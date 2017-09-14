"Сегодня утром Россия атаковала энергосистему Украины. Это одна из самых сильных ракетных атак с февраля 2022 года. Президент Путин ведет войну против гражданского населения Украины. Россия выбирает эскалацию, не хочет переговоров", - написал он на своей странице в соцсети X.
На думку політика, наступні тижні будуть вирішальними "не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього" ... "Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу", – написав він у соцмережі X.
У неділю, 17 листопада, солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України й опублікували відповідне відео.
PS. Так, lapay, у мене немає мирного плану. Тому що, Путін нас хоче вбивати. І ніхто не може завадити йому це робити. Тому, єдиний план може бути один - спротив
А всі ці бажання перемовин, РПВ - це все від нерозуміння ситуації
PPS. lapay, чи ти проти роботи ПВО ?
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 17 лис, 2024 18:11, всього редагувалось 3 разів.
🇩🇪 Шольц сказав, що дзвінок путіну був потрібен, аби донести, що союзники продовжать підтримувати Україну.
Також він сказав, що позиція путіна щодо війни не змінилася, «і це погана новина».
трава зелёная, если бы позиция путина изменилась он сам бы искал контакты для перемирия, прежде всего среди друзей - Индии, Китая, Турции. Никто не знает целей сво чтобы оценить что можно предложить путину в качестве компромисса. Если цель разрушение Украины перемирие вряд ли возможно. Другой вопрос его интересует смена власти, разрушение как государства или превращение городов в руины. Тут тоже ноль ясности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 17 лис, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Члени перехідної команди новообраного президента США Дональда Трампа складають список нинішніх і колишніх офіцерів американської армії для можливого військового трибуналу. Причина полягає у виведенні військ з Афганістану, пише NBC News.
Американський чиновник, знайомий з планом перехідної команди Трампа, поділився з журналістами, що вони розглядають можливість створення комісії з розслідування виведення військ США з Афганістану у 2021 році. За його словами, вже зараз збирають інформацію про те, хто безпосередньо брав участь в ухваленні цього рішення та як це здійснювалося.
Також перехідна команда президента хоче з'ясувати, чи можна звинуватити цих офіцерів у державній зраді.