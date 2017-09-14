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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:25
fox767676 написав:
Отдохнуть, на море съездить (не Черное), капиталы диверсифицировать
Коррупция
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:25
flyman написав:
єто другоє: "гоцули порубали дерева, ССЗБ",
точно, ось і свідки секти дровосєків
wild.tomcat написав: Letusrock написав:
пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область.
під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?
напевно це хотаб, а не місцеві, повирубував дерева на схилах, що в результаті гори лисі стоять і були такі катаклізми, і він мав першим бігти щось робити?
прикольно, одні рублять дерева і заодно "капусту", але коли в результаті настає дупа, то винен хотаб, а не лісоруби.
хоча не виключаю можливості, що може і там хотаб побував, в якості рятувальника на хелікоптері. його колеги якісь точно були.
та нє, це зараз зявилися свідки підвалів, 150 уо і філіпінок
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:25
detroytred
Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха
Може і ні. Бо в ситуації з Успіхом, він сам робив все, щоб до нього після звільнення
ставились саме так. І ви це добре знаєте,
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:28
в случае перемирия, будет хороших "4 трамповских года" на переформатирование политики, єкономики, армии, восточной границы. Если ими правильно воспользоваться - войну удастся избежать, Украина войдет в ЕС, и де-факто в НАТО. А продолжать войну давя на жалость западных друзей, в надежде что у них ,глядя на разрушения и смерти Украины, проснется совесть и они пошлют свои армии в Украину - ну очень безответственно.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:30
Прохожий написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу.
Гроші закінчилися в 44:
Беремо ціну 1 кг. масла в Берліні:
39 рік - 1 марка.
40 рік - 1 марка.
41 рік - 2 марки
42 рік - 2 марки
43 рік - 3 марки
44 рік - 100 марок
45 рік - 1000+ марок.
масло то такое...
44й+
не было керосина и дизеля, танки и самолеты стояли мертвым грузом т.к. нечего было залить в баки...
палива не було радше з причин відсутності доступу до нафти, а з вугілля то не з нафти, та і заводи напевно постійно бомбили.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:31
Vadim_ написав: fox767676 написав:
Отдохнуть, на море съездить (не Черное), капиталы диверсифицировать
Коррупция
Разверните мысль.
Вы что предлагаете людям "порешать" чтобы они могли облегчить свои условия, и бодро изображать незламнисть\переможнисть с требованиями "91"\"гарантий" ?
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:33
Hotab написав:detroytred
Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха
Може і ні. Бо в ситуації з Успіхом, він сам робив все, щоб до нього після звільнення
ставились саме так. І ви це добре знаєте,
Як ставитись до подуставшего в 45?
За него тратились налоги
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 17 лис, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:35
fox767676 написав: Vadim_ написав: fox767676 написав:
Отдохнуть, на море съездить (не Черное), капиталы диверсифицировать
Коррупция
Разверните мысль.
Вы что предлагаете людям "порешать" чтобы они могли облегчить свои условия, и бодро изображать незламнисть\переможнисть с требованиями "91"\"гарантий" ?
хули пояснять, коррупция
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:36
Хомякоид написав:
Як Порошнко розмовляє з персоналом
це як Дюма - відео десять років тому про події, які наче сталися 20 років тому
але схоже провокація ще тоді не зайшла
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:37
ЛАД написав:
Просто удивительно, что делает с людьми многолетняя пропаганда....
отут з вами погоджуся. але є один нюанс
це ж і про радянський агітпроп можна написати, вірно ж? чи "ета другоє"?
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Нед 17 лис, 2024 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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