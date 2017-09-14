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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:05
Shaman Там досить багато цілого житла, яке зараз "віджимають" від законних власників, хто не поділяє їх ідеологію і роздають в користування тим, хто розділяє.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:05
Shaman написав:
на окупованих територіях все буде сумно для місцевого населення...
Це кеп-очевидне.
Мова більше про те: чому своє попереднє або майбутнє веселі життя мешканці окупованих територій не шибко рвуться захищати?
В чому нюанс?
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detroytred
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:07
Дюрі-бачі написав:Shaman
Там досить багато цілого житла, яке зараз "віджимають" від законних власників, хто не поділяє їх ідеологію і роздають в користування тим, хто розділяє.
в якомусь Мелітополі так. а що там Бахмут, Вугледар, Авдіївка... Маріуполь той же - щось там будують для картинки, але не для місцевих...
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:17
Vadim_ написав: ЛАД написав:
Для того, чтобы не появлялись новые причины карати.
Кого?
А кого вы хотите карати?
P.s. Вы там дописали "ким?". Это я просто не понял.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:26
fox767676 написав:
в случае перемирия, будет хороших "4 трамповских года" на переформатирование политики, єкономики, армии, восточной границы. Если ими правильно воспользоваться - войну удастся избежать, Украина войдет в ЕС, и де-факто в НАТО. А продолжать войну давя на жалость западных друзей, в надежде что у них ,глядя на разрушения и смерти Украины, проснется совесть и они пошлют свои армии в Украину - ну очень безответственно.
Безответственно.
Но и сильно рассчитывать, что нас быстро примут в ЕС и, тем более, в НАТО, тоже не стоит.
Насчёт "переформатирования восточной границы" я бы тоже не торопился рассуждать. Неизвестно пока, где и какая она будет.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:37
Дюрі-бачі написав:Shaman
Там досить багато цілого житла, яке зараз "віджимають" від законних власників, хто не поділяє їх ідеологію і роздають в користування тим, хто розділяє.
Звідки ви все знаєте , наче за тісячи кілометрів мешкаєте ?
В нас повен двір переселенців з Донецьку , навіть самі такого не розповідають . Кажуть що поморожених вистачає і серед місцевих , які не дуже бажають розставатися зі своїм .
Як у закарпатті після обстілів ? Вас пронесло ? ( я маю на увазі не розлад шлунку )
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:40
Vadim_ написав:
хули пояснять, коррупция
О ......, Добрий ранок !
Як там нутрії ?
Схоже ви вночі дуже переживали ......
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:41
ЛАД написав: fox767676 написав:
в случае перемирия, будет хороших "4 трамповских года" на переформатирование политики, єкономики, армии, восточной границы. Если ими правильно воспользоваться - войну удастся избежать, Украина войдет в ЕС, и де-факто в НАТО. А продолжать войну давя на жалость западных друзей, в надежде что у них ,глядя на разрушения и смерти Украины, проснется совесть и они пошлют свои армии в Украину - ну очень безответственно.
Безответственно.
Но и сильно рассчитывать, что нас быстро примут в ЕС и, тем более, в НАТО, тоже не стоит.
Насчёт "переформатирования восточной границы" я бы тоже не торопился рассуждать. Неизвестно пока, где и какая она будет.
5 лет это не быстро
большинство блокеров связаны с правами человека и состоянием инфраструктуры
во время войны подвижки по ним могут быть только вниз
про НАТО уже никто и не говорит
через 10-15 лет будет европейский военный союз, успеем вступить в ЕС за 5-10 лет , попадем и туда
границу в любом случае надо фортифицировать, начиная с западного полесья
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 17 лис, 2024 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:41
Vadim_ написав: Hotab написав:detroytred
Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха
Може і ні. Бо в ситуації з Успіхом, він сам робив все, щоб до нього після звільнення
ставились саме так. І ви це добре знаєте,
Як ставитись до подуставшего в 45?
За него тратились налоги
Давайте конкретні ніки, про кого ви, хто вам заборгував, і з іншого боку свою податкову декларацію за хоча б останні 10 років. Зведемо дебіт/кредіт, а там може і ви ще недоплатили трохи захисникам
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:43
budivelnik написав: tester7336 написав:
ну так значить же не всіх будуть винищувати. він якраз це і мав на увазі.
Нормальні люди думають що ВОНИ мають зробити щоб їх країну і їх родину не знищили
Корисні ідіоти постійно дебатують навколо теми ЩО БУДУТЬ РОБИТИ ІНШІ.
Може не варто покладатись на людяність ворога?
Точно так само як не варто покладатись на порядність союзника.
Золоті слова. Але tester та його однодумці з секти "Лапи вгору" не розуміють цього. Після дзвінка Шольца з проханням про перемовини ми побачили масований обстріл всієї країни різними ракетами й шахедами одночасно. Хіба це не красномовна відповідь? Яких аргументів вам ще не вистачає?
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