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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10959109601096110962

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:08

  Успіх написав:
  Shaman написав:СЗЧ - це наслідок відсутності демобілізації через проблеми з мобілізацією. влада в цьому однозначно не зацікавлена, питання грошей під час війни другорядне.
Так хто лікар цій системі?
Вони просто уху їли тримати на фронті одних і тих же до кінця!

Як всі, то всі!©

А не зробити з фронтовиків цапів-відбувайлів і тримати до останньої верби!

але це не через систему, а через те, що суспільство в якийсь момент стало уникати війни - якось воно само захиститься.

так, є проблема, що через корупцію дехто дійсно відкупився. цих випадків значно менше, ніж простого ухиляння, але вони у всіх на слуху. дехто з критиків мобілізації саме так й зробив - а тепер волає про незаконність мобілізації - бо може хоче виправдатися в своїх очах?

так, ще негативно впливає, що населення бачить, що дотичні до влади теж активно ухиляються від мобілізації...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:11

  Успіх написав:
  Bobua написав:Та хоч би і для демобілізації
Так демобілізація - вже давно триває!
Особливо масштабно почалась цього року...
Правда вона "специфічна"... ну, але вже яка є.
Іншої, влада, не придумала - настільки вигідної для неї!

Вже незабаром)):
*Комитет обращался в Министерство обороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время военного положения, – рассказал Костенко. – На днях пришел ответ, в котором говорится, что в соответствии с планом МОУ законопроект будет готов в определенный парламентом срок – до 18 декабря 2024 года".
https://gordonua.com/news/politics/v-mi ... 24504.html
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