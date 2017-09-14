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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:23
Shaman написав:
але це не через систему, а через те, що суспільство в якийсь момент стало уникати війни - якось воно само захиститься.
суспільство робить тільки те, що йому дозволяє влада. Якщо влада не хоче приймати і виконувати
потрібні закони, то це тільки її проблема, а ніяк не суспільства.
В нас закони приймаються із затримкою в рік, а ще потім рік після прийняття йде на те, щоб налаштувати систему для їх виконання.
Успіх написав:
Особливо масштабно почалась цього року...
Напевно ми в різних середовищах. Переважна більшість знайомих чекає 36 місяців (весну 2025), щоб почати масову демобілізацію...
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:31
fox767676 написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
в случае перемирия, будет хороших "4 трамповских года" на переформатирование политики, єкономики, армии, восточной границы. Если ими правильно воспользоваться - войну удастся избежать, Украина войдет в ЕС, и де-факто в НАТО. А продолжать войну давя на жалость западных друзей, в надежде что у них ,глядя на разрушения и смерти Украины, проснется совесть и они пошлют свои армии в Украину - ну очень безответственно.
Безответственно.
Но и сильно рассчитывать, что нас быстро примут в ЕС и, тем более, в НАТО, тоже не стоит.
Насчёт "переформатирования восточной границы" я бы тоже не торопился рассуждать. Неизвестно пока, где и какая она будет.
5 лет это не быстро
большинство блокеров связаны с правами человека и состоянием инфраструктуры
во время войны подвижки по ним могут быть только вниз
Тем более. Посмотрим, каркать не буду, но на быстрое принятие в ЕС не рассчитываю.
про НАТО уже никто и не говорит
через 10-15 лет будет европейский военный союз, успеем вступить в ЕС за 5-10 лет , попадем и туда
Надеюсь, что всё же НАТО сохранится - без США это уже совсем не то - и когда-то нас туда всё же примут. Возможно, даже раньше, чем в ЕС.
границу в любом случае надо фортифицировать, начиная с западного полесья
3000 км? И сколько линий укреплений будем делать? 3? 5? 10? Деньги нам на это тоже "партнёры" дадут?
Вы склоняетесь к варианту, о котором говорит detroytred
- "фортеця"? Если ударимся в форсированное строительство серьёзных фортификаций, то другого варианта нет.
Но об этом говорить явно рано. Повторю - пока неизвестно, где и какая будет граница.
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ЛАД
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:31
Дюрі-бачі написав:Shaman
Там досить багато цілого житла, яке зараз "віджимають" від законних власників, хто не поділяє їх ідеологію і роздають в користування тим, хто розділяє.
Меня всегда смущает как легко и непринужденно Вы говорите о Китае и вот этом "отжимают".
Именно в этом кроется колоссальная разница развитого и недоразвитого мира.
Те кто в союзе селился в только что отжатые после ссылки или расстрела другой семьи тоже не осознавали что завтра при неверном лишь слове они следующие. Запуганное общество не будет развиваться, а сгниет в страхе. Новое и прогресс требует бунтарей и несогласных )
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:33
tester7336 написав: fler написав: budivelnik написав:
Нормальні люди думають що ВОНИ мають зробити щоб їх країну і їх родину не знищили
Корисні ідіоти постійно дебатують навколо теми ЩО БУДУТЬ РОБИТИ ІНШІ.
Може не варто покладатись на людяність ворога?
Точно так само як не варто покладатись на порядність союзника.
Золоті слова. Але tester та його однодумці з секти "Лапи вгору" не розуміють цього. Після дзвінка Шольца з проханням про перемовини ми побачили масований обстріл всієї країни різними ракетами й шахедами одночасно. Хіба це не красномовна відповідь? Яких аргументів вам ще не вистачає?
спитаю вас обох - ваші сини на фронті?
якщо ні - то ви обидва як ота оляЮА. в тилу всі грамотні.
Для того щоб задати питання КОМУСЬ..треба спочатку відповісти СОБІ - чи має право задавати питання
зрадойоб, який живе за рахунок праці сімї Флер і сімї Будівельника ?
