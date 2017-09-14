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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109541095510956109571095810959>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:57

  tester7336 написав:
  Shaman написав:тому так, мета Московії - цілеспрямоване знищення українських патріотів - цікаво, цю очевидну річ ти хоч колись визнаєш? ;)
ну так значить же не всіх будуть винищувати. він якраз це і мав на увазі.
Нормальні люди думають що ВОНИ мають зробити щоб їх країну і їх родину не знищили
Корисні ідіоти постійно дебатують навколо теми ЩО БУДУТЬ РОБИТИ ІНШІ.

Може не варто покладатись на людяність ворога?
Точно так само як не варто покладатись на порядність союзника.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:01

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Я не бачу в цій формулі того, хто буде карати москалів за порушення РПВ, тому формула не має сенсу.

Ніхто не буде карати(нафіг кому треба) крім Вас особисто.

Тоді нануя таке "перемирья"?

Для того, чтобы не появлялись новые причины карати.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:02

  fler написав:
  Ой+ написав: На день студента маємо сьогодні значну атаку..
І варто би покарати агресора, але інший варіант, що таких зруйнованих квартир стане ще значно більше саме в Україні.

Панять і прастіть?(с) :evil: Чи що треба зробити з агресором?


син на фронті?
бо якщо їх там немає то чим відрізнаєтеся від оліЮА роблячи такі заяви?
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 17 лис, 2024 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:03

  ЛАД написав:Для того, чтобы не появлялись новые причины карати.

Кого?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:06

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Я не бачу в цій формулі того, хто буде карати москалів за порушення РПВ, тому формула не має сенсу.

Ніхто не буде карати(нафіг кому треба) крім Вас особисто.

Тоді нануя таке "перемирья"?


Отдохнуть, на море съездить (не Черное), капиталы диверсифицировать
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:08

  ЛАД написав:Для того, чтобы не появлялись новые причины карати.

Ким ,кого?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:08

  Bobua написав:Та хоч би і для демобілізації.

Ви приречені бути ... героями.
До кінця.
Інші будуть вам допомагати.

Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха.
_________________________________
*В Україні вдосконалили механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям навіть у цивільних лікарнях.
Відповідну постанову ухвалив Уряд, передає Міноборони. "Кожен захисник, який ризикує життям заради свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива - наша відповідь на їхню самовідданість і мужність", - зазначив заступник міністра оборона бригадний генерал Сергій Мельник.*
https://www.unian.ua/society/u-civilnih ... 22309.html

І поруч стаття:
*Пораненим бійцям Збройних сил України масово відмовляють у виплатах і виводять за штат. Про це розповів військовий із позивним "Єврей".
Він зазначив, що деяким бійцям із ампутованими кінцівками доводиться збирати метал, щоб заробити собі на життя.
https://www.unian.ua/society/poranenim- ... 22441.html
Як це одночасно існує, хз?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 лис, 2024 11:24, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:13

  fox767676 написав:Отдохнуть, на море съездить (не Черное), капиталы диверсифицировать

ани и три рока війни ездили . не соромились, там похуй на мораль
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Откуда взялась вера что сработает "примите меня в НАТО немедленно, а то я психический, сейчас себе харакири сделаю" ?? Ну попытаетесь - с чистой совестью сдадут санитару (путину)
По ядерке тоже самое - американцы наложат эмбарго на поставку ядерного топлива украинским АЭС, вот и всё
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:17

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:Отдохнуть, на море съездить (не Черное), капиталы диверсифицировать

ани и три рока війни ездили . не соромились, там похуй на мораль

кто свободно ездит как раз очень моральные переможники до 91 и вымагатели железобетонных гарантий.
расширьте круг свободно перемающихся - незламности-переможности прибавится, не прямо-пропорционально, но все же
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