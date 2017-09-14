Додано: Нед 17 лис, 2024 20:01

M-Audio написав: budivelnik написав: Я бачу як 5 000 000 дебілів прикриваючись тим що 20 000 чиновників вкрало 20 млрд грн - краде 300 млрд грн і при цьому звинувачує всіх від влади до тих хто не краде. Я бачу як 5 000 000 дебілів прикриваючись тим що 20 000 чиновників вкрало 20 млрд грн - краде 300 млрд грн і при цьому звинувачує всіх від влади до тих хто не краде. Це не так. Справа в тім, що ті 20 тисяч чиновників не просто крадуть, прикриваючись турботою про суспільний добробут. Вони створюють правила гри. Те, що хтось інший скористався цими правилами не так, як вам би хотілось (і не так, як хотілось тому чиновнику, що ці правила створював) завдає набагато менше шкоди, ніж ті, хто створює такі правила саме з думкою персонального збагачення, а потім обурюються, коли це працює не тільки в той бік.

Що робить чиновник, коли бачить, що правила працюють не так, як йому хотілось? Він змінює правила і створює нові, і йому байдуже, скільки шкоди буде цим заподіяно. Що робить чиновник, коли його власні правила перешкоджають його ж планам? Він плює на правила, бо так звана система охорони правопорядку заздалегідь налаштована так, щоб притягти до відповідальності чиновника була не в змозі. Але потім той же чиновник обурюється, коли вона не може притягнути до відповідальності і, наприклад, тих же ухилянтів і СЗЧ. Тому -- так, я звинувачую того чиновника, що краде. Хоча може він вкрав і не найбільше (якщо припустити вашу тезу), але він все життя робив можливість безкарної крадіжки для себе, і гальмував розвиток суспільства. Це не так. Справа в тім, що ті 20 тисяч чиновників не просто крадуть, прикриваючись турботою про суспільний добробут. Вони створюють правила гри. Те, що хтось інший скористався цими правилами не так, як вам би хотілось (і не так, як хотілось тому чиновнику, що ці правила створював) завдає набагато менше шкоди, ніж ті, хто створює такі правила саме з думкою персонального збагачення, а потім обурюються, коли це працює не тільки в той бік.Що робить чиновник, коли бачить, що правила працюють не так, як йому хотілось? Він змінює правила і створює нові, і йому байдуже, скільки шкоди буде цим заподіяно. Що робить чиновник, коли його власні правила перешкоджають його ж планам? Він плює на правила, бо так звана система охорони правопорядку заздалегідь налаштована так, щоб притягти до відповідальності чиновника була не в змозі. Але потім той же чиновник обурюється, коли вона не може притягнути до відповідальності і, наприклад, тих же ухилянтів і СЗЧ. Тому -- так, я звинувачую того чиновника, що краде. Хоча може він вкрав і не найбільше (якщо припустити вашу тезу), але він все життя робив можливість безкарної крадіжки для себе, і гальмував розвиток суспільства.

Справа в тому що чиновника створили МИ.Кожен що НЕ ХОТІВ відповідати за СВОЇ ДІЇ , але хтотів ЩОБ ХТОСЬ ЗА НЬОГО зробив йому добре - винуватий в створенні чиновника.Просто розглянемо алгоритм...5 млн чесно(з Вашої точки зору краде).В кого краде? в чиновника? Чи в тих 15 млн які працюють?Ті 15 млн які платять - бачать що кудись гроші зникають і вимагають знайти куди.Ті 5 млн замість усвідомлення того що вони вкрали КОЖНУ Четверту гривню - вимагають знайти крайнього ... при цьомуа спробуйте знайти, якщо шукаєте СЕРЕД ЧИНОВНИКІВ , а крадете САМІ.От і всеБудь які вимоги знайти того хто краде - чиновники виконати не можуть і вимагають все більше і більше повноваженьЧим більше повноважень отримують - тим більш наглішими і багатшими стають.Звідси висновокЩоб чиновники крали менше - треба ЗАБИРАТИ в них ПОВНОВАЖЕННЯа так як просто забрати не вийде, то треба ці повноваження перекидати на себе...Тоді й вийдеЯкщо гуцули не пиляють ліс - то не потрібна ПРИРОДООХОРОННА ПРОКУРАТУРА...а як немає природоохоронної - то немає потреби і в органах які КОНТРОЛЮЮТЬ ПРИРОДООХОРОННУ... з автоматичним зменшенням повноважень поліцаїв які ловлять і тих хто ліс перевозить так і тих хто перевозить гроші від продажу лісу...Зніміть митні платежі(або зменшіть до мінімума) - і не треба буде розповідати про знахабнілих митників і переживати про те що якийсь з них везе в багажнику 700000 євро.Якщо просий лікар з медсестрою не продасть пацієнту безкоштовні ліки - не треба міністерство яке визначає квоти для різних лікарень.. а нема квот - не несуть хабарі на верх-не потрібні слідчі...ТомуСпроба заявити що ті хто вкрав 20 млрд наносять більше шкоди ніж ті хто краде 300 млрд - це демагогія.