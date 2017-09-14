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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10959109601096110962>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:48

  Ой+ написав:
  fler написав:
  Ой+ написав: На день студента маємо сьогодні значну атаку..
І варто би покарати агресора, але інший варіант, що таких зруйнованих квартир стане ще значно більше саме в Україні.

Панять і прастіть?(с) :evil: Чи що треба зробити з агресором?

Робити бажано щось те, що реально можна зробити, поки є кому робити.
Чеченські терористки-смертниці підірвали бомби у двох пасажирських літаках в росії. https://chas.news/past/21-naibilshii-te ... bozhevoliv

А ще також в наземному і транспорті і не тільки. Щось нічого подібного від українок при на порядки більшому проникненні у ворожий стан не видно.

відкладіть оцю пропаганду терору. це складна тема "око за око", але в наших умовах - це свідома провокація.

поки що Московія сама успішно йде в напрямку перетворення на територію беззаконня - а там вже закон карми проявить себе
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:54

  Успіх написав:
  Bobua написав:Та хоч би і для демобілізації
Так демобілізація - вже давно триває!
Особливо масштабно почалась цього року...
Правда вона "специфічна"... ну, але вже яка є.
Іншої, влада, не придумала - настільки вигідної для неї!

ти знайшов нову тему для накидування?.. :shock:

СЗЧ - це наслідок відсутності демобілізації через проблеми з мобілізацією. влада в цьому однозначно не зацікавлена, питання грошей під час війни другорядне.

але хіба ти не бачиш, що чомусь твій голос звучить в унісон з тими, хто саме прославляє зривання мобілізації? я вже мовчу, що ти через особисті конфлікти, сперечаєшся з тими, хто розуміє необхідність мобілізації. й тебе ці незрозумілі обліківки використовують в своїх ІПСОшних просуваннях...
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:55

"Ми вас туди не посилали"©

  detroytred написав:Ви приречені бути ... героями.
До кінця.
Інші будуть вам допомагати.

Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха.
Так отож!))
І пох, що ти 32 місяці відслужив вірою і правдою, ризикував своїм життям і здоров'ям - щоб чоловік і син Флер насолоджувались собі звичайним цивільним життям!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:57

  Успіх написав:
  Bobua написав:Та хоч би і для демобілізації
Так демобілізація - вже давно триває!
Особливо масштабно почалась цього року...
Правда вона "специфічна"... ну, але вже яка є.
Іншої, влада, не придумала - настільки вигідної для неї!


Яка влада ?
Ти видумав для себе "специфічна" - ти ще будеш каятись .
ЗРАДНИК .
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:58

  Успіх написав:
  detroytred написав:Ви приречені бути ... героями.
До кінця.
Інші будуть вам допомагати.

Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха.
Так отож!))
І пох, що ти 32 місяці відслужив вірою і правдою, ризикував своїм життям і здоров'ям - щоб чоловік і син Флер насолоджувались собі звичайним цивільним життям!

щоб всі, хто в тилу, відчували себе у відносній безпеці. твоя дружина та діти теж...

Успіх, закінчуй свою особисту вендету, вона лише нівелює твої досягнення...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 17 лис, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:00

  tester7336 написав:
  tester7336 написав:ну так значить же не всіх будуть винищувати. він якраз це і мав на увазі.
Нормальні люди думають що ВОНИ мають зробити щоб їх країну і їх родину не знищили
Корисні ідіоти постійно дебатують навколо теми ЩО БУДУТЬ РОБИТИ ІНШІ.

Може не варто покладатись на людяність ворога?
Точно так само як не варто покладатись на порядність союзника.

Золоті слова. Але tester та його однодумці з секти "Лапи вгору" не розуміють цього. Після дзвінка Шольца з проханням про перемовини ми побачили масований обстріл всієї країни різними ракетами й шахедами одночасно. Хіба це не красномовна відповідь? Яких аргументів вам ще не вистачає?[/quote]

спитаю вас обох - ваші сини на фронті?
якщо ні - то ви обидва як ота оляЮА. в тилу всі грамотні.[/quote]

Та мені цікаво , а ви не на фронті ?
Так щебечите "красномовно ", кожного вечора ....чим ви відрезняєтесь ?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:01

У фронтовиків є запит на справедливість!!!

  Shaman написав:СЗЧ - це наслідок відсутності демобілізації через проблеми з мобілізацією. влада в цьому однозначно не зацікавлена, питання грошей під час війни другорядне.
Так хто лікар цій системі?
Вони просто уху їли тримати на фронті одних і тих же до кінця!

Як всі, то всі!©

А не зробити з фронтовиків цапів-відбувайлів і тримати до останньої верби!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:01

Він додав, що мав «конструктивний обмін» думками з Трампом під час їхньої телефонної розмови після перемоги Трампа на виборах президента США.
«Я не почув нічого такого, що суперечить нашій позиції», — додав він.
Зеленський сказав, що з боку України «ми маємо зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичним шляхом».
https://www.holosameryky.com/a/zelensky ... 66270.html

От я тут склав 2+2 (тобто оце і заяви Зе з попереднього повідомлення) і побачив чітку відповідь на питання "До якого часу..?" з боку Зе --
допоки "Україна не буде наодинці й матиме сильну позицію"

Підкреслюю, дві складові:
1. На перемовинах Україну будуть підтримувати партнери.
2. Україна буде мати сильну позицію.
Тобто потрібно, щоб партнери НАПРЯМУ вписалися розмовляти з рфією, і щоб Україна почала не відступати, а домінувати на полі бою.
От до тих пір і будемо воювати, відмовляючись від будь-яких перемовин.

Слідкувати треба лише за появою ознак оцих двох складових.
І все.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:05

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Ви приречені бути ... героями.
До кінця.
Інші будуть вам допомагати.

Ну а ті, хто зіскочить з цього постаменту негероїчним шляхом, очікує "фууу!", як ото Успіха.
Так отож!))
І пох, що ти 32 місяці відслужив вірою і правдою, ризикував своїм життям і здоров'ям - щоб чоловік і син Флер насолоджувались собі звичайним цивільним життям!

щоб всі, хто в тилу, відчували себе у відносній безпеці. твоя дружина та діти теж...

Успіх, закінчуй свою особисту вендету, вона лише нівелює твої досягнення...



Друже , яка така вендета ?
Покинув підрозділ , видумав для себе виправдання , І іще підіймає тему дємбеля ......
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:06

Успіх


Вони просто уху їли тримати на фронті одних і тих же до кінця!


Я от зараз не зрозумів… Україна вже не у вогні?? Україна вже не стікає кровʼю?? Яке ти мав право її кинути під час війни? Ти тут що розказував ??


Покинув підрозділ , видумав для себе виправдання ,


Спочатку пролюбив дрона. Потім лопату. (якби снаряд був не такий важкий, то мабуть і його б пролюбив, коли мив) А потім втік. Як так?(с)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 лис, 2024 14:12, всього редагувалось 2 разів.
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