Як і очікувалося, противник атакував насамперед енергетичну інфраструктуру, щоб спровокувати блекаут і створити українцям купу проблем на старті опалювального сезону. Власне, щось подібне прогнозували доволі давно, зокрема й офіційні особи, тож несподіванкою удар стати не повинен був.
Звертають на себе увагу два моменти. Перший: незважаючи на те, що удари по енергетиці окупанти завдають з осені 2022 року, вони, як і раніше, досить результативні. Вжиті урядом заходи щодо підвищення живучості підстанцій та інших подібних об'єктів виявилися неефективними. Власне, за інформацією «Думської», будівництво багатьох захисних споруд на них завмерло ще торік і з невідомої причини не відновилося.
Другий: при збереженні досить високого рівня ураження крилатих ракет українська ППО стала гірше справлятися з «шахідами». Це продемонструвала не тільки сьогоднішня, а й низка попередніх атак. Якщо у 2023 році вдавалося збивати до 90% дронів, то зараз — менше половини. Із чим це пов'язано? Думаю, тут спрацювало кілька чинників. З одного боку, ворог постійно вдосконалює свої безпілотники, вчиться обходити рубежі протиповітряної оборони, перевантажувати й обманювати її. З іншого, процеси масового переведення особового складу «тилових» частин на передову не могли не торкнутися (і, за нашими даними, торкнулися) ППО, насамперед низькотехнологічної її частини — мобільних груп, де від бійців не вимагають такої кваліфікації, як, скажімо, у зенітно-ракетних підрозділах, що породжує ілюзію їхньої меншої цінності. Але ж саме мобільні групи — головний засіб боротьби з «шахідами»!
Що далі? Боюся, удари триватимуть із тією самою, якщо не більшою інтенсивністю. Противник явно розраховує на слабину з боку Заходу, якісь пропозиції від новообраного президента США і підвищує ставки напередодні великої дипломатичної гри. Що ж, завдання України в таких умовах — продовжувати боротьбу. Ми зобов'язані витримати цей марафон і перемогти. І ми переможемо!
Автор — Віктор Босняк, військовий оглядач «Думської»
стосовно укріплень для енергетичної інфрастуктури: у нас по вулиці було декілька ТП , які були закріплені на опорах на висоті 8-9м від поверхні, цього літа ТП перемістили на "землю" в захисний бокс (такий собі новенький красивий бокс розміром 3 на 2,2. Бокс металевий, гарно окрашен...але товщина металу? 2-3мм. Це від чого захист? якщо уламки десь за 200м -то да. Краще було би спустити під землю, але вартість буде на порядок більше, тобто зробили так, на що вистачило грошей.
ЛАД написав: Надеюсь, что всё же НАТО сохранится - без США это уже совсем не то - и когда-то нас туда всё же примут. Возможно, даже раньше, чем в ЕС.
Нет, не примут, наши акции за 2 года сильно упали, когда єкспортнули генофонд в Европы, и поубивали о линии суровикина большую часть боеспособных мужчин, и вообще проваливаем экзамен за экзаменом. Экономическое, инфраструктурное партнерство - может быть, а так чтобы за нас кто-то захотел вписываться это врядли, нужно начинать путь сначала. США не многорукий Шива, центр жизни смещается в ЮВА. Они отошли от доктрины Трумена, возвращаются к доктрине Монро+ (с ЮВА, и возможно Арктикой). Центральная и особенно Восточная Европы точно им не интересны. В ЕС начали прозревать, дай Бог Германия проснется, реиндустиализруется и возьмет лидерство в Европе на уровне Второго Рейха+. Надо уже сейчас прорабатывать темы о композитной черняховской культуре, норманской теории, счастливых временах еврославянства в Австрийской Империи, дистанцироваться от агтигерманских ипсошников из Варшавы и Лондона, и налаживать сотрудничество с Берлином и Веной.
границу в любом случае надо фортифицировать, начиная с западного полесья 3000 км? И сколько линий укреплений будем делать? 3? 5? 10? Деньги нам на это тоже "партнёры" дадут? Вы склоняетесь к варианту, о котором говорит detroytred - "фортеця"? Если ударимся в форсированное строительство серьёзных фортификаций, то другого варианта нет.
Трамп любит стены. с ПВО поможет ЕС. С производством бронетехники - Чехия и Германия. Со снарядами, порохом - Румыния,Болгария,Сербия. Не, детройт прогревает темы компрадорской верхушки о том что украинцы для Фортеці\Стены. У меня наоборот, Стена - для украинцев, хотя гедонистске замашки придется немного поурезать. Но точно не "если для защиты европейских интересов придется призвать женщин - возьмем под козырек и призовем"
Bobua написав:А з виплатами ситуація і справді незрозуміла. У 2022 були “бойові” за час у лікарнях після поранення. Навіть якщо вже і не в штаті. А зараз чомусь нема. І пояснень нема. І невідомо наскільки масова ситуація. І чому долар так повільно росте, якщо, припустімо, грошей нема? Чи це знову як частина плану загнати побільше в сзч? 🤔 До речі, цікавий закон, про “перше сзч безплатно”. Чи не буде з ним як з “ложечками, які знайшлись, але осадочок зостався...”
Успіх написав:Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це
Я тобі дам після того як і ти чесно відповісиш 1 Війна з 2014 по 2022 , ти сидів на печі їв калачі і не те що не донатив, ти й не платив за працю використовуваних тобою людей Чому і чи розумієш що за цих 9 років ти ВКРАВ приблизно 0,5 млн грн 2 Ти вже місяць не воюєш Чому задонатив тільки 1000 грн і то куму?
Успіх написав:Вони хоч не лапшають лицемірну патріотичну маячню
Отже ті хто дав тобі можливість нормально отримувати під час перебування в ЗСУ - ті лапшають маячню А ті хто тобі не дав ні копійки - ті поважні, бо поводять себе точно так само як ти себе поводив в 2014-2022 і після жовтня 2024..