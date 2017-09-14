Хто там постійно викреслює Путіна із війни Росії з Україної ?
А Путін сьогодні показав, що він залишається агресором і війну припиняти не збирається
Те, що буде масована ракетна атака, і так було зрозуміло. Winter is coming.
Зима близько (с) ваш К.О.
Тому були всі ці тренувальні пуски. Примірялись. Прицілювались
І тут виліз Шольц, як Пилип з конопель, зі своїм дзвінком
І Путін вирішив, що відкладати не потрібно. Треба стріляти.
Показати, хто "головний" в Європі
Я дуже далекий від думки, що саме дзвінок Шольца спричинив ракетну атаку. Ракетна атака відбулась би, в будь-якому випадку, в найближчий час.
Але пітерський гопник не зміг не скористатись ситуацією - ви мені тут щось про припинення війни, а я по Україні ракетний обстріл
1)
"Сегодня утром Россия атаковала энергосистему Украины. Это одна из самых сильных ракетных атак с февраля 2022 года. Президент Путин ведет войну против гражданского населения Украины. Россия выбирает эскалацию, не хочет переговоров", - написал он на своей странице в соцсети X.
2)
На думку політика, наступні тижні будуть вирішальними "не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього"
...
"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу", – написав він у соцмережі X.
3)
У неділю, 17 листопада, солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України й опублікували відповідне відео.
PS. Так, lapay, у мене немає мирного плану. Тому що, Путін нас хоче вбивати. І ніхто не може завадити йому це робити.
Тому, єдиний план може бути один - спротив
А всі ці бажання перемовин, РПВ - це все від нерозуміння ситуації
PPS. lapay, чи ти проти роботи ПВО ?