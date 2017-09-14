Так демобілізація - вже давно триває! Особливо масштабно почалась цього року... Правда вона "специфічна"... ну, але вже яка є. Іншої, влада, не придумала - настільки вигідної для неї!
ти знайшов нову тему для накидування?..
СЗЧ - це наслідок відсутності демобілізації через проблеми з мобілізацією. влада в цьому однозначно не зацікавлена, питання грошей під час війни другорядне.
але хіба ти не бачиш, що чомусь твій голос звучить в унісон з тими, хто саме прославляє зривання мобілізації? я вже мовчу, що ти через особисті конфлікти, сперечаєшся з тими, хто розуміє необхідність мобілізації. й тебе ці незрозумілі обліківки використовують в своїх ІПСОшних просуваннях...
tester7336 написав:ну так значить же не всіх будуть винищувати. він якраз це і мав на увазі.
Нормальні люди думають що ВОНИ мають зробити щоб їх країну і їх родину не знищили Корисні ідіоти постійно дебатують навколо теми ЩО БУДУТЬ РОБИТИ ІНШІ.
Може не варто покладатись на людяність ворога? Точно так само як не варто покладатись на порядність союзника.
Золоті слова. Але tester та його однодумці з секти "Лапи вгору" не розуміють цього. Після дзвінка Шольца з проханням про перемовини ми побачили масований обстріл всієї країни різними ракетами й шахедами одночасно. Хіба це не красномовна відповідь? Яких аргументів вам ще не вистачає?[/quote]
спитаю вас обох - ваші сини на фронті? якщо ні - то ви обидва як ота оляЮА. в тилу всі грамотні.[/quote]
Та мені цікаво , а ви не на фронті ? Так щебечите "красномовно ", кожного вечора ....чим ви відрезняєтесь ?
Він додав, що мав «конструктивний обмін» думками з Трампом під час їхньої телефонної розмови після перемоги Трампа на виборах президента США. «Я не почув нічого такого, що суперечить нашій позиції», — додав він. Зеленський сказав, що з боку України «ми маємо зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичним шляхом». https://www.holosameryky.com/a/zelensky ... 66270.html
От я тут склав 2+2 (тобто оце і заяви Зе з попереднього повідомлення) і побачив чітку відповідь на питання "До якого часу..?" з боку Зе -- допоки "Україна не буде наодинці й матиме сильну позицію"
Підкреслюю, дві складові: 1. На перемовинах Україну будуть підтримувати партнери. 2. Україна буде мати сильну позицію. Тобто потрібно, щоб партнери НАПРЯМУ вписалися розмовляти з рфією, і щоб Україна почала не відступати, а домінувати на полі бою. От до тих пір і будемо воювати, відмовляючись від будь-яких перемовин.
Слідкувати треба лише за появою ознак оцих двох складових. І все.
Вони просто уху їли тримати на фронті одних і тих же до кінця!
Я от зараз не зрозумів… Україна вже не у вогні?? Україна вже не стікає кровʼю?? Яке ти мав право її кинути під час війни? Ти тут що розказував ??
Покинув підрозділ , видумав для себе виправдання ,
Спочатку пролюбив дрона. Вирішили дрона не давати, дали лопату. Він і лопату пролюбив. . (якби снаряд був не такий важкий, то мабуть і його б пролюбив, коли мив) А потім втік. Дезертирство не прищиєш , бо він свою зброю (дрони і лопата) пролюбив зарані. Тобто на лижі став без зброї. Як так?(с)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 лис, 2024 14:22, всього редагувалось 3 разів.