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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109611096210963109641096510966>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:35

І то навесні, сам комбат перевів його до нас!!!

  Дюрі-бачі написав:Напевно ми в різних середовищах. Переважна більшість знайомих чекає 36 місяців (весну 2025), щоб почати масову демобілізацію...
Ну, в нас - це буде "другий етап демобілізації" ;)

Але я вже тут писав, що 1 мій побрати (який казав, що піде навесні) вже не витримав, і пішов минулого місяця!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:58

Починати заздрити вже? Чи трохи пізніше?

  холява написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:А з виплатами ситуація і справді незрозуміла.
У 2022 були “бойові” за час у лікарнях після поранення. Навіть якщо вже і не в штаті.
А зараз чомусь нема. І пояснень нема.
І невідомо наскільки масова ситуація. І чому долар так повільно росте, якщо, припустімо, грошей нема?
Чи це знову як частина плану загнати побільше в сзч? 🤔
До речі, цікавий закон, про “перше сзч безплатно”. Чи не буде з ним як з “ложечками, які знайшлись, але осадочок зостався...”
Оп))
А народ почав щось підозрювати :wink: :mrgreen:


Ти ще позаздриш тим хто залишився .....

"Живі - будуть заздрити мертвим!"©

п.с.
Минулої суботи(тиждень тому) полягло троє в піхоті( де наші допомагають копати/чергувати) і ще двоє - 300.
200х не могли забрати 4доби!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:01

За крок до перевороту думок©

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Як тільки суспільство подорослішає і зрозуміє що в першу чергу треба покладатись на себе,

Так от бачимо результат того, коли кожен покладається тільки на себе. Саме тому Успіх і мусить доглядати кицю, бо я і Ви покладаємось тільки на себе...

Насправді дуже доросла позиція! Я здивований, що пан Успіх дійшов до неї тільки майже за 3 роки...
Я дійшов до неї давно...
Просто все не вірив/в голові не вкладалось - "як так?"©
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:02

Чесність - завжди вітається!©

  BIGor написав:Shaman от відповісте честно чи ні? Чого Ви не пішли замінити Долярчика/Успіха?

Давайте всі!!!

Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це☝️ питання! :D
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це
Я тобі дам після того як і ти чесно відповісиш
1 Війна з 2014 по 2022 , ти сидів на печі їв калачі і не те що не донатив, ти й не платив за працю використовуваних тобою людей
Чому і чи розумієш що за цих 9 років ти ВКРАВ приблизно 0,5 млн грн
2 Ти вже місяць не воюєш
Чому задонатив тільки 1000 грн і то куму?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:07

Не так страшні москальські воші, як... © ;)

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  BIGor написав:винуват "нарід, суспільство чи ухилеси" .
От самі Ви чого не пішли замінити Долярчика/Успіха?
Не в брову, а в око!©😁😁😁

І головне, це можна запитувати тут майже всіх форумчан! :D

І Вас, також! :wink: :D

чомусь ти всяких хантерів не питаєшся, чого вони взагалі втекли... чи там все зрозуміло?

Там все зрозуміло))

Але!!!

Вони хоч не лапшають лицемірну патріотичну маячню!!!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Вони хоч не лапшають лицемірну патріотичну маячню
Отже ті хто дав тобі можливість нормально отримувати під час перебування в ЗСУ - ті лапшають маячню
А ті хто тобі не дав ні копійки - ті поважні, бо поводять себе точно так само як ти себе поводив в 2014-2022 і після жовтня 2024..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаю форум і розумію, що історія нікого нічому не учить і замість того, щоб розуміти, що ворог пре зі сходу ми вияснюємо між собою хто більше козак...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:17

  Дюрі-бачі написав:Читаю форум і розумію, що історія нікого нічому не учить і замість того, щоб розуміти, що ворог пре зі сходу ми вияснюємо між собою хто більше козак...
Брехня...
Ті що кращі козаки вивчають досвід найкращих і пропонують гіршим підтягуватись до себе і не вестись на провокації корисних ідіотів...
При цьому - якщо щось просувають то мають право це робити , якщо перевірили це на власному досвіді
В мене немає досвіду бойових дій і тому я жодного разу не писав що мають робити бійці ЗСУ
З іншого боку - мій економічний досвід більший ніж в основної маси тут присутніх - тому я показуючи СВІЙ закликаю й інших РОБИТИ ТАК САМО.

Що в цьому поганого?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:27

Пропозиція

Відразу відправляти в бан тих ,
хто не перебуваючи в ЗСУ - відправляє інших в ЗСУ

Ніби ж не складний алгоритм який дуже ефективно обмежить простір для маніпуляцій корисними ідіотами.
З іншого боку створить якусь ієрархію поваги
В ЗСУ _____________- найповажніші
Донатери__________ - поважні
Платники податків - нормальні
....
корисні ідіоти - в бані.
budivelnik
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