Почнемо з цифр. Щонайменше 30 відсотків маріупольців повертаються в окупацію. Частина - назавжди. Ще більший відсоток буде по іншим окупованим містам та громадам, там де окупація пройшла без тотального знищення.



В перерахунку на людей це виглядає так - лише в період з листопада по листопад, коли росіяни запровадили єдиний пункт в’їзду в окупацію в аеропорту Шереметьєво, спробувало вʼїхати мінімум 350 тисяч українців. З них від 100 до 130 - пропустили росіяни, всіх інших з різних причин - ні. Можна додати, що з тих хто вʼїхав, не менше 40 відсотків, через певний час виїхали з окупації після оформлення нерухомості за “новими” російськими порядками та зібрали залишки з домівок. Проте, щонайменше 50-60 українців самостійно повернулись в окупацію назавжди.



Чи це зрада? Безумовно, але одне але. Це зрада не щодо людей, а щодо причин повернення. Для порівняння, лише з вересня 2023 по лютий 2024 року було позбавлено будь-якої підтримки держави понад 4 млн внутрішніх біженці. Ще раз - чотири мільйона людей було кинуто на виживання без забезпечення житлом, компенсаціями та будь-якими програмами підтримки. Саме на лютий-березень прийшовся найбільший пік виїзду. Виїзду, не лише повернення. Такий безглуздий крок уряду штовхнув людей за кордон та в окупацію. Чому? Спробуйте родиною на три особи прожити на вулиці. Вийде? А на 10-15 тисяч гривень мінімальної зарплатні - вийде? Навряд. Тому біженці побігли туди, де є дах, власний дах. Або хоч якась допомога. Спробуйте засудити людину за небажання бути безхатьком. Виходить? Напевно, ні.