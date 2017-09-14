Так демобілізація - вже давно триває! Особливо масштабно почалась цього року... Правда вона "специфічна"... ну, але вже яка є. Іншої, влада, не придумала - настільки вигідної для неї!
Вже незабаром)): *Комитет обращался в Министерство обороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время военного положения, – рассказал Костенко. – На днях пришел ответ, в котором говорится, что в соответствии с планом МОУ законопроект будет готов в определенный парламентом срок – до 18 декабря 2024 года". https://gordonua.com/news/politics/v-mi ... 24504.html
А не зробити з фронтовиків цапів-відбувайлів і тримати до останньої верби!
але це не через систему, а через те, що суспільство в якийсь момент стало уникати війни - якось воно само захиститься.
так, є проблема, що через корупцію дехто дійсно відкупився. цих випадків значно менше, ніж простого ухиляння, але вони у всіх на слуху. дехто з критиків мобілізації саме так й зробив - а тепер волає про незаконність мобілізації - бо може хоче виправдатися в своїх очах?
так, ще негативно впливає, що населення бачить, що дотичні до влади теж активно ухиляються від мобілізації...
Звичайно же у "Зе-патріотів" винуват "нарід, суспільство чи ухилеси" . От самі Ви чого не пішли замінити Долярчика/Успіха?
Shaman написав:але це не через систему, а через те, що суспільство в якийсь момент стало уникати війни - якось воно само захиститься.
суспільство робить тільки те, що йому дозволяє влада. Якщо влада не хоче приймати і виконувати потрібні закони, то це тільки її проблема, а ніяк не суспільства. В нас закони приймаються із затримкою в рік, а ще потім рік після прийняття йде на те, щоб налаштувати систему для їх виконання.
Успіх написав:Особливо масштабно почалась цього року...
Напевно ми в різних середовищах. Переважна більшість знайомих чекає 36 місяців (весну 2025), щоб почати масову демобілізацію...
fox767676 написав:в случае перемирия, будет хороших "4 трамповских года" на переформатирование политики, єкономики, армии, восточной границы. Если ими правильно воспользоваться - войну удастся избежать, Украина войдет в ЕС, и де-факто в НАТО. А продолжать войну давя на жалость западных друзей, в надежде что у них ,глядя на разрушения и смерти Украины, проснется совесть и они пошлют свои армии в Украину - ну очень безответственно.
Безответственно. Но и сильно рассчитывать, что нас быстро примут в ЕС и, тем более, в НАТО, тоже не стоит. Насчёт "переформатирования восточной границы" я бы тоже не торопился рассуждать. Неизвестно пока, где и какая она будет.
5 лет это не быстро большинство блокеров связаны с правами человека и состоянием инфраструктуры во время войны подвижки по ним могут быть только вниз
Тем более. Посмотрим, каркать не буду, но на быстрое принятие в ЕС не рассчитываю.
про НАТО уже никто и не говорит через 10-15 лет будет европейский военный союз, успеем вступить в ЕС за 5-10 лет , попадем и туда
Надеюсь, что всё же НАТО сохранится - без США это уже совсем не то - и когда-то нас туда всё же примут. Возможно, даже раньше, чем в ЕС.
границу в любом случае надо фортифицировать, начиная с западного полесья
3000 км? И сколько линий укреплений будем делать? 3? 5? 10? Деньги нам на это тоже "партнёры" дадут? Вы склоняетесь к варианту, о котором говорит detroytred - "фортеця"? Если ударимся в форсированное строительство серьёзных фортификаций, то другого варианта нет. Но об этом говорить явно рано. Повторю - пока неизвестно, где и какая будет граница.
Дюрі-бачі написав:Shaman Там досить багато цілого житла, яке зараз "віджимають" від законних власників, хто не поділяє їх ідеологію і роздають в користування тим, хто розділяє.
Меня всегда смущает как легко и непринужденно Вы говорите о Китае и вот этом "отжимают". Именно в этом кроется колоссальная разница развитого и недоразвитого мира. Те кто в союзе селился в только что отжатые после ссылки или расстрела другой семьи тоже не осознавали что завтра при неверном лишь слове они следующие. Запуганное общество не будет развиваться, а сгниет в страхе. Новое и прогресс требует бунтарей и несогласных )
budivelnik написав:Нормальні люди думають що ВОНИ мають зробити щоб їх країну і їх родину не знищили Корисні ідіоти постійно дебатують навколо теми ЩО БУДУТЬ РОБИТИ ІНШІ. Може не варто покладатись на людяність ворога? Точно так само як не варто покладатись на порядність союзника.
Золоті слова. Але tester та його однодумці з секти "Лапи вгору" не розуміють цього. Після дзвінка Шольца з проханням про перемовини ми побачили масований обстріл всієї країни різними ракетами й шахедами одночасно. Хіба це не красномовна відповідь? Яких аргументів вам ще не вистачає?
спитаю вас обох - ваші сини на фронті? якщо ні - то ви обидва як ота оляЮА. в тилу всі грамотні.
Для того щоб задати питання КОМУСЬ..треба спочатку відповісти СОБІ - чи має право задавати питання зрадойоб, який живе за рахунок праці сімї Флер і сімї Будівельника ? може спочатку зрадойоб задасть питання СОБІ питань кілька а - чи має він має право задавати питання людям , які на відміну від ньогго хоч ЩОСЬ роблять для ДЕРЖАВИ б - чому він сидить в тилу і розганяє зраду замість того щоб бути на фронті в - чому він сидячи в тилу НЕ ДОПОМАГАЄ фронту б - чому він НЕ ДОПОМАГАЮЧИ фронту - критикує тих хто ДОПОМАГАЄ...
і ще з десяток подібних питань Як тільки даш- тоді прийдеться міняти свою поведінку з сцикла яке заховалось на добропорядного донатора... а там дивишся і захочеш на фронт піти, бо тоді точно зможеш задавати питання ВСІМ хто в тебе за спиною.. а поки ти останній - то заткнись і не відсвічуй.
Дюрі-бачі написав:суспільство робить тільки те, що йому дозволяє влада.
Спочатку суспільство ВИБИРАЄ владу яка цьому суспільству подобається Поті це саме суспільство не розуміє чого влада не виконує те що обіцяла перед виборами Але ЗРОЗУМІТИ ПЕРЕД ВИБОРАМИ - де обіцянка цяцянка а де тверезий аналіз - суспільство не хоче. То кого треба винити за те що він не тих вибрав? Ті кого вибрали -відпрацювали на всі 100% вони у владі... В мене питання до их хто ОБИРАВ - ви так і не зрозуміли в чому ваша помилка?
А так як не зрозуміли - то пояснюю Ваша помитлка не Кравчук/Кучма/Ющенко/Янукович/Порошенко/Зеленський... Ваша помилка - це переконання що ХТОСЬ ЗА ВС ДЛЯ ВАС буде працювати. Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе, а влада хай думає про інвалідів різних мастей від фізичних до ментальних - то тоді вплив влади й буде тільки на інвалідів, а до нормальних людей влада лізти не буде.