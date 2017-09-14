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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1096210963109641096510966>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отже ...

Хто там постійно викреслює Путіна із війни Росії з Україної ?

А Путін сьогодні показав, що він залишається агресором і війну припиняти не збирається

Те, що буде масована ракетна атака, і так було зрозуміло. Winter is coming.
Зима близько (с) ваш К.О.

Тому були всі ці тренувальні пуски. Примірялись. Прицілювались

І тут виліз Шольц, як Пилип з конопель, зі своїм дзвінком
І Путін вирішив, що відкладати не потрібно. Треба стріляти.
Показати, хто "головний" в Європі

Я дуже далекий від думки, що саме дзвінок Шольца спричинив ракетну атаку. Ракетна атака відбулась би, в будь-якому випадку, в найближчий час.

Але пітерський гопник не зміг не скористатись ситуацією - ви мені тут щось про припинення війни, а я по Україні ракетний обстріл

1) "Путин не хочет переговоров": посол Германии отреагировал на массированный удар по Украине
"Сегодня утром Россия атаковала энергосистему Украины. Это одна из самых сильных ракетных атак с февраля 2022 года. Президент Путин ведет войну против гражданского населения Украины. Россия выбирает эскалацию, не хочет переговоров", - написал он на своей странице в соцсети X.

2) Туск про атаку РФ: Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить, наступні тижні вирішальні
На думку політика, наступні тижні будуть вирішальними "не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього"
...
"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу", – написав він у соцмережі X.

3) "Наташа – попала": ЗСУ показали, як військовослужбовиця знищила ракету з ПЗРК "Ігла" – відео
У неділю, 17 листопада, солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України й опублікували відповідне відео.


PS. Так, lapay, у мене немає мирного плану. Тому що, Путін нас хоче вбивати. І ніхто не може завадити йому це робити.
Тому, єдиний план може бути один - спротив

А всі ці бажання перемовин, РПВ - це все від нерозуміння ситуації

PPS. lapay, чи ти проти роботи ПВО ?
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 17 лис, 2024 18:11, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:04

  fox767676 написав:
  flyman написав:от тут запорєбріковські мотіви і поширюєш, як то кажуть "на злодію шапка горить"

то ти разом з твоїм чаплигою медведчуківсько-подоляцьким поширюєте
не кажучи про відвертого рашиста мокрощєліна
а то Рюріковіч , побратим Дмитра Вишневецького, та покровитель вільного козацтва

Казань коли брать?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

где там учотка буратіно з причинами?
https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1796020/litii-i-smert-eduard-topol-o-putine-i-ukraine
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:07

🇩🇪 Шольц сказав, що дзвінок путіну був потрібен, аби донести, що союзники продовжать підтримувати Україну.

Також він сказав, що позиція путіна щодо війни не змінилася, «і це погана новина».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Казань коли брать?

чекай на повістку, там скажуть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:15

  Xenon написав:
🇩🇪 Шольц сказав, що дзвінок путіну був потрібен, аби донести, що союзники продовжать підтримувати Україну.

Також він сказав, що позиція путіна щодо війни не змінилася, «і це погана новина».

трава зелёная, если бы позиция путина изменилась он сам бы искал контакты для перемирия, прежде всего среди друзей - Индии, Китая, Турции. Никто не знает целей сво чтобы оценить что можно предложить путину в качестве компромисса. Если цель разрушение Украины перемирие вряд ли возможно. Другой вопрос его интересует смена власти, разрушение как государства или превращение городов в руины. Тут тоже ноль ясности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 17 лис, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:18

Ситуація в російській економіці погіршується

Не зважаючи на ейфоричний тиждень після перемоги Трампа ситуація погіршується.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

боярє все приховують від путіна
стан армії, стан економіки, крах газпрому, новий пакет допомоги для України, висновки гордона-ліпсіца
бо якщо все б знав - поліз би на колінах благати перемир'я
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:26

  fox767676 написав:
  flyman написав:от тут запорєбріковські мотіви і поширюєш, як то кажуть "на злодію шапка горить"

то ти разом з твоїм чаплигою медведчуківсько-подоляцьким поширюєте
не кажучи про відвертого рашиста мокрощєліна
а то Рюріковіч , побратим Дмитра Вишневецького, та покровитель вільного козацтва


давно відомо ,що Рюрик-це міфічний персонаж якого не існувало ніколи в Києві
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:35

у Трампа голова зайнята помстою

Члени перехідної команди новообраного президента США Дональда Трампа складають список нинішніх і колишніх офіцерів американської армії для можливого військового трибуналу. Причина полягає у виведенні військ з Афганістану, пише NBC News.

Американський чиновник, знайомий з планом перехідної команди Трампа, поділився з журналістами, що вони розглядають можливість створення комісії з розслідування виведення військ США з Афганістану у 2021 році. За його словами, вже зараз збирають інформацію про те, хто безпосередньо брав участь в ухваленні цього рішення та як це здійснювалося.

Також перехідна команда президента хоче з'ясувати, чи можна звинуватити цих офіцерів у державній зраді.
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