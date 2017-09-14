Дюрі-бачі написав:Читаю форум і розумію, що історія нікого нічому не учить і замість того, щоб розуміти, що ворог пре зі сходу ми вияснюємо між собою хто більше козак...
Брехня... Ті що кращі козаки вивчають досвід найкращих і пропонують гіршим підтягуватись до себе і не вестись на провокації корисних ідіотів... При цьому - якщо щось просувають то мають право це робити , якщо перевірили це на власному досвіді В мене немає досвіду бойових дій і тому я жодного разу не писав що мають робити бійці ЗСУ З іншого боку - мій економічний досвід більший ніж в основної маси тут присутніх - тому я показуючи СВІЙ закликаю й інших РОБИТИ ТАК САМО.
Що в цьому поганого?
Погано те, що ти вважаєш себе Наполеоном. Хоча, Наполеон не строчив хвалебні простині про себе 24/7.
prodigy написав:давно відомо ,що Рюрик-це міфічний персонаж якого не існувало ніколи в Києві
кому відомо - радикальним московським антинорманістам ? Що, ця теорія пережила радянcьку історіографію ? Я думав ні Незалежно від того чи був Рюрік чи ні, правляча династія Київської Русі називалась Рюріковичами
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 17 лис, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Члени перехідної команди новообраного президента США Дональда Трампа складають список нинішніх і колишніх офіцерів американської армії для можливого військового трибуналу. Причина полягає у виведенні військ з Афганістану, пише NBC News.
Американський чиновник, знайомий з планом перехідної команди Трампа, поділився з журналістами, що вони розглядають можливість створення комісії з розслідування виведення військ США з Афганістану у 2021 році. За його словами, вже зараз збирають інформацію про те, хто безпосередньо брав участь в ухваленні цього рішення та як це здійснювалося.
Також перехідна команда президента хоче з'ясувати, чи можна звинуватити цих офіцерів у державній зраді.
У лютому 2020 року президент Трамп та союзники по НАТО домовились сформулювати угоду з талібами, яка дозволить офіційно вивести військових Сполучених Штатів Америки з Афганістану. Згідно з умовами угоди, таліби пообіцяли «не дозволити в контрольованих ними районах діяти Аль-Каїді або будь-якій іншій екстремістській групі». Угода під назвою «Угода про приведення миру до Афганістану» передбачала серйозний вихід сил США та НАТО та встановила термін для повного виведення американських військ до 1 травня 2021 року.
Радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн опублікував заяву від імені Дональда Трампа про те, що він сподівається, що адміністрація Байдена дозволить всім американським «військам безпечно й повністю повернутися додому» за попередньо узгодженим строком до 1 травня 2021 року
Адміністрація Трампа завершила скорочення військ до 2,500 військовослужбовців у січні 2021 року, що стало найменшою кількістю присутніх американських солдатів в Афганістані з 2001 року.[57] Станом на січень 2021 року в Афганістані на кожного військовослужбовця США залишилося більш ніж сім контрактників, що за даними Центрального командування США становить 18,000 контрактних військових.[58] Після початку президентства Джо Байдена у січні 2021 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США переглянуть мирну угоду з метою ефективного виведення останніх 2,500 солдатів з Афганістану.[59]
prodigy написав:давно відомо ,що Рюрик-це міфічний персонаж якого не існувало ніколи в Києві
кому відомо - радикальним московським антинорманістам ? Що, ця теорія пережила радянcьку історіографію ? Я думав ні
це рашковансько-комуняцька байка про норманське походження Києвнаша, яке підтримується шамано-попами теперішнього #властітєлєміракрасносолнишка імя которого ніззя називать. Як в твоїй голові поміщаються руси-арії-скити-алани і угро-мокши-ординці ще новохозари збоку. Ти там що новохроном переувльокся і Великою Татарію з ядерною війною 1812 року? Земля плоска, чи не все так однозначно?