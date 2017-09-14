Додано: Нед 17 лис, 2024 18:02

"Сегодня утром Россия атаковала энергосистему Украины. Это одна из самых сильных ракетных атак с февраля 2022 года. Президент Путин ведет войну против гражданского населения Украины. Россия выбирает эскалацию, не хочет переговоров", - написал он на своей странице в соцсети X.

На думку політика, наступні тижні будуть вирішальними "не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього"

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"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу", – написав він у соцмережі X.



У неділю, 17 листопада, солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України й опублікували відповідне відео.

Отже ...Хто там постійно викреслює Путіна із війни Росії з Україної ?А Путін сьогодні показав, що він залишається агресором і війну припиняти не збираєтьсяТе, що буде масована ракетна атака, і так було зрозуміло. Winter is coming.Зима близько (с) ваш К.О.Тому були всі ці тренувальні пуски. Примірялись. ПрицілювалисьІ тут виліз Шольц, як Пилип з конопель, зі своїм дзвінкомІ Путін вирішив, що відкладати не потрібно. Треба стріляти.Показати, хто "головний" в ЄвропіЯ дуже далекий від думки, що саме дзвінок Шольца спричинив ракетну атаку. Ракетна атака відбулась би, в будь-якому випадку, в найближчий час.Але пітерський гопник не зміг не скористатись ситуацією - ви мені тут щось про припинення війни, а я по Україні ракетний обстрілPS. Так, lapay, у мене немає мирного плану. Тому що, Путін нас хоче вбивати. І ніхто не може завадити йому це робити.Тому, єдиний план може бути один - спротивА всі ці бажання перемовин, РПВ - це все від нерозуміння ситуаціїPPS. lapay, чи ти проти роботи ПВО ?