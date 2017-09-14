Дюрі-бачі написав:Читаю форум і розумію, що історія нікого нічому не учить і замість того, щоб розуміти, що ворог пре зі сходу ми вияснюємо між собою хто більше козак...
Брехня... Ті що кращі козаки вивчають досвід найкращих і пропонують гіршим підтягуватись до себе і не вестись на провокації корисних ідіотів... При цьому - якщо щось просувають то мають право це робити , якщо перевірили це на власному досвіді В мене немає досвіду бойових дій і тому я жодного разу не писав що мають робити бійці ЗСУ З іншого боку - мій економічний досвід більший ніж в основної маси тут присутніх - тому я показуючи СВІЙ закликаю й інших РОБИТИ ТАК САМО.
Що в цьому поганого?
Погано те, що ти вважаєш себе Наполеоном. Хоча, Наполеон не строчив хвалебні простині про себе 24/7.
Ти точно знаєш ким був Наполеон? Ні з ким не переплутав? Наполеон - Головнокомандувач , який ні бельмеса не розумів в економіці і ніколи нею не займався Я ж пишу про економіку...
Тому перш ніж якесь порівняння використовувати - хоча б вікіпедію почитав...
Це наш Президент . Це чоловік який не прогнувся і не почав скиглити . Він не писав що відправив тещу з грошами за кордон .....
.... я освіжу вашу пам'ять .... пам'ятаєте як ви казали що як руські прийдуть , то не змінеться нічого , бо вони як ми ..... ...мені зараз ліньки шукати
ну а зараз я ставлю питання до вас , хто такий бетон ?
на днях в тему посмотрел фильм "Темные времена"...рекомендую
всё окружение Черчиллю лило в уши про "переговоры с Гитлером" и "посредников итальянцев" прям как наши форумные "эксперты" по переговорам/РПВ и прочим глобальным глупостям но Черчилль сказал них/нах... и по факту оказался прав не хочу сравнивать актера комедийного жанра с глыбой Черчиллем...но сама тема интересна... сразу вспомнилось "так цэ вжэ було..."(с)