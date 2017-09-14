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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1096010961109621096310964>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:49

Ох вже ці Олі-юа!

  Ой+ написав:
  fler написав:
  Ой+ написав: На день студента маємо сьогодні значну атаку..
І варто би покарати агресора, але інший варіант, що таких зруйнованих квартир стане ще значно більше саме в Україні.

Панять і прастіть?(с) :evil: Чи що треба зробити з агресором?

Робити бажано щось те, що реально можна зробити, поки є кому робити.
Чеченські терористки-смертниці підірвали бомби у двох пасажирських літаках в росії. https://chas.news/past/21-naibilshii-te ... bozhevoliv

А ще також в наземному і транспорті і не тільки. Щось нічого подібного від українок при на порядки більшому проникненні у ворожий стан не видно.
Цсссссссс!🤫🤫🤫
Там десь зараз на кацапському аеродромі підкрадаються син і чоловік Флер, обмотані вибухівками...

Ні?

А як так?©

Так кордони 91го самі себе не звільнять!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:51

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе,
Так от бачимо результат того, коли кожен покладається тільки на себе...
Поясніть мені
ЩО ВИ БАЧИТЕ ?
Я бачу як 5 000 000 дебілів прикриваючись тим що 20 000 чиновників вкрало 20 млрд грн - краде 300 млрд грн і при цьому звинувачує всіх від влади до тих хто не краде.

Може спочатку свій гарячий посил спрямуєте в сторону тих своїх мешканців ужгородського котла які 30 років після отримання БЕЗКОШТОВНОЇ освіти для себе і своїх дітей - їздять на заробітки і НІ КОПІЙКИ податків в Україну не повертають?
А їх сотні тисяч тільки в Закарпатті
В донецькій /луганській - такі самі сотні тисяч їздили в педерацію...

Тому
спочатку критика в сторону 5 млн ідіотів які крадуть 300 млрд
а потім коли ВОНИ порозумнішають - беріться за тих хто краде 20 млрд..

Чи я не правий?
  Дюрі-бачі написав:бо я і Ви покладаємось тільки на себе...
Може не будеш своїм ЛАЙНОМ мене вимазувати?
Я на відміну від тебе розумію що треба платити..
А ти що робиш?

по долярчику
в 2013-2022 - він заплатив 200 000 грн - купив дві квартири
Я за цей самий час заплатив 3 000 000 грн - не купив жодної
В 2022-2024 - Долярчик завдячуючи і моїм донатам і податкам - годував собак сосисками і пройобував дрони і лопати - я заплатив 3 млн грн донатів+податків
Тепер спитай долярчика що він робить?
Те що й ти - дбає про себе і вимагає щоб його ще й героїзували...

Тому не треба перекручувати і маніпулювати
В твоєму розумінні
дбати про себе= послати всіх нахер і гребти поки пика не трісне
в моєму
дбати про себе - то все зароблене поділити на три , третину собі , третину державі за освіту/охорону, третину на розвиток(оборони Держави як на війні так і в економіці)
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 лис, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:52

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:А про обстріл ?
Ви так нічого і не написали ...

А що обстріл? До Ужгорода не долетіло. В Мукачеві теж, наче, герої ПВО впорались.


Щось написано кепкувато .
Наче вас не захищали ППО .

Ось такі..... переповнені вдячності місцеві . Я навіть не уявляю , як би вас мобілізували .
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:в 2013-2022 - він заплатив 200 000 грн - купив дві квартири
Я за цей самий час заплатив 3 000 000 грн - не купив жодної

Я десь по середині в цій системі координат...
  budivelnik написав:завдячуючи і моїм донатам і податкам - годував собак сосисками і пройобував дрони і лопати

А я максимально уникаю цього, в межах закону, доначу виключно знайомим на конкретний дрон / машину / приціл, яким вони будуть москалів валити і яка, сподіваюсь, врятує їм життя.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 17 лис, 2024 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:14

З теплого тилового місця можна і повчати ;)

  Hotab написав:А потім втік. Дезертирство не прищиєш , бо він свою зброю (дрони і лопата) пролюбив зарані. Тобто на лижі став без зброї. Як так?(с)
Догляд за кицею це - законно!

Що тебе ще бентежить?))

