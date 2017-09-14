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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1095810959109601096110962>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 12:52

  fler написав:
  budivelnik написав:
  tester7336 написав:ну так значить же не всіх будуть винищувати. він якраз це і мав на увазі.
Нормальні люди думають що ВОНИ мають зробити щоб їх країну і їх родину не знищили
Корисні ідіоти постійно дебатують навколо теми ЩО БУДУТЬ РОБИТИ ІНШІ.

Може не варто покладатись на людяність ворога?
Точно так само як не варто покладатись на порядність союзника.

Золоті слова. Але tester та його однодумці з секти "Лапи вгору" не розуміють цього. Після дзвінка Шольца з проханням про перемовини ми побачили масований обстріл всієї країни різними ракетами й шахедами одночасно. Хіба це не красномовна відповідь? Яких аргументів вам ще не вистачає?



Думаю що розвідка Німечини знала зазделегідь про повітряну атаку .
.... і ось на передодні атаки " білий та пухнастий " миротворець -ІЄЗУІТ ( здається від детройта чув )
зателефонував у пріісподню ......(знав сука номер телефона )
холява
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:26

  detroytred написав:
  Bobua написав:Та хоч би і для демобілізації.

Ви приречені бути ... героями.
До кінця.
Інші будуть вам допомагати.

Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха.
_________________________________
*В Україні вдосконалили механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям навіть у цивільних лікарнях.
Відповідну постанову ухвалив Уряд, передає Міноборони. "Кожен захисник, який ризикує життям заради свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива - наша відповідь на їхню самовідданість і мужність", - зазначив заступник міністра оборона бригадний генерал Сергій Мельник.*
https://www.unian.ua/society/u-civilnih ... 22309.html

І поруч стаття:
*Пораненим бійцям Збройних сил України масово відмовляють у виплатах і виводять за штат. Про це розповів військовий із позивним "Єврей".
Він зазначив, що деяким бійцям із ампутованими кінцівками доводиться збирати метал, щоб заробити собі на життя.
https://www.unian.ua/society/poranenim- ... 22441.html

Як це одночасно існує, хз?



Можливо, навмисно? 🤔

Є купа негероїчної влади.
Особливо помітними серед них чомусь стали останнім часом мсекери і прокурори. Чи я когось пропустив?
Наразі ще непомітні убд, які насправді й не убд (були від нуля за десятки км і не в арті, на яку полюють).

Чи комфортно їм, от у чому питання? 🤔
А чи можуть вони піднятись зі свого скотського рівня?
Чи, може, їм простіше опустити на цей рівень усіх інших... 😒
З цієї точки зору саботаж (і в облаштуванні нуля, і в підготовці солдатів) -- стає набагато зрозумілішим. 😒 Хай підуть в сзч, і скоти вже не скоти, а можуть тицяти пальчиками і хихотіти.

А з виплатами ситуація і справді незрозуміла.
У 2022 були “бойові” за час у лікарнях після поранення. Навіть якщо вже і не в штаті.
А зараз чомусь нема. І пояснень нема.
І невідомо наскільки масова ситуація. І чому долар так повільно росте, якщо, припустімо, грошей нема?
Чи це знову як частина плану загнати побільше в сзч? 🤔
До речі, цікавий закон, про “перше сзч безплатно”. Чи не буде з ним як з “ложечками, які знайшлись, але осадочок зостався...”
І потім прокурори масними губенятами плямкатимуть “от бачте яка злодійська країна нам дісталась, які важкі умови непосильної праці...”
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:27

  Хомякоид написав:Як Порошнко розмовляє з персоналом


дорогой мой. тебе нужно поработать в госах.
тогда бы ты воспринял концовку этого разговора как сверхкультурную :lol:

ЗЫ
а вообще он его разъебал после долгого мороза и перевода стрелок собеседником.
морозы в три пальца только разъеб и понимают.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:28

04 липня 2024
Зеленський заявив про 14 неукомплектованих зброєю бригад у ЗСУ
У нас стоїть резерв, у нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно», – сказав він.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 21629.html

16.11.24
Ніхто не робив ніякі десятки нових бригад - Зеленський :lol: Джерело: https://censor.net/ua/n3520309

Хто вам сказав, що ми їх (нові бригади. – Ред.) створюємо? Хто розповсюджує меседж, що ми створюємо нові бригади?", – відповів Зеленський :lol:

кокс закінчився? :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:32

  fler написав:Після дзвінка Шольца з проханням про перемовини ми побачили масований обстріл всієї країни різними ракетами й шахедами одночасно. Хіба це не красномовна відповідь? Яких аргументів вам ще не вистачає?

