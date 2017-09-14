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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:29
Манія величі - така собі підступна річ, можна й не помітити, як вона наступила
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 17 лис, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:31
корейська вундервафля
п.с.
чому тему не перейменують додатково в напад Пн.Кореї/КНДР
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flyman
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:41
Ой+ написав: fler написав: Ой+ написав:
На день студента маємо сьогодні значну атаку..
І варто би покарати агресора, але інший варіант
, що таких зруйнованих квартир стане ще значно більше саме в Україні.
Панять і прастіть?(с)
Чи що треба зробити з агресором?
Робити бажано щось те, що реально можна зробити, поки є кому робити.
А ще також в наземному і транспорті і не тільки. Щось нічого подібного від українок при на порядки більшому проникненні у ворожий стан не видно.
невже не може флер за окулярами за 350 ойро полетіти із Шерементьєво?
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:43
prodigy написав:
стосовно укріплень для енергетичної інфрастуктури:
у нас по вулиці було декілька ТП , які були закріплені на опорах на висоті 8-9м від поверхні, цього літа ТП перемістили на "землю" в захисний бокс (такий собі новенький красивий бокс розміром 3 на 2,2. Бокс металевий, гарно окрашен...але товщина металу? 2-3мм. Це від чого захист? якщо уламки десь за 200м -то да.
Це відсутній захист.
2-3 мм це ні про що
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:44
Shaman написав: Успіх написав: Bobua написав:
Та хоч би і для демобілізації
Так демобілізація - вже давно триває!
Особливо масштабно почалась цього року...
Правда вона "специфічна"... ну, але вже яка є.
Іншої, влада, не придумала - настільки вигідної для неї!
ти знайшов нову тему для накидування?..
СЗЧ - це наслідок відсутності демобілізації через проблеми з мобілізацією. влада в цьому однозначно не зацікавлена, питання грошей під час війни другорядне.
але хіба ти не бачиш, що чомусь твій голос звучить в унісон з тими, хто саме прославляє зривання мобілізації? я вже мовчу, що ти через особисті конфлікти, сперечаєшся з тими, хто розуміє необхідність мобілізації. й тебе ці незрозумілі обліківки використовують в своїх ІПСОшних просуваннях...
проблема потужного контрнаступу та боїв за посадки шкіряними снарядами,
м"ясні штурми і баби ще нарожають - 80 років тому ще би спрацювало
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 17 лис, 2024 16:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:45
❗️Наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни, але і для нашого майбутнього, – прем'єр Польщі Туск.
Цікаво, що раніше глава МЗС Польщі анонсував на наступний тиждень «дуже важливі переговори про війну в Україні» у форматі «Веймарського трикутника+».
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:48
Успіх написав:
Давайте всі!!!
BIGor написав:Shaman
от відповісте честно чи ні? Чого Ви не пішли замінити Долярчика/Успіха?
Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це☝️ питання!
:D
Долярчик, як там на єкономічному фронті ? ))
Вже податки платишь ? Донатишь ?
А якщо ти заговорив про закон і кицю. То так, закони для цього є
Немає закону, щоб робили донати.
Але донати роблять
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:54
Успіх написав: Hotab написав:
А потім втік. Дезертирство не прищиєш , бо він свою зброю (дрони і лопата) пролюбив зарані. Тобто на лижі став без зброї. Як так?(с)
Догляд за кицею це - законно!
Що тебе ще бентежить?))
Щось ти не поспішаєш на ЛБЗ, а влаштував собі тепленьке місце в тилу - щоб і зарплата капала, і пенсія в 23Кгрн/міс тебе теж не обходила стороною
Так можна воювати і 100500років!©
те що в нього хіба що киці легкої поведінки з окружної, і то раз в місяць в день сцідження бюджетної циці, це ще якщо не поізносілся безповоротно і остаточно до опівнашосту
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:57
BIGor написав:Shaman
от відповісте честно чи ні? Чого Ви не пішли замінити Долярчика/Успіха?
а хто ж буде любити неньку так як Шаман?
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Додано: Нед 17 лис, 2024 17:03
fox767676 написав:
Но точно не "если для защиты европейских интересов придется призвать женщин - возьмем под козырек и призовем"
справжні європейські цінності, як каже тов. Чаплига, знаходяться в ЄЦБ , чи про фокс про якісь інші?
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