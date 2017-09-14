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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10963109641096510966>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:42

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Читаю форум і розумію, що історія нікого нічому не учить і замість того, щоб розуміти, що ворог пре зі сходу ми вияснюємо між собою хто більше козак...
Брехня...
Ті що кращі козаки вивчають досвід найкращих і пропонують гіршим підтягуватись до себе і не вестись на провокації корисних ідіотів...
При цьому - якщо щось просувають то мають право це робити , якщо перевірили це на власному досвіді
В мене немає досвіду бойових дій і тому я жодного разу не писав що мають робити бійці ЗСУ
З іншого боку - мій економічний досвід більший ніж в основної маси тут присутніх - тому я показуючи СВІЙ закликаю й інших РОБИТИ ТАК САМО.

Що в цьому поганого?

Погано те, що ти вважаєш себе Наполеоном. Хоча, Наполеон не строчив хвалебні простині про себе 24/7.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:давно відомо ,що Рюрик-це міфічний персонаж якого не існувало ніколи в Києві


кому відомо - радикальним московським антинорманістам ?
Що, ця теорія пережила радянcьку історіографію ? Я думав ні
Незалежно від того чи був Рюрік чи ні, правляча династія Київської Русі називалась Рюріковичами
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 17 лис, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:53

  prodigy написав:
Члени перехідної команди новообраного президента США Дональда Трампа складають список нинішніх і колишніх офіцерів американської армії для можливого військового трибуналу. Причина полягає у виведенні військ з Афганістану, пише NBC News.

Американський чиновник, знайомий з планом перехідної команди Трампа, поділився з журналістами, що вони розглядають можливість створення комісії з розслідування виведення військ США з Афганістану у 2021 році. За його словами, вже зараз збирають інформацію про те, хто безпосередньо брав участь в ухваленні цього рішення та як це здійснювалося.

Також перехідна команда президента хоче з'ясувати, чи можна звинуватити цих офіцерів у державній зраді.

Мабуть в лютому 2020 року то був якійсь інший Трамп
Вивід військ США з Афганістану (2020–2021)
У лютому 2020 року президент Трамп та союзники по НАТО домовились сформулювати угоду з талібами, яка дозволить офіційно вивести військових Сполучених Штатів Америки з Афганістану. Згідно з умовами угоди, таліби пообіцяли «не дозволити в контрольованих ними районах діяти Аль-Каїді або будь-якій іншій екстремістській групі». Угода під назвою «Угода про приведення миру до Афганістану» передбачала серйозний вихід сил США та НАТО та встановила термін для повного виведення американських військ до 1 травня 2021 року.

Радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн опублікував заяву від імені Дональда Трампа про те, що він сподівається, що адміністрація Байдена дозволить всім американським «військам безпечно й повністю повернутися додому» за попередньо узгодженим строком до 1 травня 2021 року

Адміністрація Трампа завершила скорочення військ до 2,500 військовослужбовців у січні 2021 року, що стало найменшою кількістю присутніх американських солдатів в Афганістані з 2001 року.[57] Станом на січень 2021 року в Афганістані на кожного військовослужбовця США залишилося більш ніж сім контрактників, що за даними Центрального командування США становить 18,000 контрактних військових.[58] Після початку президентства Джо Байдена у січні 2021 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США переглянуть мирну угоду з метою ефективного виведення останніх 2,500 солдатів з Афганістану.[59]
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:57

  fox767676 написав:
  prodigy написав:давно відомо ,що Рюрик-це міфічний персонаж якого не існувало ніколи в Києві


кому відомо - радикальним московським антинорманістам ?
Що, ця теорія пережила радянcьку історіографію ? Я думав ні

це рашковансько-комуняцька байка про норманське походження Києвнаша, яке підтримується шамано-попами теперішнього #властітєлєміракрасносолнишка імя которого ніззя називать.
Як в твоїй голові поміщаються руси-арії-скити-алани і угро-мокши-ординці ще новохозари збоку.
Ти там що новохроном переувльокся і Великою Татарію з ядерною війною 1812 року? Земля плоска, чи не все так однозначно?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 19:01

  Xenon написав:
🇩🇪 Шольц сказав, що дзвінок путіну був потрібен, аби донести, що союзники продовжать підтримувати Україну.

Також він сказав, що позиція путіна щодо війни не змінилася, «і це погана новина».

Юстас Алєксу.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 лис, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 19:04

Ого, аж полегшало і з'явилася надія

❗️Наступного тижня Зеленський представить «план стійкості» з десяти пунктів у спробі підняти моральний дух, підірваний перемогою Трампа на виборах, — The Sunday Times
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 19:06

  Xenon написав:Ого, аж полегшало і з'явилася надія

❗️Наступного тижня Зеленський представить «план стійкості» з десяти пунктів у спробі підняти моральний дух, підірваний перемогою Трампа на виборах, — The Sunday Times



наступним буде план потужності))
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 19:07

  Xenon написав:Ого, аж полегшало і з'явилася надія

❗️Наступного тижня Зеленський представить «план стійкості» з десяти пунктів у спробі підняти моральний дух, підірваний перемогою Трампа на виборах, — The Sunday Times


"моральний дух, підірваний перемогою Трампа"
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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 19:09

  fox767676 написав:
  Xenon написав:Ого, аж полегшало і з'явилася надія

❗️Наступного тижня Зеленський представить «план стійкості» з десяти пунктів у спробі підняти моральний дух, підірваний перемогою Трампа на виборах, — The Sunday Times


"моральний дух, підірваний перемогою Трампа"
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TST тонко тролить
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 19:13

  Xenon написав:Ого, аж полегшало і з'явилася надія

❗️Наступного тижня Зеленський представить «план стійкості» з десяти пунктів у спробі підняти моральний дух, підірваний перемогою Трампа на виборах, — The Sunday Times

Повторюєшься

Ще завтра та післязавтра це знову повтори

Щоб було, як в книзі пишуть ...
pesikot
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