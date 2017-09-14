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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лис, 2024 15:35
Дюрі-бачі написав:
Напевно ми в різних середовищах. Переважна більшість знайомих чекає 36 місяців (весну 2025), щоб почати масову демобілізацію...
Ну, в нас - це буде "другий етап демобілізації"
Але я вже тут писав, що 1 мій побрати (який казав, що піде навесні) вже не витримав, і пішов минулого місяця!
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Додано: Нед 17 лис, 2024 15:58
холява написав: Успіх написав: Bobua написав:
А з виплатами ситуація і справді незрозуміла.
У 2022 були “бойові” за час у лікарнях після поранення. Навіть якщо вже і не в штаті.
А зараз чомусь нема. І пояснень нема.
І невідомо наскільки масова ситуація. І чому долар так повільно росте, якщо, припустімо, грошей нема?Чи це знову як частина плану загнати побільше в сзч?
🤔
До речі, цікавий закон, про “перше сзч безплатно”. Чи не буде з ним як з “ложечками, які знайшлись, але осадочок зостався...”
Оп))
А народ почав щось підозрювати
Ти ще позаздриш тим хто залишився .....
"Живі - будуть заздрити мертвим!"©
п.с.
Минулої суботи(тиждень тому) полягло троє в піхоті( де наші допомагають копати/чергувати) і ще двоє - 300.
200х не могли забрати 4доби!
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:01
BIGor написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе,
Так от бачимо результат того, коли кожен покладається тільки на себе. Саме тому Успіх і мусить доглядати кицю, бо я і Ви покладаємось тільки на себе...
Насправді дуже доросла позиція! Я здивований, що пан Успіх дійшов до неї тільки майже за 3 роки...
Я дійшов до неї давно...
Просто все не вірив/в голові не вкладалось - "як так?"©
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:02
Давайте всі!!!
BIGor написав:Shaman
от відповісте честно чи ні? Чого Ви не пішли замінити Долярчика/Успіха?
Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це☝️ питання!
:D
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:07
Успіх написав:
Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це
Я тобі дам після того як і ти чесно відповісиш
1 Війна з 2014 по 2022 , ти сидів на печі їв калачі і не те що не донатив, ти й не платив за працю використовуваних тобою людей
Чому і чи розумієш що за цих 9 років ти ВКРАВ приблизно 0,5 млн грн
2 Ти вже місяць не воюєш
Чому задонатив тільки 1000 грн і то куму?
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:07
Shaman написав: Успіх написав: BIGor написав:
винуват "нарід, суспільство чи ухилеси" .
От самі Ви чого не пішли замінити Долярчика/Успіха?
Не в брову, а в око!©😁😁😁
І головне, це можна запитувати тут майже всіх форумчан!
І Вас, також!
чомусь ти всяких хантерів не питаєшся, чого вони взагалі втекли... чи там все зрозуміло?
Там все зрозуміло))
Але!!!
Вони хоч не лапшають лицемірну патріотичну маячню!!!
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:10
Успіх написав:
Вони хоч не лапшають лицемірну патріотичну маячню
Отже ті хто дав тобі можливість нормально отримувати під час перебування в ЗСУ - ті лапшають маячню
А ті хто тобі не дав ні копійки - ті поважні, бо поводять себе точно так само як ти себе поводив в 2014-2022 і після жовтня 2024..
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:12
Читаю форум і розумію, що історія нікого нічому не учить і замість того, щоб розуміти, що ворог пре зі сходу ми вияснюємо між собою хто більше козак...
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:17
Дюрі-бачі написав:
Читаю форум і розумію, що історія нікого нічому не учить і замість того, щоб розуміти, що ворог пре зі сходу ми вияснюємо між собою хто більше козак...
Брехня...
Ті що кращі козаки вивчають досвід найкращих і пропонують гіршим підтягуватись до себе і не вестись на провокації корисних ідіотів...
При цьому - якщо щось просувають то мають право це робити , якщо перевірили це на власному досвіді
В мене немає досвіду бойових дій і тому я жодного разу не писав що мають робити бійці ЗСУ
З іншого боку - мій економічний досвід більший ніж в основної маси тут присутніх - тому я показуючи СВІЙ закликаю й інших РОБИТИ ТАК САМО.
Що в цьому поганого?
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:27
Відразу відправляти в бан тих ,
хто не перебуваючи в ЗСУ - відправляє інших в ЗСУ
Ніби ж не складний алгоритм який дуже ефективно обмежить простір для маніпуляцій корисними ідіотами.
З іншого боку створить якусь ієрархію поваги
В ЗСУ _____________- найповажніші
Донатери__________ - поважні
Платники податків - нормальні
....
корисні ідіоти - в бані.
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