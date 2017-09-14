Успіх написав:Так хто лікар цій системі?
Вони просто уху їли тримати на фронті одних і тих же до кінця!
Як всі, то всі!©
А не зробити з фронтовиків цапів-відбувайлів і тримати до останньої верби!
але це не через систему, а через те, що суспільство в якийсь момент стало уникати війни - якось воно само захиститься.
так, є проблема, що через корупцію дехто дійсно відкупився. цих випадків значно менше, ніж простого ухиляння, але вони у всіх на слуху. дехто з критиків мобілізації саме так й зробив - а тепер волає про незаконність мобілізації - бо може хоче виправдатися в своїх очах?
так, ще негативно впливає, що населення бачить, що дотичні до влади теж активно ухиляються від мобілізації...