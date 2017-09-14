Додано: Нед 17 лис, 2024 14:51

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе, Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе, Так от бачимо результат того, коли кожен покладається тільки на себе... Так от бачимо результат того, коли кожен покладається тільки на себе...

Дюрі-бачі написав: бо я і Ви покладаємось тільки на себе... бо я і Ви покладаємось тільки на себе...

Поясніть меніЩО ВИ БАЧИТЕ ?Я бачу як 5 000 000 дебілів прикриваючись тим що 20 000 чиновників вкрало 20 млрд грн - краде 300 млрд грн і при цьому звинувачує всіх від влади до тих хто не краде.Може спочатку свій гарячий посил спрямуєте в сторону тих своїх мешканців ужгородського котла які 30 років після отримання БЕЗКОШТОВНОЇ освіти для себе і своїх дітей - їздять на заробітки і НІ КОПІЙКИ податків в Україну не повертають?А їх сотні тисяч тільки в ЗакарпаттіВ донецькій /луганській - такі самі сотні тисяч їздили в педерацію...Томуспочатку критика в сторону 5 млн ідіотів які крадуть 300 млрда потім коли ВОНИ порозумнішають - беріться за тих хто краде 20 млрд..Чи я не правий?Може не будеш своїм ЛАЙНОМ мене вимазувати?Я на відміну від тебе розумію що треба платити..А ти що робиш?по долярчикув 2013-2022 - він заплатив 200 000 грн - купив дві квартириЯ за цей самий час заплатив 3 000 000 грн - не купив жодноїВ 2022-2024 - Долярчик завдячуючи і моїм донатам і податкам - годував собак сосисками і пройобував дрони і лопати - я заплатив 3 млн грн донатів+податківТепер спитай долярчика що він робить?Те що й ти - дбає про себе і вимагає щоб його ще й героїзували...Тому не треба перекручувати і маніпулюватиВ твоєму розумінні= послати всіх нахер і гребти поки пика не тріснев моєму- то все зароблене поділити на три , третину собі , третину державі за освіту/охорону, третину на розвиток(оборони Держави як на війні так і в економіці)