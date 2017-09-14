|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:06
flyman написав: fox767676 написав:
Но точно не "если для защиты европейских интересов придется призвать женщин - возьмем под козырек и призовем"
справжні європейські цінності, як каже тов. Чаплига, знаходяться в ЄЦБ , чи про фокс про якісь інші?
ви досі слухаєте ОП-шних криптоподоляківських блогерів ?
слухайте пряму мову з Лондона
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2361
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:12
budivelnik написав:
Я бачу як 5 000 000 дебілів прикриваючись тим що 20 000 чиновників вкрало 20 млрд грн - краде 300 млрд грн і при цьому звинувачує всіх від влади до тих хто не краде.
Це не так. Справа в тім, що ті 20 тисяч чиновників не просто крадуть, прикриваючись турботою про суспільний добробут. Вони створюють правила гри. Те, що хтось інший скористався цими правилами не так, як вам би хотілось (і не так, як хотілось тому чиновнику, що ці правила створював) завдає набагато менше шкоди, ніж ті, хто створює такі правила саме з думкою персонального збагачення, а потім обурюються, коли це працює не тільки в той бік.
Що робить чиновник, коли бачить, що правила працюють не так, як йому хотілось? Він змінює правила і створює нові, і йому байдуже, скільки шкоди буде цим заподіяно. Що робить чиновник, коли його власні правила перешкоджають його ж планам? Він плює на правила, бо так звана система охорони правопорядку заздалегідь налаштована так, щоб притягти до відповідальності чиновника була не в змозі. Але потім той же чиновник обурюється, коли вона не може притягнути до відповідальності і, наприклад, тих же ухилянтів і СЗЧ. Тому -- так, я звинувачую того чиновника, що краде. Хоча може він вкрав і не найбільше (якщо припустити вашу тезу), але він все життя робив можливість безкарної крадіжки для себе, і гальмував розвиток суспільства.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3302
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 614 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:39
холява написав:
Так щебечите "красномовно ", кожного вечора ....чим ви відрезняєтесь ?
як мінімум не розказую шо треба лапи вгору чи кордони 91.
кожен сам вирішує за себе.
як там казав наш головком - я нікому нічого не винен окрім своїх батьків.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:45
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Но точно не "если для защиты европейских интересов придется призвать женщин - возьмем под козырек и призовем"
справжні європейські цінності, як каже тов. Чаплига, знаходяться в ЄЦБ , чи про фокс про якісь інші?
ви досі слухаєте ОП-шних криптоподоляківських блогерів ?
слухайте пряму мову з Лондона
то цінності у фунтах стерлінгах збанкрутілого банку Англії чи чого там?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37254
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:47
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
справжні європейські цінності, як каже тов. Чаплига, знаходяться в ЄЦБ , чи про фокс про якісь інші?
ви досі слухаєте ОП-шних криптоподоляківських блогерів ?
слухайте пряму мову з Лондона
то цінності у фунтах стерлінгах збанкрутілого банку Англії чи чого там?
Послє узнаєтє
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2361
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:49
budivelnik написав:
а поки ти останній - то заткнись і не відсвічуй.
коли аргументи закінчились то тільки й зосталося що вимагати заткнутися.
інакше апофегею не досягнути
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:50
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
ви досі слухаєте ОП-шних криптоподоляківських блогерів ?
слухайте пряму мову з Лондона
то цінності у фунтах стерлінгах збанкрутілого банку Англії чи чого там?
Послє узнаєтє
от тут запорєбріковські мотіви і поширюєш, як то кажуть "на злодію шапка горить"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37254
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:51
fox767676 написав: ЛАД написав:
Надеюсь, что всё же НАТО сохранится - без США это уже совсем не то - и когда-то нас туда всё же примут. Возможно, даже раньше, чем в ЕС.
Нет, не примут, наши акции за 2 года сильно упали, когда єкспортнули генофонд в Европы, и поубивали о линии суровикина большую часть боеспособных мужчин, и вообще проваливаем экзамен за экзаменом.
Оно-то так. Хотя насчёт проваленных экзаменов вопрос спорный.
И опять же будет зависеть от условий "мира".
США не многорукий Шива, центр жизни смещается в ЮВА. Они отошли от доктрины Трумена, возвращаются к доктрине Монро+ (с ЮВА, и возможно Арктикой). Центральная и особенно Восточная Европы точно им не интересны. В ЕС начали прозревать, дай Бог Германия проснется, реиндустиализруется и возьмет лидерство в Европе на уровне Второго Рейха+. Надо уже сейчас прорабатывать темы о композитной черняховской культуре, норманской теории, счастливых временах еврославянства в Австрийской Империи, дистанцироваться от агтигерманских ипсошников из Варшавы и Лондона, и налаживать сотрудничество с Берлином и Веной.
Тоже, с одной стороны, верно, а с другой, могут быть варианты. США потеряли интерес к Европе после развала Союза и исчезновения
двухполярного мира (США-СССР). РФ не рассматривалась как серьёзный противник. Сегодня у них акцент на Китае. Это может и измениться.
границу в любом случае надо фортифицировать, начиная с западного полесья
3000 км? И сколько линий укреплений будем делать? 3? 5? 10? Деньги нам на это тоже "партнёры" дадут?
Вы склоняетесь к варианту, о котором говорит detroytred - "фортеця"? Если ударимся в форсированное строительство серьёзных фортификаций, то другого варианта нет.
Трамп любит стены. с ПВО поможет ЕС. С производством бронетехники - Чехия и Германия. Со снарядами, порохом - Румыния,Болгария,Сербия.
Не, детройт прогревает темы компрадорской верхушки о том что украинцы для Фортеці\Стены. У меня наоборот, Стена - для украинцев, хотя гедонистске замашки придется немного поурезать. Но точно не "если для защиты европейских интересов придется призвать женщин - возьмем под козырек и призовем"
Понятно. "Заграница нам поможет".
За деньги - точно. За бесплатно - сильно сомневаюсь. Поляки уже объяснили с вооружениями. А вот где взять деньги - большой вопрос. Если "фортеця", то всё понятно - "всё для обороны", на остальное плевать (Сев. Корея, даже не Союз). Женщин призывать не будем, но уровень жизни - в пол. "поурезать" придётся не немного, а сильно.
Вот только вряд ли удастся. Если Дюрі-бачі
говорит, что в Закарпатье на заработки ездит 80%, а последнее время перед войной усиливался поток из центра и даже с востока. После войны это будет только прогрессировать.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31364
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:53
budivelnik написав:
а там дивишся і захочеш на фронт піти, бо тоді точно зможеш задавати питання ВСІМ хто в тебе за спиною..
а ти що - на фронті що всіх про все питаєш?
ЗІ
щось я не чув що ти з синами на фронті. то про сцикла ти автобіографію написав?
хвалю за сміливість признатися про це публічно.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:59
flyman написав:
от тут запорєбріковські мотіви і поширюєш, як то кажуть "на злодію шапка горить"
то ти разом з твоїм чаплигою медведчуківсько-подоляцьким поширюєте
не кажучи про відвертого рашиста мокрощєліна
а то Рюріковіч , побратим Дмитра Вишневецького, та покровитель вільного козацтва
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2361
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|74024
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|242627
|
|
|6076
|873854
|
|