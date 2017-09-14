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Додано: Нед 17 лис, 2024 19:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Йшов 4120 й день війни. Зеленський потужно представив планово новий план плану планового планування нового плану розпланування 10 ти пунктів плану потужності і перемоги
Додано: Нед 17 лис, 2024 19:33
Додано: Нед 17 лис, 2024 19:36
Додано: Нед 17 лис, 2024 19:42
Спершу до дзеркала підійди ... згадай, як ти за Зеленського топив
Тобі казали, не голосуй за Зеленського
Тебе попереджали, а ти все одно топив за Зеленського
Тому тепер, став на собі лайки. Хоч залайкай себе )))
Додано: Нед 17 лис, 2024 20:01
Справа в тому що чиновника створили МИ.
Кожен що НЕ ХОТІВ відповідати за СВОЇ ДІЇ , але хтотів ЩОБ ХТОСЬ ЗА НЬОГО зробив йому добре - винуватий в створенні чиновника.
Просто розглянемо алгоритм...
5 млн чесно(з Вашої точки зору краде).
В кого краде? в чиновника? Чи в тих 15 млн які працюють?
Ті 15 млн які платять - бачать що кудись гроші зникають і вимагають знайти куди.
Ті 5 млн замість усвідомлення того що вони вкрали КОЖНУ Четверту гривню - вимагають знайти крайнього ... при цьому
а спробуйте знайти, якщо шукаєте СЕРЕД ЧИНОВНИКІВ , а крадете САМІ.
От і все
Будь які вимоги знайти того хто краде - чиновники виконати не можуть і вимагають все більше і більше повноважень
Чим більше повноважень отримують - тим більш наглішими і багатшими стають.
Звідси висновок
Щоб чиновники крали менше - треба ЗАБИРАТИ в них ПОВНОВАЖЕННЯ
а так як просто забрати не вийде, то треба ці повноваження перекидати на себе...
Тоді й вийде
Якщо гуцули не пиляють ліс - то не потрібна ПРИРОДООХОРОННА ПРОКУРАТУРА...а як немає природоохоронної - то немає потреби і в органах які КОНТРОЛЮЮТЬ ПРИРОДООХОРОННУ... з автоматичним зменшенням повноважень поліцаїв які ловлять і тих хто ліс перевозить так і тих хто перевозить гроші від продажу лісу...
Зніміть митні платежі(або зменшіть до мінімума) - і не треба буде розповідати про знахабнілих митників і переживати про те що якийсь з них везе в багажнику 700000 євро.
Якщо просий лікар з медсестрою не продасть пацієнту безкоштовні ліки - не треба міністерство яке визначає квоти для різних лікарень.. а нема квот - не несуть хабарі на верх-не потрібні слідчі...
Тому
Спроба заявити що ті хто вкрав 20 млрд наносять більше шкоди ніж ті хто краде 300 млрд - це демагогія.
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