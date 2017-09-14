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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10961109621096310964>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:33

  Успіх написав:
  Shaman написав:але це не через систему, а через те, що суспільство в якийсь момент стало уникати війни - якось воно само захиститься.
Чому ви це на пряму не адресуєте Флер?
Чому "раптово" її чоловік забронювався?

Чому таке лицемірство: так патріотично тут співати, а свою сім'ю ховати/уникати війни?

Як так?©

добре працює там, де дозволяється бронювання... й що тут не так?

ти гадаєш свою гармату зможеш полагодити? чи її треба на ремонтний завод? а там її хто буде ремонтувати?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:33

Як і очікувалося, противник атакував насамперед енергетичну інфраструктуру, щоб спровокувати блекаут і створити українцям купу проблем на старті опалювального сезону. Власне, щось подібне прогнозували доволі давно, зокрема й офіційні особи, тож несподіванкою удар стати не повинен був.

Звертають на себе увагу два моменти. Перший: незважаючи на те, що удари по енергетиці окупанти завдають з осені 2022 року, вони, як і раніше, досить результативні. Вжиті урядом заходи щодо підвищення живучості підстанцій та інших подібних об'єктів виявилися неефективними. Власне, за інформацією «Думської», будівництво багатьох захисних споруд на них завмерло ще торік і з невідомої причини не відновилося.

Другий: при збереженні досить високого рівня ураження крилатих ракет українська ППО стала гірше справлятися з «шахідами». Це продемонструвала не тільки сьогоднішня, а й низка попередніх атак. Якщо у 2023 році вдавалося збивати до 90% дронів, то зараз — менше половини. Із чим це пов'язано? Думаю, тут спрацювало кілька чинників. З одного боку, ворог постійно вдосконалює свої безпілотники, вчиться обходити рубежі протиповітряної оборони, перевантажувати й обманювати її. З іншого, процеси масового переведення особового складу «тилових» частин на передову не могли не торкнутися (і, за нашими даними, торкнулися) ППО, насамперед низькотехнологічної її частини — мобільних груп, де від бійців не вимагають такої кваліфікації, як, скажімо, у зенітно-ракетних підрозділах, що породжує ілюзію їхньої меншої цінності. Але ж саме мобільні групи — головний засіб боротьби з «шахідами»!

Що далі? Боюся, удари триватимуть із тією самою, якщо не більшою інтенсивністю. Противник явно розраховує на слабину з боку Заходу, якісь пропозиції від новообраного президента США і підвищує ставки напередодні великої дипломатичної гри. Що ж, завдання України в таких умовах — продовжувати боротьбу. Ми зобов'язані витримати цей марафон і перемогти. І ми переможемо!

Автор — Віктор Босняк, військовий оглядач «Думської»


https://dumskaya.net/news/rossiyskie-ud ... 186509/ua/


стосовно укріплень для енергетичної інфрастуктури:
у нас по вулиці було декілька ТП , які були закріплені на опорах на висоті 8-9м від поверхні, цього літа ТП перемістили на "землю" в захисний бокс (такий собі новенький красивий бокс розміром 3 на 2,2. Бокс металевий, гарно окрашен...але товщина металу? 2-3мм. Це від чого захист? якщо уламки десь за 200м -то да. Краще було би спустити під землю, але вартість буде на порядок більше, тобто зробили так, на що вистачило грошей.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:33

  ЛАД написав: Надеюсь, что всё же НАТО сохранится - без США это уже совсем не то - и когда-то нас туда всё же примут. Возможно, даже раньше, чем в ЕС.

Нет, не примут, наши акции за 2 года сильно упали, когда єкспортнули генофонд в Европы, и поубивали о линии суровикина большую часть боеспособных мужчин, и вообще проваливаем экзамен за экзаменом. Экономическое, инфраструктурное партнерство - может быть, а так чтобы за нас кто-то захотел вписываться это врядли, нужно начинать путь сначала.
США не многорукий Шива, центр жизни смещается в ЮВА. Они отошли от доктрины Трумена, возвращаются к доктрине Монро+ (с ЮВА, и возможно Арктикой). Центральная и особенно Восточная Европы точно им не интересны. В ЕС начали прозревать, дай Бог Германия проснется, реиндустиализруется и возьмет лидерство в Европе на уровне Второго Рейха+. Надо уже сейчас прорабатывать темы о композитной черняховской культуре, норманской теории, счастливых временах еврославянства в Австрийской Империи, дистанцироваться от агтигерманских ипсошников из Варшавы и Лондона, и налаживать сотрудничество с Берлином и Веной.

