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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109651096610967109681096910970>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:40

  Бетон написав:хто такий зеленський?

Хто такий Бетон ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:47

  Бетон написав:хто такий зеленський?


Це наш Президент .
Це чоловік який не прогнувся і не почав скиглити .
Він не писав що відправив тещу з грошами за кордон .....

.... я освіжу вашу пам'ять .... пам'ятаєте як ви казали що як руські прийдуть , то не змінеться нічого , бо вони як ми .....
...мені зараз ліньки шукати

ну а зараз я ставлю питання до вас , хто такий бетон ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Свято наближається.
Відключення повертаються.

Знайти графіки відключень можна на сайті Yasno. Графік на завтра має з‘явитися приблизно о 20:00
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:48

  Бетон написав:хто такий зеленський?

не благодарите)

https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... nt=gws-wiz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:50

  pesikot написав:
  Бетон написав:хто такий зеленський?

Хто такий Бетон ?

кто или что хз...

https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... s-wiz-serp
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:51

  BIGor написав:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Читаю форум і розумію, що історія нікого нічому не учить і замість того, щоб розуміти, що ворог пре зі сходу ми вияснюємо між собою хто більше козак...
Брехня...
Ті що кращі козаки вивчають досвід найкращих і пропонують гіршим підтягуватись до себе і не вестись на провокації корисних ідіотів...
При цьому - якщо щось просувають то мають право це робити , якщо перевірили це на власному досвіді
В мене немає досвіду бойових дій і тому я жодного разу не писав що мають робити бійці ЗСУ
З іншого боку - мій економічний досвід більший ніж в основної маси тут присутніх - тому я показуючи СВІЙ закликаю й інших РОБИТИ ТАК САМО.

Що в цьому поганого?
Погано те, що ти вважаєш себе Наполеоном. Хоча, Наполеон не строчив хвалебні простині про себе 24/7.
Ти точно знаєш ким був Наполеон? Ні з ким не переплутав?
Наполеон - Головнокомандувач , який ні бельмеса не розумів в економіці і ніколи нею не займався
Я ж пишу про економіку...

Тому перш ніж якесь порівняння використовувати - хоча б вікіпедію почитав...
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:52

  Бетон написав:Свято наближається.
Відключення повертаються.

Знайти графіки відключень можна на сайті Yasno. Графік на завтра має з‘явитися приблизно о 20:00

Як сказти правду, то я до вас зараз відношусь набагато краще чим до" успіха" .
..... ви працююте ,щось робите , не то що.....дезертир
холява
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:53

  pesikot написав:
  Бетон написав:хто такий зеленський?

Хто такий Бетон ?

судячи з конститенції P5, не менше :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:56

  Бетон написав:Свято наближається.
Відключення повертаються.

Знайти графіки відключень можна на сайті Yasno. Графік на завтра має з‘явитися приблизно о 20:00

пишут что Одесса без света
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:57

  холява написав:
  Бетон написав:хто такий зеленський?


Це наш Президент .
Це чоловік який не прогнувся і не почав скиглити .
Він не писав що відправив тещу з грошами за кордон .....

.... я освіжу вашу пам'ять .... пам'ятаєте як ви казали що як руські прийдуть , то не змінеться нічого , бо вони як ми .....
...мені зараз ліньки шукати

ну а зараз я ставлю питання до вас , хто такий бетон ?

на днях в тему посмотрел фильм "Темные времена"...рекомендую

всё окружение Черчиллю лило в уши про "переговоры с Гитлером" и "посредников итальянцев" прям как наши форумные "эксперты" по переговорам/РПВ и прочим глобальным глупостям
но Черчилль сказал них/нах... и по факту оказался прав
не хочу сравнивать актера комедийного жанра с глыбой Черчиллем...но сама тема интересна...
сразу вспомнилось "так цэ вжэ було..."(с)
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