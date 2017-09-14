Як і очікувалося, противник атакував насамперед енергетичну інфраструктуру, щоб спровокувати блекаут і створити українцям купу проблем на старті опалювального сезону. Власне, щось подібне прогнозували доволі давно, зокрема й офіційні особи, тож несподіванкою удар стати не повинен був.



Звертають на себе увагу два моменти. Перший: незважаючи на те, що удари по енергетиці окупанти завдають з осені 2022 року, вони, як і раніше, досить результативні. Вжиті урядом заходи щодо підвищення живучості підстанцій та інших подібних об'єктів виявилися неефективними. Власне, за інформацією «Думської», будівництво багатьох захисних споруд на них завмерло ще торік і з невідомої причини не відновилося.



Другий: при збереженні досить високого рівня ураження крилатих ракет українська ППО стала гірше справлятися з «шахідами». Це продемонструвала не тільки сьогоднішня, а й низка попередніх атак. Якщо у 2023 році вдавалося збивати до 90% дронів, то зараз — менше половини. Із чим це пов'язано? Думаю, тут спрацювало кілька чинників. З одного боку, ворог постійно вдосконалює свої безпілотники, вчиться обходити рубежі протиповітряної оборони, перевантажувати й обманювати її. З іншого, процеси масового переведення особового складу «тилових» частин на передову не могли не торкнутися (і, за нашими даними, торкнулися) ППО, насамперед низькотехнологічної її частини — мобільних груп, де від бійців не вимагають такої кваліфікації, як, скажімо, у зенітно-ракетних підрозділах, що породжує ілюзію їхньої меншої цінності. Але ж саме мобільні групи — головний засіб боротьби з «шахідами»!



Що далі? Боюся, удари триватимуть із тією самою, якщо не більшою інтенсивністю. Противник явно розраховує на слабину з боку Заходу, якісь пропозиції від новообраного президента США і підвищує ставки напередодні великої дипломатичної гри. Що ж, завдання України в таких умовах — продовжувати боротьбу. Ми зобов'язані витримати цей марафон і перемогти. І ми переможемо!



Автор — Віктор Босняк, військовий оглядач «Думської»



