Додано: Нед 17 лис, 2024 17:12

budivelnik написав: Я бачу як 5 000 000 дебілів прикриваючись тим що 20 000 чиновників вкрало 20 млрд грн - краде 300 млрд грн і при цьому звинувачує всіх від влади до тих хто не краде. Я бачу як 5 000 000 дебілів прикриваючись тим що 20 000 чиновників вкрало 20 млрд грн - краде 300 млрд грн і при цьому звинувачує всіх від влади до тих хто не краде.

Це не так. Справа в тім, що ті 20 тисяч чиновників не просто крадуть, прикриваючись турботою про суспільний добробут. Вони створюють правила гри. Те, що хтось інший скористався цими правилами не так, як вам би хотілось (і не так, як хотілось тому чиновнику, що ці правила створював) завдає набагато менше шкоди, ніж ті, хто створює такі правила саме з думкою персонального збагачення, а потім обурюються, коли це працює не тільки в той бік.Що робить чиновник, коли бачить, що правила працюють не так, як йому хотілось? Він змінює правила і створює нові, і йому байдуже, скільки шкоди буде цим заподіяно. Що робить чиновник, коли його власні правила перешкоджають його ж планам? Він плює на правила, бо так звана система охорони правопорядку заздалегідь налаштована так, щоб притягти до відповідальності чиновника була не в змозі. Але потім той же чиновник обурюється, коли вона не може притягнути до відповідальності і, наприклад, тих же ухилянтів і СЗЧ. Тому -- так, я звинувачую того чиновника, що краде. Хоча може він вкрав і не найбільше (якщо припустити вашу тезу), але він все життя робив можливість безкарної крадіжки для себе, і гальмував розвиток суспільства.