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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1096210963109641096510966>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:29

  Успіх написав:
  BIGor написав:Shaman от відповісте честно чи ні? Чого Ви не пішли замінити Долярчика/Успіха?

Давайте всі!!!

Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це☝️ питання! :D

Манія величі - така собі підступна річ, можна й не помітити, як вона наступила ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 17 лис, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

корейська вундервафля

п.с.
чому тему не перейменують додатково в напад Пн.Кореї/КНДР
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:41

  Ой+ написав:
  fler написав:
  Ой+ написав: На день студента маємо сьогодні значну атаку..
І варто би покарати агресора, але інший варіант, що таких зруйнованих квартир стане ще значно більше саме в Україні.

Панять і прастіть?(с) :evil: Чи що треба зробити з агресором?

Робити бажано щось те, що реально можна зробити, поки є кому робити.
Чеченські терористки-смертниці підірвали бомби у двох пасажирських літаках в росії. https://chas.news/past/21-naibilshii-te ... bozhevoliv

А ще також в наземному і транспорті і не тільки. Щось нічого подібного від українок при на порядки більшому проникненні у ворожий стан не видно.

невже не може флер за окулярами за 350 ойро полетіти із Шерементьєво?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:43

  prodigy написав:стосовно укріплень для енергетичної інфрастуктури:
у нас по вулиці було декілька ТП , які були закріплені на опорах на висоті 8-9м від поверхні, цього літа ТП перемістили на "землю" в захисний бокс (такий собі новенький красивий бокс розміром 3 на 2,2. Бокс металевий, гарно окрашен...але товщина металу? 2-3мм. Це від чого захист? якщо уламки десь за 200м -то да.

Це відсутній захист.
2-3 мм це ні про що
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:44

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:Та хоч би і для демобілізації
Так демобілізація - вже давно триває!
Особливо масштабно почалась цього року...
Правда вона "специфічна"... ну, але вже яка є.
Іншої, влада, не придумала - настільки вигідної для неї!

ти знайшов нову тему для накидування?.. :shock:

СЗЧ - це наслідок відсутності демобілізації через проблеми з мобілізацією. влада в цьому однозначно не зацікавлена, питання грошей під час війни другорядне.

але хіба ти не бачиш, що чомусь твій голос звучить в унісон з тими, хто саме прославляє зривання мобілізації? я вже мовчу, що ти через особисті конфлікти, сперечаєшся з тими, хто розуміє необхідність мобілізації. й тебе ці незрозумілі обліківки використовують в своїх ІПСОшних просуваннях...

проблема потужного контрнаступу та боїв за посадки шкіряними снарядами,
м"ясні штурми і баби ще нарожають - 80 років тому ще би спрацювало
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 лис, 2024 16:46, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:45

❗️Наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни, але і для нашого майбутнього, – прем'єр Польщі Туск.

Цікаво, що раніше глава МЗС Польщі анонсував на наступний тиждень «дуже важливі переговори про війну в Україні» у форматі «Веймарського трикутника+».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:48

  Успіх написав:
  BIGor написав:Shaman от відповісте честно чи ні? Чого Ви не пішли замінити Долярчика/Успіха?

Давайте всі!!!

Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це☝️ питання! :D

Долярчик, як там на єкономічному фронті ? ))
Вже податки платишь ? Донатишь ?

А якщо ти заговорив про закон і кицю. То так, закони для цього є

Немає закону, щоб робили донати.
Але донати роблять
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:54

  Успіх написав:
  Hotab написав:А потім втік. Дезертирство не прищиєш , бо він свою зброю (дрони і лопата) пролюбив зарані. Тобто на лижі став без зброї. Як так?(с)
Догляд за кицею це - законно!

Що тебе ще бентежить?))

Щось ти не поспішаєш на ЛБЗ, а влаштував собі тепленьке місце в тилу - щоб і зарплата капала, і пенсія в 23Кгрн/міс тебе теж не обходила стороною ;)
Так можна воювати і 100500років!©

те що в нього хіба що киці легкої поведінки з окружної, і то раз в місяць в день сцідження бюджетної циці, це ще якщо не поізносілся безповоротно і остаточно до опівнашосту
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:57

  BIGor написав:Shaman от відповісте честно чи ні? Чого Ви не пішли замінити Долярчика/Успіха?

а хто ж буде любити неньку так як Шаман?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 17:03

  fox767676 написав: Но точно не "если для защиты европейских интересов придется призвать женщин - возьмем под козырек и призовем"

справжні європейські цінності, як каже тов. Чаплига, знаходяться в ЄЦБ , чи про фокс про якісь інші?
flyman
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