може спочатку зрадойоб задасть питання СОБІ
питань кілька
а - чи має він має право задавати питання людям , які на відміну від ньогго хоч ЩОСЬ роблять для ДЕРЖАВИ
б - чому він сидить в тилу і розганяє зраду замість того щоб бути на фронті
в - чому він сидячи в тилу НЕ ДОПОМАГАЄ фронту
б - чому він НЕ ДОПОМАГАЮЧИ фронту - критикує тих хто ДОПОМАГАЄ...
і ще з десяток подібних питань
Як тільки даш- тоді прийдеться міняти свою поведінку з сцикла яке заховалось на добропорядного донатора... а там дивишся і захочеш на фронт піти, бо тоді точно зможеш задавати питання ВСІМ хто в тебе за спиною..
а поки ти останній - то заткнись і не відсвічуй.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:37
холява написав:
Звідки ви все знаєте , наче за тісячи кілометрів мешкаєте ?
В нас повен двір переселенців з Донецьку , навіть самі такого не розповідають . Кажуть що поморожених вистачає і серед місцевих , які не дуже бажають розставатися зі своїм .
Як у закарпатті після обстілів ? Вас пронесло ? ( я маю на увазі не розлад шлунку )
Ок, якщо Вам буде так легше, то вважайте, що я просто ретранслюю ІПСО, а насправді, москалі білі і пухнасті, ні від кого нічого не відбирають і ні кого не намагаються завербувати.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:41
Дюрі-бачі написав:
суспільство робить тільки те, що йому дозволяє влада.
Спочатку суспільство ВИБИРАЄ владу яка цьому суспільству подобається
Поті це саме суспільство не розуміє чого влада не виконує те що обіцяла перед виборами
Але ЗРОЗУМІТИ ПЕРЕД ВИБОРАМИ - де обіцянка цяцянка а де тверезий аналіз - суспільство не хоче.
То кого треба винити за те що він не тих вибрав?
Ті кого вибрали -відпрацювали на всі 100% вони у владі...
В мене питання до их хто ОБИРАВ - ви так і не зрозуміли в чому ваша помилка?
А так як не зрозуміли - то пояснюю
Ваша помитлка не Кравчук/Кучма/Ющенко/Янукович/Порошенко/Зеленський...
Ваша помилка - це переконання що ХТОСЬ ЗА ВС ДЛЯ ВАС буде працювати.
Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе, а влада хай думає про інвалідів різних мастей від фізичних до ментальних - то тоді вплив влади й буде тільки на інвалідів, а до нормальних людей влада лізти не буде.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:42
Дюрі-бачі написав: холява написав:
Звідки ви все знаєте , наче за тісячи кілометрів мешкаєте ?
В нас повен двір переселенців з Донецьку , навіть самі такого не розповідають . Кажуть що поморожених вистачає і серед місцевих , які не дуже бажають розставатися зі своїм .
Як у закарпатті після обстілів ? Вас пронесло ? ( я маю на увазі не розлад шлунку )
Ок, якщо Вам буде так легше, то вважайте, що я просто ретранслюю ІПСО, а насправді, москалі білі і пухнасті, ні від кого нічого не відбирають і ні кого не намагаються завербувати.
А про обстріл ?
Ви так нічого і не написали ...
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:44
холява написав:
А про обстріл ?
Ви так нічого і не написали ...
А що обстріл? До Ужгорода не долетіло. В Мукачеві теж, наче, герої ПВО впорались.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 17 лис, 2024 14:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:44
Bobua написав:
А з виплатами ситуація і справді незрозуміла.
У 2022 були “бойові” за час у лікарнях після поранення. Навіть якщо вже і не в штаті.
А зараз чомусь нема. І пояснень нема.
І невідомо наскільки масова ситуація. І чому долар так повільно росте, якщо, припустімо, грошей нема?Чи це знову як частина плану загнати побільше в сзч?
🤔
До речі, цікавий закон, про “перше сзч безплатно”. Чи не буде з ним як з “ложечками, які знайшлись, але осадочок зостався...”
Оп))
А народ почав щось підозрювати
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:46
budivelnik написав:
Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе,
Так от бачимо результат того, коли кожен покладається тільки на себе. Саме тому Успіх і мусить доглядати кицю, бо я і Ви покладаємось тільки на себе...
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