабу всі винні щось, як не роботів нахаляву, то священний долг.

Так просто я раніше собі пояснював, що 2 десятки років в IT, а нема нічого (ні авто, ні красуні дружини з купою дітей) крім пари нахалбудних халамидників розміром з собачу будку - це тому що весь віддавався не рубанню капусти, а за ідею, як голодний художник творив. А виявляється що і тут пусто. Так а де тоді результат 20 років в IT??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 лис, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:54

  fler написав:
  Ой+ написав: На день студента маємо сьогодні значну атаку..
І варто би покарати агресора, але інший варіант, що таких зруйнованих квартир стане ще значно більше саме в Україні.

Панять і прастіть?(с) :evil: Чи що треба зробити з агресором?

Бажати справедливості - це одне;
Бажати віддавати чиєсь життя, здоров'я, кошти за справедливість - це друге;
Практиично віддавати власне життя, здоров'я, кошти за справедливість - це третє.

Ферарі бажають майже всі...
А от з наступними етапами практика дуже різноманітна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:56

  tester7336 написав:
  BIGor написав:У середньої руки районного чиновника такі гроші є в готівці, а ціла держава не може побудувати
https://zaxid.net/na_poltavshhini_u_eks ... v_n1597871
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили активи на понад 60 млн доларів


и это ключевое. наши власть имущие не воспринимают войну как войну за выживание.

для етих блядей єто очередной способ заработка грошей
Vadim_
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