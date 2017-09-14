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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10963109641096510966

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отже ...

Хто там постійно викреслює Путіна із війни Росії з Україної ?

А Путін сьогодні показав, що він залишається агресором і війну припиняти не збирається

Те, що буде масована ракетна атака, і так було зрозуміло. Winter is coming.
Зима близько (с) ваш К.О.

Тому були всі ці тренувальні пуски. Примірялись. Прицілювались

І тут виліз Шольц, як Пилип з конопель, зі своїм дзвінком
І Путін вирішив, що відкладати не потрібно. Треба стріляти.
Показати, хто "головний" в Європі

Я дуже далекий від думки, що саме дзвінок Шольца спричинив ракетну атаку. Ракетна атака відбулась би, в будь-якому випадку, в найближчий час.

Але пітерський гопник не зміг не скористатись ситуацією - ви мені тут щось про припинення війни, а я по Україні ракетний обстріл

1) "Путин не хочет переговоров": посол Германии отреагировал на массированный удар по Украине
"Сегодня утром Россия атаковала энергосистему Украины. Это одна из самых сильных ракетных атак с февраля 2022 года. Президент Путин ведет войну против гражданского населения Украины. Россия выбирает эскалацию, не хочет переговоров", - написал он на своей странице в соцсети X.

2) Туск про атаку РФ: Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить, наступні тижні вирішальні
На думку політика, наступні тижні будуть вирішальними "не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього"
...
"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу", – написав він у соцмережі X.

3) "Наташа – попала": ЗСУ показали, як військовослужбовиця знищила ракету з ПЗРК "Ігла" – відео
У неділю, 17 листопада, солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України й опублікували відповідне відео.


PS. Так, lapay, у мене немає мирного плану. Тому що, Путін нас хоче вбивати. І ніхто не може завадити йому це робити.
Тому, єдиний план може бути один - спротив

А всі ці бажання перемовин, РПВ - це все від нерозуміння ситуації

PPS. lapay, чи ти проти роботи ПВО ?
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 17 лис, 2024 18:11, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:04

Успіх

Догляд за кицею це - законно!

Що тебе ще бентежить?))


Ти там львівського міцного перековтав??
Я конкретно сказав, що «бентежить». Те що тебе «бентежило»: чому «Україна у вогні, а ти звільнився?» чому «Україна стікає кровʼю , а ти звільнився?» Ти свинота що тут розказувала? То що тепер? Чому ти звільнилось??
Хто буде віддавати гроші за навчання на дронщика, включно з пролюбленим дроном?
Ти хоча б 5 років відслужив, щоб віддати витрачені на тебе податки? Ти мені 8-класний укурок що розказувало? Що 26 років в ЗСУ , з них 8 в умовах війни, включно з широкомасштабною - ти мало. Треба ще по віддавати роки за витрачені на навчання полатки. Ти коли віддаси витрачене на курсах дронщиків?? Коли розрахуєшся за дрон?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:04

  fox767676 написав:
  flyman написав:от тут запорєбріковські мотіви і поширюєш, як то кажуть "на злодію шапка горить"

то ти разом з твоїм чаплигою медведчуківсько-подоляцьким поширюєте
не кажучи про відвертого рашиста мокрощєліна
а то Рюріковіч , побратим Дмитра Вишневецького, та покровитель вільного козацтва

Казань коли брать?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

где там учотка буратіно з причинами?
https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1796020/litii-i-smert-eduard-topol-o-putine-i-ukraine
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:07

🇩🇪 Шольц сказав, що дзвінок путіну був потрібен, аби донести, що союзники продовжать підтримувати Україну.

Також він сказав, що позиція путіна щодо війни не змінилася, «і це погана новина».
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Казань коли брать?

чекай на повістку, там скажуть
fox767676
 
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