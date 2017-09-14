Додано: Нед 17 лис, 2024 13:26

detroytred написав: Bobua написав: Та хоч би і для демобілізації. Та хоч би і для демобілізації.

Ви приречені бути ... героями.

До кінця.

Інші будуть вам допомагати.



Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха.

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*В Україні вдосконалили механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям навіть у цивільних лікарнях.

Відповідну постанову ухвалив Уряд, передає Міноборони. "Кожен захисник, який ризикує життям заради свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива - наша відповідь на їхню самовідданість і мужність", - зазначив заступник міністра оборона бригадний генерал Сергій Мельник.*

https://www.unian.ua/society/u-civilnih ... 22309.html



І поруч стаття:

*Пораненим бійцям Збройних сил України масово відмовляють у виплатах і виводять за штат. Про це розповів військовий із позивним "Єврей".

Він зазначив, що деяким бійцям із ампутованими кінцівками доводиться збирати метал, щоб заробити собі на життя.

https://www.unian.ua/society/poranenim- ... 22441.html



Як це одночасно існує, хз?



Ви приречені бути ... героями.До кінця.Інші будуть вам допомагати.Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха._________________________________*В Україні вдосконалили механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям навіть у цивільних лікарнях.Відповідну постанову ухвалив Уряд, передає Міноборони. "Кожен захисник, який ризикує життям заради свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива - наша відповідь на їхню самовідданість і мужність", - зазначив заступник міністра оборона бригадний генерал Сергій Мельник.*І поруч стаття:*Пораненим бійцям Збройних сил Україниі виводять за штат. Про це розповів військовий із позивним "Єврей".Він зазначив, що деяким бійцям із ампутованими кінцівками доводиться збирати метал, щоб заробити собі на життя.

Можливо, навмисно? 🤔Є купа негероїчної влади.Особливо помітними серед них чомусь стали останнім часом мсекери і прокурори. Чи я когось пропустив?Наразі ще непомітні убд, які насправді й не убд (були від нуля за десятки км і не в арті, на яку полюють).Чи комфортно їм, от у чому питання? 🤔А чи можуть вони піднятись зі свого скотського рівня?Чи, може, їм простіше опустити на цей рівень усіх інших... 😒З цієї точки зору саботаж (і в облаштуванні нуля, і в підготовці солдатів) -- стає набагато зрозумілішим. 😒 Хай підуть в сзч, і скоти вже не скоти, а можуть тицяти пальчиками і хихотіти.А з виплатами ситуація і справді незрозуміла.У 2022 були “бойові” за час у лікарнях після поранення. Навіть якщо вже і не в штаті.А зараз чомусь нема. І пояснень нема.І невідомо наскільки масова ситуація. І чому долар так повільно росте, якщо, припустімо, грошей нема?Чи це знову як частина плану загнати побільше в сзч? 🤔До речі, цікавий закон, про “перше сзч безплатно”. Чи не буде з ним як з “ложечками, які знайшлись, але осадочок зостався...”І потім прокурори масними губенятами плямкатимуть “от бачте яка злодійська країна нам дісталась, які важкі умови непосильної праці...”