Щось ти не поспішаєш на ЛБЗ, а влаштував собі тепленьке місце в тилу - щоб і зарплата капала, і пенсія в 23Кгрн/міс тебе теж не обходила стороною ;)
Так можна воювати і 100500років!©
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну


В кінці висновок.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:17

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Так хто лікар цій системі?
Вони просто уху їли тримати на фронті одних і тих же до кінця!

Як всі, то всі!©

А не зробити з фронтовиків цапів-відбувайлів і тримати до останньої верби!

але це не через систему, а через те, що суспільство в якийсь момент стало уникати війни - якось воно само захиститься.

так, є проблема, що через корупцію дехто дійсно відкупився. цих випадків значно менше, ніж простого ухиляння, але вони у всіх на слуху. дехто з критиків мобілізації саме так й зробив - а тепер волає про незаконність мобілізації - бо може хоче виправдатися в своїх очах?

так, ще негативно впливає, що населення бачить, що дотичні до влади теж активно ухиляються від мобілізації...

Звичайно же у "Зе-патріотів" винуват "нарід, суспільство чи ухилеси" :D.
От самі Ви чого не пішли замінити Долярчика/Успіха?

Bigor, отакі питання ну не від вас... може спочатку з'ясуємо, як ви опинилися в Польщі? й коли насправді мали повернутися в Україну?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:18

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе,

Так от бачимо результат того, коли кожен покладається тільки на себе. Саме тому Успіх і мусить доглядати кицю, бо я і Ви покладаємось тільки на себе...

Насправді дуже доросла позиція! Я здивований, що пан Успіх дійшов до неї тільки майже за 3 роки...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:19

Shaman от відповісте честно чи ні? Чого Ви не пішли замінити Долярчика/Успіха?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Наче вас не захищали ППО .


Росіяни вдарили по Україні 120 ракетами та 90 дронами, повідомив президент Володимир Зеленський. Наша ППО збила 140 «пташок».

«За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема «шахеди». Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: «циркони», «іскандери», «кинджали»», — написав голова держави.

Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей.

«Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, «сушок» та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!» — додав президент.


Українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей під час останньої масової повітряної атаки окупантів, заявив президент України Володимир Зеленський

ЗМІ вже пару тижнів писали, що давно не було ракетного обстрілу (тільки дроги)-ну вот , сьогодні отримали очікуване.

ППО працювало гарно, але деякі ракети влучили, як і вчора, має пожари, руйнування.

За інформацією «Думської», під завалами електропідстанції в Подільському районі, яку вразили ворожі ракети, залишаються троє диспетчерів. Їхня доля поки що невідома.

Рятувальники одразу розпочали пошуково-рятувальну операцію, намагаючись звільнити людей з-під уламків. В об'єкт влучили три крилаті ракети, завдавши значних руйнувань. Перший вибух прогримів о 07:03, через 15 секунд стався другий, а о 07:22 — третій.

За інформацією рятувальників, унаслідок обстрілу в регіоні спалахнули пожежі в трьох приватних житлових будинках, ще чотири будинки пошкоджено.

За попередньою інформацією постраждав один підліток (мабуть, 17-річний, про якого йдеться в повідомленні ОВА).

https://www.unian.ua/war/masovaniy-rake ... 22819.html

одесити почали закуповувати питну воду

ОНОВЛЕНО О 08:55. Деякі насосні станції не можна запустити, бо значна потужність і технологічні умови роботи не дають можливості використовувати там генератори, заявили в «Інфоксводоканалі».

Більшість насосних станцій було переведено на роботу від джерел автономного живлення.

У КП «Теплопостачання міста Одеса» нам повідомили, що нормальна робота тепловиків неможлива без води. Котельні просто не можуть функціонувати.

Як повідомив голова Міненерго Герман Галущенко, відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергіі по всій Україні.

«Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», — заявив міністр.


ОНОВЛЕНО О 08:35. Одесити скаржаться на проблеми з теплопостачанням.

З 8:00 години ранку відкриті для відвідувачів 13 бюветів за адресами: вул. Дальницька, 25; пр. Небесної Сотні, 14; вул. І.Рабина; пр. Семена Комірного (Гагаріна), 33; вул. Добровольців (Маршала Говорова); 6-та ст. В. Фонтану; сквер Михайлівський. Фонтана; сквер Михайлівський; вул. Інглезі; Геранієва; сквер Старобазарний; вул. Просвіти, 1Д; сквер Прохоровський; вул. Кримськавул. Кримська, вул. Космонавтів, 17а.

Перед бюветами шикуються черги.
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