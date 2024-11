Додано: Нед 17 лис, 2024 10:44

Hotab написав:

В данный момент существуют все предпосылки для того, что в ближайшие 5 лет будет осуществлён прорыв в робототехнике, после которого интеллектуальные роботы (ИР) войдут в повседневную жизнь человека.





5.11.2009рік



Хтось може пояснити, що пішло не так?? Вже не 5, а 15 пройшло. Де вихлоп?? В чому справа?? Хтось може пояснити, що пішло не так?? Вже не 5, а 15 пройшло. Де вихлоп?? В чому справа??

In order to attack that problem, Eric and Keenan created in 2006 a program at Stanford called the Stanford Personal Robotics Program, with the aim to build a framework that allowed processes to communicate with each other, plus some tools to help create code on top of that. All that framework was supposed to be used to create code for a robot they also would build, the Personal Robot, as a testbed and example to others. They would build 10 of those robots and provide them to universities so that they could develop software based on their framework.