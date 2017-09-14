Ви приречені бути ... героями. До кінця. Інші будуть вам допомагати.
Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха. _________________________________ *В Україні вдосконалили механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям навіть у цивільних лікарнях. Відповідну постанову ухвалив Уряд, передає Міноборони. "Кожен захисник, який ризикує життям заради свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива - наша відповідь на їхню самовідданість і мужність", - зазначив заступник міністра оборона бригадний генерал Сергій Мельник.* https://www.unian.ua/society/u-civilnih ... 22309.html
І поруч стаття: *Пораненим бійцям Збройних сил України масово відмовляють у виплатах і виводять за штат. Про це розповів військовий із позивним "Єврей". Він зазначив, що деяким бійцям із ампутованими кінцівками доводиться збирати метал, щоб заробити собі на життя. https://www.unian.ua/society/poranenim- ... 22441.html Як це одночасно існує, хз?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 лис, 2024 11:24, всього редагувалось 2 разів.
Откуда взялась вера что сработает "примите меня в НАТО немедленно, а то я психический, сейчас себе харакири сделаю" ?? Ну попытаетесь - с чистой совестью сдадут санитару (путину) По ядерке тоже самое - американцы наложат эмбарго на поставку ядерного топлива украинским АЭС, вот и всё
fox767676 написав:Отдохнуть, на море съездить (не Черное), капиталы диверсифицировать
ани и три рока війни ездили . не соромились, там похуй на мораль
кто свободно ездит как раз очень моральные переможники до 91 и вымагатели железобетонных гарантий. расширьте круг свободно перемающихся - незламности-переможности прибавится, не прямо-пропорционально, но все же