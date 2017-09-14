RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1095510956109571095810959>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:25

  fox767676 написав:
Отдохнуть, на море съездить (не Черное), капиталы диверсифицировать

Коррупция
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3292
З нами з: 23.05.14
Подякував: 605 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:25

  flyman написав:єто другоє: "гоцули порубали дерева, ССЗБ",
точно, ось і свідки секти дровосєків
  wild.tomcat написав:
  Letusrock написав:пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область.
під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?


напевно це хотаб, а не місцеві, повирубував дерева на схилах, що в результаті гори лисі стоять і були такі катаклізми, і він мав першим бігти щось робити? :) прикольно, одні рублять дерева і заодно "капусту", але коли в результаті настає дупа, то винен хотаб, а не лісоруби.

хоча не виключаю можливості, що може і там хотаб побував, в якості рятувальника на хелікоптері. його колеги якісь точно були.


та нє, це зараз зявилися свідки підвалів, 150 уо і філіпінок :mrgreen:
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:25

detroytred


Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха


Може і ні. Бо в ситуації з Успіхом, він сам робив все, щоб до нього після звільнення ставились саме так. І ви це добре знаєте,
Hotab
 
Повідомлень: 13631
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в случае перемирия, будет хороших "4 трамповских года" на переформатирование политики, єкономики, армии, восточной границы. Если ими правильно воспользоваться - войну удастся избежать, Украина войдет в ЕС, и де-факто в НАТО. А продолжать войну давя на жалость западных друзей, в надежде что у них ,глядя на разрушения и смерти Украины, проснется совесть и они пошлют свои армии в Украину - ну очень безответственно.
fox767676
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 13.06.20
Подякував: 320 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:30

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу.

Гроші закінчилися в 44:
Беремо ціну 1 кг. масла в Берліні:
39 рік - 1 марка.
40 рік - 1 марка.
41 рік - 2 марки
42 рік - 2 марки
43 рік - 3 марки
44 рік - 100 марок
45 рік - 1000+ марок.

масло то такое...
44й+
не было керосина и дизеля, танки и самолеты стояли мертвым грузом т.к. нечего было залить в баки...


палива не було радше з причин відсутності доступу до нафти, а з вугілля то не з нафти, та і заводи напевно постійно бомбили.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:31

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
Отдохнуть, на море съездить (не Черное), капиталы диверсифицировать

Коррупция

Разверните мысль.
Вы что предлагаете людям "порешать" чтобы они могли облегчить свои условия, и бодро изображать незламнисть\переможнисть с требованиями "91"\"гарантий" ?
fox767676
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 13.06.20
Подякував: 320 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:33

  Hotab написав:detroytred


Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха


Може і ні. Бо в ситуації з Успіхом, він сам робив все, щоб до нього після звільнення ставились саме так. І ви це добре знаєте,

Як ставитись до подуставшего в 45?
За него тратились налоги
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 17 лис, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3292
З нами з: 23.05.14
Подякував: 605 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:35

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
Отдохнуть, на море съездить (не Черное), капиталы диверсифицировать

Коррупция

Разверните мысль.
Вы что предлагаете людям "порешать" чтобы они могли облегчить свои условия, и бодро изображать незламнисть\переможнисть с требованиями "91"\"гарантий" ?

хули пояснять, коррупция
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3292
З нами з: 23.05.14
Подякував: 605 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:36

  Хомякоид написав:Як Порошнко розмовляє з персоналом

це як Дюма - відео десять років тому про події, які наче сталися 20 років тому :lol:

але схоже провокація ще тоді не зайшла :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7417
З нами з: 29.09.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:37

  ЛАД написав:Просто удивительно, что делает с людьми многолетняя пропаганда....



отут з вами погоджуся. але є один нюанс :D
це ж і про радянський агітпроп можна написати, вірно ж? чи "ета другоє"?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Нед 17 лис, 2024 11:39, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1095510956109571095810959>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, ЛАД і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74001
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873837
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5911)
17.11.2024 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.