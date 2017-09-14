Додано: Нед 17 лис, 2024 14:41

Дюрі-бачі написав: суспільство робить тільки те, що йому дозволяє влада. суспільство робить тільки те, що йому дозволяє влада.

Спочатку суспільство ВИБИРАЄ владу яка цьому суспільству подобаєтьсяПоті це саме суспільство не розуміє чого влада не виконує те що обіцяла перед виборамиАле ЗРОЗУМІТИ ПЕРЕД ВИБОРАМИ - де обіцянка цяцянка а де тверезий аналіз - суспільство не хоче.То кого треба винити за те що він не тих вибрав?Ті кого вибрали -відпрацювали на всі 100% вони у владі...В мене питання до их хто ОБИРАВ - ви так і не зрозуміли в чому ваша помилка?А так як не зрозуміли - то пояснююВаша помитлка не Кравчук/Кучма/Ющенко/Янукович/Порошенко/Зеленський...Ваша помилка - це переконання що ХТОСЬ ЗА ВС ДЛЯ ВАС буде працювати.Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе, а влада хай думає про інвалідів різних мастей від фізичних до ментальних - то тоді вплив влади й буде тільки на інвалідів, а до нормальних людей влада лізти не буде.