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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:05
Shaman Там досить багато цілого житла, яке зараз "віджимають" від законних власників, хто не поділяє їх ідеологію і роздають в користування тим, хто розділяє.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:05
Shaman написав:
на окупованих територіях все буде сумно для місцевого населення...
Це кеп-очевидне.
Мова більше про те: чому своє попереднє або майбутнє веселі життя мешканці окупованих територій не шибко рвуться захищати?
В чому нюанс?
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:07
Дюрі-бачі написав:Shaman
Там досить багато цілого житла, яке зараз "віджимають" від законних власників, хто не поділяє їх ідеологію і роздають в користування тим, хто розділяє.
в якомусь Мелітополі так. а що там Бахмут, Вугледар, Авдіївка... Маріуполь той же - щось там будують для картинки, але не для місцевих...
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:17
Vadim_ написав: ЛАД написав:
Для того, чтобы не появлялись новые причины карати.
Кого?
А кого вы хотите карати?
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