границу в любом случае надо фортифицировать, начиная с западного полесья
3000 км? И сколько линий укреплений будем делать? 3? 5? 10? Деньги нам на это тоже "партнёры" дадут?
Вы склоняетесь к варианту, о котором говорит detroytred - "фортеця"? Если ударимся в форсированное строительство серьёзных фортификаций, то другого варианта нет.

Трамп любит стены. с ПВО поможет ЕС. С производством бронетехники - Чехия и Германия. Со снарядами, порохом - Румыния,Болгария,Сербия.
Не, детройт прогревает темы компрадорской верхушки о том что украинцы для Фортеці\Стены. У меня наоборот, Стена - для украинцев, хотя гедонистске замашки придется немного поурезать. Но точно не "если для защиты европейских интересов придется призвать женщин - возьмем под козырек и призовем"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:35

І то навесні, сам комбат перевів його до нас!!!

  Дюрі-бачі написав:Напевно ми в різних середовищах. Переважна більшість знайомих чекає 36 місяців (весну 2025), щоб почати масову демобілізацію...
Ну, в нас - це буде "другий етап демобілізації" ;)

Але я вже тут писав, що 1 мій побрати (який казав, що піде навесні) вже не витримав, і пішов минулого місяця!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:58

Починати заздрити вже? Чи трохи пізніше?

  холява написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:А з виплатами ситуація і справді незрозуміла.
У 2022 були “бойові” за час у лікарнях після поранення. Навіть якщо вже і не в штаті.
А зараз чомусь нема. І пояснень нема.
І невідомо наскільки масова ситуація. І чому долар так повільно росте, якщо, припустімо, грошей нема?
Чи це знову як частина плану загнати побільше в сзч? 🤔
До речі, цікавий закон, про “перше сзч безплатно”. Чи не буде з ним як з “ложечками, які знайшлись, але осадочок зостався...”
Оп))
А народ почав щось підозрювати :wink: :mrgreen:


Ти ще позаздриш тим хто залишився .....

"Живі - будуть заздрити мертвим!"©

п.с.
Минулої суботи(тиждень тому) полягло троє в піхоті( де наші допомагають копати/чергувати) і ще двоє - 300.
200х не могли забрати 4доби!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:01

За крок до перевороту думок©

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе,

Так от бачимо результат того, коли кожен покладається тільки на себе. Саме тому Успіх і мусить доглядати кицю, бо я і Ви покладаємось тільки на себе...

Насправді дуже доросла позиція! Я здивований, що пан Успіх дійшов до неї тільки майже за 3 роки...
Я дійшов до неї давно...
Просто все не вірив/в голові не вкладалось - "як так?"©
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:02

Чесність - завжди вітається!©

  BIGor написав:Shaman от відповісте честно чи ні? Чого Ви не пішли замінити Долярчика/Успіха?

Давайте всі!!!

Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це☝️ питання! :D
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це
Я тобі дам після того як і ти чесно відповісиш
1 Війна з 2014 по 2022 , ти сидів на печі їв калачі і не те що не донатив, ти й не платив за працю використовуваних тобою людей
Чому і чи розумієш що за цих 9 років ти ВКРАВ приблизно 0,5 млн грн
2 Ти вже місяць не воюєш
Чому задонатив тільки 1000 грн і то куму?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:07

Не так страшні москальські воші, як... © ;)

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  BIGor написав:винуват "нарід, суспільство чи ухилеси" .
От самі Ви чого не пішли замінити Долярчика/Успіха?
Не в брову, а в око!©😁😁😁

І головне, це можна запитувати тут майже всіх форумчан! :D

І Вас, також! :wink: :D

чомусь ти всяких хантерів не питаєшся, чого вони взагалі втекли... чи там все зрозуміло?

Там все зрозуміло))

Але!!!

Вони хоч не лапшають лицемірну патріотичну маячню!!!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Вони хоч не лапшають лицемірну патріотичну маячню
Отже ті хто дав тобі можливість нормально отримувати під час перебування в ЗСУ - ті лапшають маячню
А ті хто тобі не дав ні копійки - ті поважні, бо поводять себе точно так само як ти себе поводив в 2014-2022 і після жовтня 2024..
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