Здається, ви трохи заплуталися.
Спочатку: " Відомо також, що напередодні канцлер Німеччини провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і «продовжить її після переговорів з президентом Росії».

Шольц довів до путла позицію Зе.
Отаку:
*За словами Зеленського, президенту РФ «вигідно домовлятись на капітуляційних умовах з нашого боку, але йому цього ніхто не дасть».
«Перемовини з Росією можливі лише за умови, що Україна не буде наодинці й матиме сильну позицію», – підкреслив президент."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 04480.html
Путло відповів... продовженням.
Черговий ракетний удар мав мету - покращити позицію оркостану стосовно просування своїх вимог на перемовинах.
Тепер черга України відповісти оркостану. Щоб покращити наші позиції щодо майтніх перемовин.

Тобто нічого нового не сталося:
обидві сторони намагаються покращити свої позиції ПЕРЕД перемовинами. Зробити свої позиції сильнішими.

Отакий пінг-понг триває і буде тривати. Поки що?
Поки одна з сторін не визнає що?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:33

  Shaman написав:активну частину, яка має проукраїнську позицію - всіх.

що гіпотетично робили б там, де більшість україномовна, - не знаю. у будь-якому разі це були б люди другого сорту. але це лише теорія, Московія й Донеччину захопити немає сили... але те, що захопили - там капець - це буде Сомалі на десятиріччя...


ви на секундочку забуваєте що самі активні вже ними вбиті на фронті.
війна добре прогнала через сита. все як на блюдечці.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:38

  fler написав:
  Ой+ написав: На день студента маємо сьогодні значну атаку..
І варто би покарати агресора, але інший варіант, що таких зруйнованих квартир стане ще значно більше саме в Україні.

Панять і прастіть?(с) :evil: Чи що треба зробити з агресором?

Робити бажано щось те, що реально можна зробити, поки є кому робити.
Чеченські терористки-смертниці підірвали бомби у двох пасажирських літаках в росії. https://chas.news/past/21-naibilshii-te ... bozhevoliv

А ще також в наземному і транспорті і не тільки. Щось нічого подібного від українок при на порядки більшому проникненні у ворожий стан не видно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:42

(сзч) А якої вам ще демобілізації не вистачає?©))

  Bobua написав:Та хоч би і для демобілізації
Так демобілізація - вже давно триває!
Особливо масштабно почалась цього року...
Правда вона "специфічна"... ну, але вже яка є.
Іншої, влада, не придумала - настільки вигідної для неї!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:А ще також в наземному і транспорті і не тільки. Щось нічого подібного від українок при на порядки більшому проникненні у ворожий стан не видно.

так , це деморалізує
на прогулянки рашкованів під триколорами на Заході активно реагує невеличкий відсоток українців, інші спостерігають
може Ukrainian самоспал здійснив чи теракт спробував коли на канадському кінофесті була прем'єра рашистського пропагандистського фільма про "сво"
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 17 лис, 2024 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:45

  fler написав:
  budivelnik написав:
  tester7336 написав:ну так значить же не всіх будуть винищувати. він якраз це і мав на увазі.
Нормальні люди думають що ВОНИ мають зробити щоб їх країну і їх родину не знищили
Корисні ідіоти постійно дебатують навколо теми ЩО БУДУТЬ РОБИТИ ІНШІ.

Може не варто покладатись на людяність ворога?
Точно так само як не варто покладатись на порядність союзника.

Золоті слова. Але tester та його однодумці з секти "Лапи вгору" не розуміють цього. Після дзвінка Шольца з проханням про перемовини ми побачили масований обстріл всієї країни різними ракетами й шахедами одночасно. Хіба це не красномовна відповідь? Яких аргументів вам ще не вистачає?


спитаю вас обох - ваші сини на фронті?
якщо ні - то ви обидва як ота оляЮА. в тилу всі грамотні.
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