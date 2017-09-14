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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10956109571095810959

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 12:05

Shaman Там досить багато цілого житла, яке зараз "віджимають" від законних власників, хто не поділяє їх ідеологію і роздають в користування тим, хто розділяє.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 12:05

  Shaman написав: на окупованих територіях все буде сумно для місцевого населення...

Це кеп-очевидне.
Мова більше про те: чому своє попереднє або майбутнє веселі життя мешканці окупованих територій не шибко рвуться захищати?
В чому нюанс?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 12:07

  Дюрі-бачі написав:Shaman Там досить багато цілого житла, яке зараз "віджимають" від законних власників, хто не поділяє їх ідеологію і роздають в користування тим, хто розділяє.

в якомусь Мелітополі так. а що там Бахмут, Вугледар, Авдіївка... Маріуполь той же - щось там будують для картинки, але не для місцевих...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 12:17

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:Для того, чтобы не появлялись новые причины карати.

Кого?

А кого вы хотите карати?
ЛАД
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