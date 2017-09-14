Vadim_ написав:Як ставитись до подуставшего в 45? На него тратились налоги
Це вже буде тут мабуть по 105 колу))
Аргумент, що витрачені податки компенсуються першим же обов'язковим контрактом всл на 5 років служби (а далі кожен рік служби йде тільки в + всл, тобто в заробіток пенсії. Після 25 років служби всл має вислугу на пенсію. Пенсію за службу. Виконаний обсяг роботи), поки ніким не був спростований.
Все згідно підписаним КОНТРАКТАМ. Контракт - це сухі цифри, домовленності, які затверджені на папері юридично. Про "ставлення" тощо там нічого нема. Тільки зобов'язання двох сторін...
Дані з квартирних гарнізонних черг, борги за речове, пайкові та ін. вказують, що це сторона держави й досі не розрахувалася з отими "подуставшими".
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 лис, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:Як ставитись до подуставшего в 45? На него тратились налоги
Це вже буде тут мабуть по 105 колу))
Аргумент, що витрачені податки компенсуються першим же обов'язковим контрактом всл на 5 років служби (а далі кожен рік служби йде тільки в + всл, тобто в заробіток пенсії. Після 25 років служби всл має вислугу на пенсію. Пенсію за службу. Виконаний обсяг роботи), поки ніким не був спростований.
тільки -20% території, хоча бюджетна цицька посісяна рожевощокими на 146%
Почнемо з цифр. Щонайменше 30 відсотків маріупольців повертаються в окупацію. Частина - назавжди. Ще більший відсоток буде по іншим окупованим містам та громадам, там де окупація пройшла без тотального знищення.
В перерахунку на людей це виглядає так - лише в період з листопада по листопад, коли росіяни запровадили єдиний пункт в’їзду в окупацію в аеропорту Шереметьєво, спробувало вʼїхати мінімум 350 тисяч українців. З них від 100 до 130 - пропустили росіяни, всіх інших з різних причин - ні. Можна додати, що з тих хто вʼїхав, не менше 40 відсотків, через певний час виїхали з окупації після оформлення нерухомості за “новими” російськими порядками та зібрали залишки з домівок. Проте, щонайменше 50-60 українців самостійно повернулись в окупацію назавжди.
Чи це зрада? Безумовно, але одне але. Це зрада не щодо людей, а щодо причин повернення. Для порівняння, лише з вересня 2023 по лютий 2024 року було позбавлено будь-якої підтримки держави понад 4 млн внутрішніх біженці. Ще раз - чотири мільйона людей було кинуто на виживання без забезпечення житлом, компенсаціями та будь-якими програмами підтримки. Саме на лютий-березень прийшовся найбільший пік виїзду. Виїзду, не лише повернення. Такий безглуздий крок уряду штовхнув людей за кордон та в окупацію. Чому? Спробуйте родиною на три особи прожити на вулиці. Вийде? А на 10-15 тисяч гривень мінімальної зарплатні - вийде? Навряд. Тому біженці побігли туди, де є дах, власний дах. Або хоч якась допомога. Спробуйте засудити людину за небажання бути безхатьком. Виходить? Напевно, ні.
Тому, коли депутати або посадовці починають волати про зраду через повернення, варто нагадати їм цифри, реальність та про відсутність ідеологічної складової. Нагадати та спитати про внесок кожного особисто та всіх разом. Тому якщо хтось і винен в поверненні в окупацію, то це точно не люди. А ті, хто мав зробити все, аби такого не сталося, проте власними руками продовжує штовхати їх з України в нікуди. В забуття.
житло - дуже важливий фактор...
але Московії українці не потрібні. Майно потрібне, українці - ні...
Shaman написав:тому так, мета Московії - цілеспрямоване знищення українських патріотів - цікаво, цю очевидну річ ти хоч колись визнаєш?
ну так значить же не всіх будуть винищувати. він якраз це і мав на увазі.
активну частину, яка має проукраїнську позицію - всіх.
що гіпотетично робили б там, де більшість україномовна, - не знаю. у будь-якому разі це були б люди другого сорту. але це лише теорія, Московія й Донеччину захопити немає сили... але те, що захопили - там капець - це буде Сомалі на десятиріччя...
Shaman написав:але Московії українці не потрібні. Майно потрібне, українці - ні...
Українці не потрібні, а от малоросам-колаборантам готові платити досить великі гроші. Звісно я не експерт, але враження таке, що вони готуються до "мирного" життя на окупованих територіях в формати Криму, а не Ордло
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 17 лис, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:Як ставитись до подуставшего в 45? На него тратились налоги
Це вже буде тут мабуть по 105 колу))
Аргумент, що витрачені податки компенсуються першим же обов'язковим контрактом всл на 5 років служби (а далі кожен рік служби йде тільки в + всл, тобто в заробіток пенсії. Після 25 років служби всл має вислугу на пенсію. Пенсію за службу. Виконаний обсяг роботи), поки ніким не був спростований.
тільки -20% території, хоча бюджетна цицька посісяна рожевощокими на 146%
В тебе труднощі з фактажем.
А спростувати твої твердження простіше пареної репи: 2) подивись на квартирні черги по гарнізонах - там всл в черзі на житло й досі з 1995 (а фактично з 1991 року) очікують. Не виплачені речові, пайкові, і деякі ще виплати, нема перерахування пенсій. Факт -- не 100%, а менше. Суттєво. То звідки ти взяв свої 146%???
1) Апріорі ТАКЕ, як було, забезпечення технікою, озброєнням, кількістним складом ЗСУ не мало змоги завадити захопленню територій.
Ти булки-то свої рожевощокі напруж для хоч якоїсь своєї аргументації.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 лис, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:але Московії українці не потрібні. Майно потрібне, українці - ні...
Українці не потрібні, а от малоросам-колаборантам готові платити досить великі гроші. Звісно я не експерт, але враження таке, що вони готуються до "мирного" життя на окупованих територіях в формати Криму, а не Ордло
важливо правильно писати нюанси. вони готуються до імітації мирного життя. Який Крим? там й Донецьку не буде... хтось буде відновлювати все зруйноване? - не смішить мене. а про те, що весь бізнес на окупованих територіях буде під контролем чеченців? на окупованих територіях все буде сумно для місцевого населення...