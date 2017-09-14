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Додано: Нед 17 лис, 2024 19:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Йшов 4120 й день війни. Зеленський потужно представив планово новий план плану планового планування нового плану розпланування 10 ти пунктів плану потужності і перемоги
Додано: Нед 17 лис, 2024 19:33
Додано: Нед 17 лис, 2024 19:36
Додано: Нед 17 лис, 2024 19:42
Спершу до дзеркала підійди ... згадай, як ти за Зеленського топив
Тобі казали, не голосуй за Зеленського
Тебе попереджали, а ти все одно топив за Зеленського
Тому тепер, став на собі лайки. Хоч залайкай себе )))
Додано: Нед 17 лис, 2024 20:01
Справа в тому що чиновника створили МИ.
Кожен що НЕ ХОТІВ відповідати за СВОЇ ДІЇ , але хтотів ЩОБ ХТОСЬ ЗА НЬОГО зробив йому добре - винуватий в створенні чиновника.
Просто розглянемо алгоритм...
5 млн чесно(з Вашої точки зору краде).
В кого краде? в чиновника? Чи в тих 15 млн які працюють?
Ті 15 млн які платять - бачать що кудись гроші зникають і вимагають знайти куди.
Ті 5 млн замість усвідомлення того що вони вкрали КОЖНУ Четверту гривню - вимагають знайти крайнього ... при цьому
а спробуйте знайти, якщо шукаєте СЕРЕД ЧИНОВНИКІВ , а крадете САМІ.
От і все
Будь які вимоги знайти того хто краде - чиновники виконати не можуть і вимагають все більше і більше повноважень
Чим більше повноважень отримують - тим більш наглішими і багатшими стають.
Звідси висновок
Щоб чиновники крали менше - треба ЗАБИРАТИ в них ПОВНОВАЖЕННЯ
а так як просто забрати не вийде, то треба ці повноваження перекидати на себе...
Тоді й вийде
Якщо гуцули не пиляють ліс - то не потрібна ПРИРОДООХОРОННА ПРОКУРАТУРА...а як немає природоохоронної - то немає потреби і в органах які КОНТРОЛЮЮТЬ ПРИРОДООХОРОННУ... з автоматичним зменшенням повноважень поліцаїв які ловлять і тих хто ліс перевозить так і тих хто перевозить гроші від продажу лісу...
Зніміть митні платежі(або зменшіть до мінімума) - і не треба буде розповідати про знахабнілих митників і переживати про те що якийсь з них везе в багажнику 700000 євро.
Якщо просий лікар з медсестрою не продасть пацієнту безкоштовні ліки - не треба міністерство яке визначає квоти для різних лікарень.. а нема квот - не несуть хабарі на верх-не потрібні слідчі...
Тому
Спроба заявити що ті хто вкрав 20 млрд наносять більше шкоди ніж ті хто краде 300 млрд - це демагогія.
Додано: Нед 17 лис, 2024 20:09
Додано: Нед 17 лис, 2024 20:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Добре, а хто в цій моделі карає таки тих гуцулів, які таки пилять ліс? Або хто їм платить більше грошей, ніж вони б заробили, якщо б пилили за те, що вони не пиляють?
Он ООН вже своєю дерегуляцією показало, що це все працює рівно до того моменту, як якесь пуйло не вирішить плюнути на писані правила і зробити по своєму. І якщо його не карають, то скоро всі починають робити так же.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 17 лис, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лис, 2024 20:31
Додано: Нед 17 лис, 2024 20:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну це давно зрозуміло, що ні в тебе, ні в Зеленського нема іншого плану, ніж клянчити зброю і продовжувати бусифікацію, поступово руйнуючи країну на фронті і всередині.
А з якого пальця ви з ним висмоктали, що ніяких альтернатив не існує? Якщо самі тупі і немічні, то хоч послухайте сильних світу цього, які щось можуть, США і КНР. До цього року на слово перемовини Зеленських плювався, а на слово перемир'я і досі плюється. Щось я не чув від партнерів про обов'язковий відвід військ кацапів, для початку перемовин, чи про те, що РПВ це страшне і неможливе зло, рівня Мінських угод.
Але для чого мир хитродупим диванним воїнам, на чолі з Зеленським, якщо самі вони на фронт не підуть?
Додано: Нед 17 лис, 2024 20:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
хто такий зеленський?
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